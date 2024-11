サバイバルホラーゲーム『S.T.A.L.K.E.R. 2』のWebCM公開！『カメラを止めるな！』上田慎一郎監督の映像チームが制作、中年男性が現代でサバイバルする姿をコミカルに描く縦型ショートフィルム

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより2024年11月21日(木)発売予定のPC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』について、WebCMを公開しました。

WebCMを制作したのは、『カメラを止めるな!』を手掛けた映画監督である上田慎一郎氏の所属する映画・映像制作会社、PICORE株式会社です。ナカモトユウ氏が監督、上田氏が監修を行っています。

サバイバルホラーゲーム『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』でプレイヤーは、爆発事故の起きたチョルノービリ原子力発電所周辺の立ち入り禁止区域に発生した「ゾーン」と言われる禁忌に踏み入り、生き残りをかけて戦うことになります。公開されたWebCMでは、ゲームマニアの中年サラリーマンが、ある“禁忌”の場所に踏み入ることとなります。縦型の主観視点で日用品を武器に展開する“日常サバイバル・アクション”にご注目ください。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』WebCM「禁忌に踏み入る覚悟はあるか」

https://youtu.be/iRBo3A0W4Gg

■メイキングシーン

■上田慎一郎さん プロフィール

1984年、滋賀県出身。中学生の頃から自主映画を撮りはじめ、独学で映画を学ぶ。

2009年、自主映画制作団体を結成。10本以上を監督し、国内外の映画祭で46冠を獲得。

2018年、初の劇場用長編『カメラを止めるな!』が2館から350館へ拡大する大ヒットを記録。

その後、『スペシャルアクターズ』(2019年)、『100日間生きたワニ』(2021年)、『ポプラン』(2022年)が劇場公開。

2023年には縦型短編監督作『レンタル部下』が第76回カンヌ国際映画祭による「TikTokShortFilm コンペティション」にてグランプリを受賞。監督最新作となる劇場長編映画『アングリースクワッド 公務員と7人の詐欺師』が2024年11月22日に公開予定。

■ナカモトユウさん プロフィール

1991年生まれ、広島県出身。ジャンル映画を愛する男。ジャッキー・チェンに憧れて中学生の頃から映画を撮り始める。

一度サラリーマンになるが本格的に映画監督を志して24歳の時に上京。その後はカナザワ映画祭グランプリ、ぴあフィルムフェスティバル観客賞を受賞し、商業デビュー。主な作品に清野菜名主演『死霊軍団 怒りのDIY』や、予告編がSNSで大きな話題となった『福山市長に1日密着してみた』などがある。

最新作、木戸大聖主演『先生!口裂け女です!』が現在デジタル配信中。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

【製品概要】

商品名:S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

対応機種:PC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S

発売日:2024年11月21日(木) 発売予定

希望小売価格:

通常版 7,227円(税込7,950円)

Deluxe Edition 9,545円(税込10,499円)

Ultimate Edition 13,181円(税込14,499円)

※デジタル版のみ販売

ジャンル:サバイバルホラーFPS

プレイ人数:1人

メーカー:GSC Game World

CERO表記:Z区分(18歳以上対象)

著作権表記:

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

公式サイト:https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。