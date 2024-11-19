【19ヵ国150社】世界のVCが一押しのスタートアップがILS2024に出展！
国内外の主要機関が選出した有望スタートアップ600社の最先端テクノロジーに触れる、出会える
最先端テクノロジーを体感、オープンイノベーションが加速する4日間
12月2日(月)-5日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催
前回、20,000名強が参加したアジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2024(略称：ILS2024) 運営：株式会社プロジェクトニッポン」は、12月2日(月)-12月5日(木)に虎ノ門ヒルズ（東京）にて開催いたします。
今年は世界19ヵ国から有力VCや政府機関が推薦する有望スタートアップ150社が製品を出展。その他、国内有望スタートアップ100社以上の展示や250社のピッチ、約100社の大手企業
のマッチングブースやリバースピッチ、業界のトップランナー50名以上が登壇する基調講演・セミナー
、毎日2～3回開催される分野別のビッグトレンド交流会など、過去最大のスケールでお届けします。
年に1度のチャンスをお見逃しなく！
◇ビジターチケット購入・詳細はこちら↓
https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=hp&utm_medium=referral&utm_campaign=mainvisual(https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=hp&utm_medium=referral&utm_campaign=mainvisual)
◇ITALIAN STARTUPS BOOTH by イタリア大使館貿易促進部
代替タンパク質、農業、防衛、医療機器など革新的なテクノロジーを保有する15社のイタリアンスタートアップが出展
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_italy(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_italy)
開催日時：12月2日(月) - 12月5日(木）10:00-18:00
◇オーストラリア大使館主催：スタートアップブース
クリーンで安価なリチウム、水素ディーゼル直噴技術、植物由来食肉、海藻由来家畜サプリ、ダイヤモンド電子コンピュータ、送配電ユーティリティなど最先端オーストラリアスタートアップが展示
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_australia(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_australia)
開催日時：12/4(水)・12/5(木)10:00-18:00
◇EUイノベーション・ブース：日本企業のニーズに応える課題解決ソリューションの展示
工場IoT、マイクロモータ、ロボットアーム、医療デジタルツイン、真空脱脂、気象、衛星IoT、宇宙食関連のスタートアップによるブース。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_eu(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_eu)
開催日時：12/2(月)・12/3(水)10:00-18:00
◇KICOXとKODITと共にするディープテックスタートアップ
工場設備制御AI、ロボットとモビリティ向けパノラマ3DビジョンAI、ゲームのメタデータやトレンドデータなど展示。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kicox(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kicox)
開催日時：12/2(月)・12/3(水)10:00-18:00
◇韓国スタートアップパビリオン by 韓国中小ベンチャー企業振興公団
AIをベースにした革新的な技術とアイデアを持つ韓国の優秀なスタートアップが出展
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kosme(https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth&c2=startup_booth_kosme)
開催日時：12/4(水)・12/5(木)10:00-18:00
●200社以上のスタートアップ展示
ベンチャーキャピタルや各国大使館、NEDOなど政府機関が選出したディープテック200社以上がブース出展。最先端のイノベーティブな製品に直接触れられるチャンスです。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=booth
●250社以上のスタートアップピッチ
分野別のピッチや日本公庫や内閣府、台湾や韓国、イタリアの有力機関が選出した250社以上がスタートアップピッチを行い、最先端のテクノロジーを披露。
各会場では登壇者との名刺交換会も行われます。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=pitch
●50以上の基調講演＆セミナー
10社のVCによる最新トレンドのセミナーや元JSR社長小柴氏などによるM＆Aを活かしたオープンイノベーションの講演など、各界のキーパーソン50名以上が登壇する特別なセッションです。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=seminar
●10以上のビッグトレンド交流会
脱炭素、再生可能エネルギーやデジタルヘルスなど、ビッグトレンド分野別の交流会を毎日2～3回実施。役員以上のVIPパスネットワーキングも復活。
https://app.ils.tokyo/summit/programs?c=meetup
ILS2024開催概要
日時 : 2024年12月2日(月)～5日(木) 10:00 - 18:00
会場 : 虎ノ門ヒルズ フォーラム ※一部オンライン配信
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など