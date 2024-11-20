2025年1月けえ【島育ち】史上、最大規模のイベント「オフガシマ会～けえ生誕祭&3周年記念2000人で祝う『佐渡ヶ島!?サドガシマ...』～in東京&大阪」開催決定！

UUUM株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/8567/654/resize/d8567-654-2ec32e5152717b8c5760-0.png ]UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員： 梅景 匡之、以下、UUUM）は、2025年1月にけえ【島育ち】による単独イベント「オフガシマ会～けえ生誕祭&3周年記念2000人で祝う『佐渡ヶ島!?ｻﾄ゛ｶ゛ｼﾏ...』～in東京&大阪」を東京・大阪の2都市にて開催することが決定しましたのでお知らせいたします。昨年、大盛況のうちに幕を閉じた「オフガシマ会」が、初の大阪での公演を加えパワーアップして帰ってきました！イベントタイトルの通り、全公演合わせて総勢2,000人のファンのみなさまと一体となって楽しめる空間を作り出します！けえの誕生日と活動3周年をみんなでいっしょにお祝いしましょう！チケットの1次先行受付は、11/20(水)17:30～12/8(日)23:59となっております。【イベント情報】イベントタイトルオフガシマ会～けえ生誕祭&3周年記念2000人で祝う『佐渡ヶ島!?ｻﾄ゛ｶ゛ｼﾏ...』～in東京&大阪イベント日程●東京日程 2025/1/13(月祝)【1部】OPEN 12:30 / START 13:15【2部】OPEN 16:15 / START 17:00●大阪日程 2025/1/19(日)【1部】OPEN 12:30 / START 13:15【2部】OPEN 16:15 / START 17:00会場●東京日程 2025/1/13(月祝)会場 NEW PIER HALLhttp://www.newpier-hall.jp/●大阪日程 2025/1/19(日)会場 YES theaterhttps://yes-theater.com/チケット料金全席指定5,000円(税込)出演者けえ【島育ち】こうた伊吾煉蔵ガシマくんガシマちゃんチケット販売申し込みページhttps://app.machizero.jp/events/9FpnVK01kCCC24STa9LN※電子チケットのみのご用意となります。【オフィシャル1次先行 (抽選)】受付期間：2024/11/20(水)17:30～2024/12/8(日)23:59入金期間 : 2024/12/12(木)12:00～ 2024/12/15(日)23:59【一般販売 (先着)】受付期間 : 2024/12/20(金)18:00～※予定枚数に達し次第受付終了となります。詳細はこちらuuum.jp/posts/895157「けえ【島育ち】」とは[画像2: https://prtimes.jp/i/8567/654/resize/d8567-654-b700473fbc145b4cb528-1.jpg ]「サードーガーシーマ！」と叫び続けること約3年、全国のキッズたちに佐渡ヶ島旋風を巻き起こしている超田舎者の佐渡ヶ島系動画クリエイター。生まれ育った佐渡ヶ島を盛り上げるべく、310（さど）万人を目指して邁進中！YouTube：www.youtube.com/@kee_sadoX：x.com/kee_sadoInstagram：instagram.com/kee_sadoTikTok：tiktok.com/@kee_sado