【19ヵ国150社】世界のVCが一押しのスタートアップがILS2024に出展！

写真拡大

株式会社プロジェクトニッポン

国内外の主要機関が選出した有望スタートアップ600社の最先端テクノロジーに触れる、出会える


最先端テクノロジーを体感、オープンイノベーションが加速する4日間


12月2日(月)-5日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催


前回、20,000名強が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2024(略称：ILS2024)　運営：株式会社プロジェクトニッポン」は、12月2日(月)-12月5日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催いたします。




今年は世界19ヵ国から有力VCや政府機関が推薦する有望スタートアップ150社が製品を出展。その他、国内有望スタートアップ100社以上の展示や250社のピッチ、約100社の大手企業


のマッチングブースやリバースピッチ、業界のトップランナー50名以上が登壇する基調講演・セミナー


、毎日2～3回開催される分野別のビッグトレンド交流会など、過去最大のスケールでお届けします。


年に1度のチャンスをお見逃しなく！



◇ビジターチケット購入・詳細はこちら↓


https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=hp&utm_medium=referral&utm_campaign=mainvisual(https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=hp&utm_medium=referral&utm_campaign=mainvisual)



◇ITALIAN STARTUPS BOOTH　by イタリア大使館貿易促進部


代替タンパク質、農業、防衛、医療機器など革新的なテクノロジーを保有する15社のイタリアンスタートアップが出展


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_italy(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_italy)


開催日時：12月2日(月) - 12月5日(木）10:00-18:00



◇オーストラリア大使館主催：スタートアップブース


クリーンで安価なリチウム、水素ディーゼル直噴技術、植物由来食肉、海藻由来家畜サプリ、ダイヤモンド電子コンピュータ、送配電ユーティリティなど最先端オーストラリアスタートアップが展示


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_australia(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_australia)


開催日時：12/4(水)・12/5(木)10:00-18:00



◇EUイノベーション・ブース：日本企業のニーズに応える課題解決ソリューションの展示


工場IoT、マイクロモータ、ロボットアーム、医療デジタルツイン、真空脱脂、気象、衛星IoT、宇宙食関連のスタートアップによるブース。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_eu(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_eu)


開催日時：12/2(月)・12/3(水)10:00-18:00



◇KICOXとKODITと共にするディープテックスタートアップ


工場設備制御AI、ロボットとモビリティ向けパノラマ3DビジョンAI、ゲームのメタデータやトレンドデータなど展示。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kicox(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kicox)


開催日時：12/2(月)・12/3(水)10:00-18:00



◇韓国スタートアップパビリオン　by 韓国中小ベンチャー企業振興公団


AIをベースにした革新的な技術とアイデアを持つ韓国の優秀なスタートアップが出展


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kosme(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kosme)


開催日時：12/4(水)・12/5(木)10:00-18:00



●200社以上のスタートアップ展示


ベンチャーキャピタルや各国大使館、NEDOなど政府機関が選出したディープテック200社以上がブース出展。最先端のイノベーティブな製品に直接触れられるチャンスです。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth



●250社以上のスタートアップピッチ


分野別のピッチや日本公庫や内閣府、台湾や韓国、イタリアの有力機関が選出した250社以上がスタートアップピッチを行い、最先端のテクノロジーを披露。


各会場では登壇者との名刺交換会も行われます。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch



●50以上の基調講演＆セミナー


10社のVCによる最新トレンドのセミナーや元JSR社長小柴氏などによるM＆Aを活かしたオープンイノベーションの講演など、各界のキーパーソン50名以上が登壇する特別なセッションです。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar



●10以上のビッグトレンド交流会


脱炭素、再生可能エネルギーやデジタルヘルスなど、ビッグトレンド分野別の交流会を毎日2～3回実施。役員以上のVIPパスネットワーキングも復活。


https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup



ILS2024開催概要


日時 : 2024年12月2日(月)～5日(木) 10:00 - 18:00


会場 : 虎ノ門ヒルズ　フォーラム ※一部オンライン配信


東京都港区虎ノ門一丁目23番1号


参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など