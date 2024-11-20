フリーランス向けの登録不要・無料の見積書テンプレートを公開

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス「見積書テンプレート」について[画像1: https://prtimes.jp/i/104116/13/resize/d104116-13-01d1b5af117a48d6d684-0.png ]「見積書テンプレート」は、フリーランスや個人事業主に必須である請求書を簡単に作成できるオンラインテンプレートです。オンラインで見積書を作成し、PDF形式で保存できる手軽な方法を提供します。特別なソフトウェアをインストールすることなく、スムーズに書類の作成が可能です。作成時は、入力欄に沿って見積もりする側と見積もりを受ける側の情報を入力するだけです。事前の登録手続きも必要なく、その場で必要なときに、見積もりをスムーズに作成できます。「見積書テンプレート」：https://keiei-support-plus-a.com/seikyuu-pippa/mitsumorisho-template/サービス提供の背景ビジネスを営むにあたって、見積書の作成は日頃から多発する業務です。正確性が求められるためデジタル化することが重要ですが、従来はExcelなどのテンプレートを利用するケースが多くありました。しかし、これはパソコンを開いて作成する必要があるなど、利便性の面で課題があると弊社は感じています。そこで、オンラインテンプレートとして公開することで、パソコンやスマートフォンから簡単に見積書をを作成できるようにしています。なお、「見積書テンプレート」は作成した見積書をPDFでダウンロードするのみの機能を提供しています。作成したデータを保存したい場合は「請求ピッパ」をお使いください。「請求ピッパ」：https://keiei-support-plus-a.com/seikyuu-pippa/ツールの使用例ツールの利用時は、「見積書作成元情報（見積りを行う側）」「見積先情報（見積書を受け取る側）」「見積明細情報」を入力します。[画像2: https://prtimes.jp/i/104116/13/resize/d104116-13-fb72acf44f5110539ff6-1.png ]入力すれば、以下のとおり見積書が作成されるため、PDFで保存します。[画像3: https://prtimes.jp/i/104116/13/resize/d104116-13-54a0909bf403c5c7900d-2.png ]株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス 税理士経営サポートプラスアルファ 行政書士法人経営サポートプラスアルファ 内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階＜設 立 日＞ 2012年10月12日＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス ＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com＜電話番号＞03-5953-5585＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://keiei-support-plus-a.com/seikyuu-pippa/＜運営メディア＞ 会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/ 会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/ 法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/ 起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/ 会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/ 会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/ 会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/ 内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/ 請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで