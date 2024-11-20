20名様限定・プレミアムバス利用！さっぽろ雪まつり・網走流氷観光砕氷船おーろら号と定山渓・層雲峡・阿寒湖温泉に泊まる4日間ツアーを販売開始しました。
名鉄観光サービス株式会社
さっぽろ雪まつり会場（イメージ）
網走流氷観光砕氷船おーろら号（イメージ）
プレミアムバス3列シート（イメージ）
プレミアムバストイレ＆化粧台（イメージ）
2025さっぽろ雪まつりツアー特集サイト :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/special/sapporo-yukimatsuri
■ツアーのポイント
２．網走流氷観光砕氷船おーろら号で大迫力の流氷と知床連山の絶景に感動
■ツアーの概略
2025さっぽろ雪まつりツアー特集サイト :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/special/sapporo-yukimatsuri/
名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2025年2月羽田・中部・伊丹出発で定山渓・層雲峡・阿寒湖温泉に泊まるさっぽろ雪まつりに行くツアーを販売中です。
さっぽろ雪まつり会場（イメージ）
網走流氷観光砕氷船おーろら号（イメージ）
プレミアムバス3列シート（イメージ）
プレミアムバストイレ＆化粧台（イメージ）
2025さっぽろ雪まつりツアー特集サイト :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/special/sapporo-yukimatsuri
■ツアーのポイント
★20名様限定！3列シート・トイレ＆化粧台付プレミアムバス「Ｆビレッジクルーザー」利用だから北海道の移動がとても快適です！安心のバスガイド同行！
★期間限定！北海道6つの感動体験へご案内
１．2/4～11開催・第75回さっぽろ雪まつり（大通り会場）見物
２．網走流氷観光砕氷船おーろら号で大迫力の流氷と知床連山の絶景に感動
３．旭山動物園でかわいい動物たちにほっこり
４．層雲峡氷瀑まつり
５．冬の阿寒湖に打ちあがる花火「阿寒湖冬華美」（約5分）を見物
６．真冬だけ現れる幻の村「しかりべつコタン」
★3泊とも北海道を代表する名湯「定山渓・層雲峡・阿寒湖温泉」に宿泊！ホテルもくつろぎのお宿をご用意しました。
★地元ならではの昼食もご用意
・寿司御膳（2日目）
・網走特産極生イバラガニ釜飯（3日目）
・十勝名物ミニ豚丼定食（4日目）
■ツアーの概略
〇商品名 3列シート・トイレ＆化粧台付プレミアムバスで行く！さっぽろ雪まつり・網走流氷観光砕氷船おーろら号と定山渓・層雲峡・阿寒湖温泉に泊まる4日間
〇出発日 2025年2月10日（月）
〇旅行代金
羽田空港発着 2～4名様一室 198,000円
中部国際空港発着 2～4名様一室198,000円
伊丹空港発着 2～4名様一室（無印）218,000円
※1名様一室は35,000円増し
2025さっぽろ雪まつりツアー特集サイト :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/special/sapporo-yukimatsuri/