エンビロンのゴールドコスメティックロールキットが、オーストラリア・プリベンション誌の2024年ビューティアワード「ベスト・マイクロニードル・デバイス」を受賞

株式会社プロティア・ジャパン

株式会社プロティア・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:マーク C. ミンター)が日本総販売代理店を務めるメディカル発想のスキンケアブランド「エンビロン」は、オーストラリア・プリベンション誌の2024年ビューティアワード「ベスト・マイクロニードル・デバイス」を受賞したことをお知らせします。

エンビロンの「ゴールドコスメティックロールキット」は、1997年の発売*¹以来、品質、デザイン、卓越した効果がトップレベルであることが認められ、数々の賞を受賞*²し続けています。今回のオーストラリアの女性向けメディア『プリベンション』誌での受賞は、この記録に新たな賞を加えるものであり、エンビロンの最先端かつ結果重視のスキンケア技術への取り組みに、また新たなマイルストーンが加わったことになります。

卓越した美容のベンチマーク

プリベンション誌は、オーストラリアの美容、健康、ウェルネスに関心の高い35歳以上の女性向けメディアです。ビューティアワードは、特に消費者がよりパーソナライズされた効果的なスキンケア・ソリューションを求める時代において、卓越した結果をもたらすと感じる美容ツールや製品が選ばれるアワードです。審査プロセスは厳格かつ透明性が高く、有用性、革新性、安全性への配慮、価値を基準として、編集部調べにおいてトップレベルの製品を選出します。

マイクロニードリングにおける業界のゴールドスタンダード

エンビロンの14金メッキのゴールドコスメティックロールキットは、プロフェッショナルからスキンケア愛好家まで、幅広く信頼されているスキンケアツールです。この補完的なスキンケア技術は、肌が最も必要とする場所に美容成分を届ける*³ことで、よりよい結果へと導きます。

“将来を見据えて、形成外科手術はより低侵襲なものが主流になっていくでしょう。それにともない、マイクロニードリングはますます普及していくと考えます。表面的な美しさだけでなく、可能な限り健康的な肌を実現することが重要なのです。私は、世界で最高のものだけを自分に使いたいのです”

Dr. デス・フェルナンデス

エンビロン創設者兼サイエンティフィック・ディレクター

興味深い事実:

・Dr. デス・フェルナンデスは、マイクロニードリングテクノロジーを確立したパイオニア的存在です。

・エンビロンは1997年当時ユニークであった、ホームケア用ニードリングローラーを発売しました。

・エンビロンは、マイクロニードリングテクノロジーを安全かつ効果的に使用してきた世界的にも最長クラスの経験を有していると自負しています。

エンビロンのフォーカススキンテックプラスシリーズのコスメティックロールキットは、次のようなメリットがあります。

・より効果的

・手軽に使える

・丹念に仕上げられた

・突起部分は医療グレードのステンレス製

・安全性と衛生面にも配慮

・扱いやすい

・お手入れしやすい

・12か月の保証

左から

コスメティックロールキット(単品):20,350円(税込)

ゴールドコスメティックロールキット:47,960円(税込)

コスメティックフォーカスキット:7,150円(税込)

フォーカススキンテックプラスシリーズの特設ページはこちら(https://ub.environ.jp/2024-skin-tech-series/?utm_source=PR&utm_medium=press-release&utm_campaign=2411_C_GoldCosmeticRollCit)

エンビロンについて

エンビロンは、サイエンス、ビューティー、ケアを基盤とする、世界的に知られるプロフェッショナルスキンケアブランド。ビタミンA*⁴を化粧品に配合することは当時画期的な開発でしたが、形成外科医であり、エンビロン創設者のDr. デス・フェルナンデスの手によってスキンケアの配合に成功しました。彼の姉であるヴァル・カーステンス(エンビロン会長)は、このブランドを夢から世界的な成功へと導きました。現在、エンビロンは世界70カ国*⁵以上で140以上の製品を展開しています。

*¹: グローバルでの発売年。日本では2021年に発売

*²: "Best Micro-Needling Tool" in the 2023 SKIN INC Reader's Choice Awards/“Best Microneedle Device” in the 2024 Australia Prevention Beauty Awards.

*³: 角質層まで

*⁴: 整肌成分

*⁵: 2024年11月時点