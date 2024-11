すべてのサウナ好きにおくるサウナ雑誌の最新号「SAUNA BROS.vol.9」は、全国各地の「ニッポンの癒し。」サウナを紹介！　武田玲奈、有岡大貴らも登場!!

株式会社東京ニュース通信社[画像: https://prtimes.jp/i/6568/2890/resize/d6568-2890-417f030d3c8c560a08bd-0.jpg ]SAUNA is PEACEFUL!!サウナの素晴らしさや魅力を、すべてのサウナ好きに伝えるサウナ雑誌「SAUNA BROS.」。その最新号「SAUNA BROS.vol.9」が12月12日(木)に発売決定!すべてが自由ですべてがピースフルな“サウナ”の魅力をすこしでも多くの方に伝えたいと、ただただ、サウナが好きな編集部員が、愛情と熱量だけで制作している「SAUNA BROS.」。これまでにリリースした「SAUNA BROS.」vol.1~8は、サウナを愛するみなさまからおかげさまでご好評をいただいています。 最新号vol.9では、「ニッポンの癒し。」と題して全国各地を取材。いま注目&話題の最新のサウナ施設から、長い間、人々が足を運び続けるサウナ、そして小さな街のローカルな銭湯サウナまで、愛される施設をいくつも訪ねています。どの施設も日本のサウナ文化を継承し、「もてなし」の心配りに満ちあふれ、さらには新たな挑戦を続けている施設ばかり。ダイナミックで美麗なグラビア写真とともに、ディテールに至るまで、その魅力をリポートします。サウナ後のおたのしみ=「サウナ飯」も、見るだけで多幸感、満腹感(!?)に包まれるものばかり!また、今号もサウナを愛する人たちが次々に登場。サウナに癒される喜びや、思わぬ発見、おすすめの楽しみ方などを存分に語っていただいています。この一冊を読んで、サウナと共にある生活がさらに楽しく心地良くなることを目指しています。さぁ、サウナへ行きましょう。<綴じ込み特別付録>今号で訪れたサウナ施設のロゴなど、超レアステッカー。ラインアップ●COVER GIRL&SPECIAL GRAVURE武田玲奈 × サーマルクライムスタジオ富士(静岡)●特集 日本のサウナ。継承と革新寒の地獄旅館(大分)トトノウバイ(熊本)OND HOTEL(佐賀)サウナ横綱(埼玉)SAUNA Otaru arch(北海道)8 Seas Sauna HIRA(滋賀)●富士山とサウナホテルマウント富士(山梨)navigatorマグ万平CYCL(山梨)スパリゾートオアシス御殿場(静岡)●都心からたった◯時間! ただ癒されるワンデイトリップのススメ小山思川温泉(栃木)湯めみの丘(山梨)横須賀温泉 湯楽の里(神奈川)●東京の“街銭湯”に見る、「銭湯サウナに惹かれる理由」●スペシャルリポート 第5回サウナ万博 in 豊後大野●サウナ好き男子の「スキンケア」事情●SPECIAL SHOOTING!有岡大貴(Hey! Say! JUMP) × 山賊サウナ(神奈川)●SPORTS&SAUNA COLLABORATION千葉ロッテマリーンズ岡大海 廣畑敦也 高野脩汰 at カプセルホテル&サウナ ジートピア●INTERVIEWヒャダイン×濡れ頭巾ちゃん「サウナを愛でたい」(BS朝日)at サウナセンター鶯谷本店(東京)~サウナセンタ-45周年を愛でたい~清水みさと「清水みさとの、サウナいこ?」(JFN系/AuDee)at 品川サウナ(東京)●SAUNA BROS.WEB連載 特別版友野一希(フィギュアスケーター)黒羽麻璃央 岡田結実 天野春果(Two Wheel Sports 代表/南葛SCプロモーション部長 )●知りたい! みんなのサウナ情報「サウナ好き 37人に聞きました!」(内容は変更になる場合があります)【商品情報】「SAUNA BROS.vol.9」●発売日:2024年12月12日(木) ※一部、発売日が異なる地域がございます●定価:1,137円●発行:東京二ュ―ス通信社全国の書店、ネット書店(Fujisan.co.jp<https://www.fujisan.co.jp/product/1281703515/b/2672013/>ほか)にてご予約いただけます。【関連サイト】■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイトTOKYO NEWS magazine&mook<https://zasshi.tv/>■SAUNA BROS.WEB<https://saunabrosweb.jp/>■公式X @sauna_bros <https://twitter.com/sauna_bros>■公式Instagram @saunabros <https://www.instagram.com/saunabros>■公式ECサイト SAUNA BROS.STORE<https://saunabros.stores.jp/>