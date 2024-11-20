シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」『Is This Magic?』デジタルシングルリリース！
Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"や全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」のメインパーソナリティーを務めるmikako。
彼女が所属の、シン・渋谷系ハーモニーポップグループNagieLane(ナギーレーン)が11月20日(水)にDigital Single「Is This Magic?」を配信リリースする。
今回は魔法がキーワードの極上のPop Song！
都会の空を彩るCity Popフレイバーとハーモニーが聞きどころ!!
Nagie Laneは、テレビ朝日「EIGHT-JAM」（旧・関ジャム 完全燃SHOW）のアカペラ特集や、日本テレビ「バズリズム02」などの出演をきっかけに、メジャーデビュー前から注目を集めていた。
2024年からは、アカペラの枠を超えて、クラブミュージックとボーカルハーモニーを融合させた新しいスタイル「シン・渋谷系ハーモニーポップ」を確立させた。
また、Spotifyの公式プレイリストにも続々選出され、楽曲への評価が高まっている。
さらに、今年6月にはYouTubeの人気チャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、5人組男性アーティストDa-iCEのパフォーマンスに参加、ドラマ主題歌「I wonder」のアカペラ伴奏で話題を呼び活動を加速させている。
英、独、韓、日、4ヶ国語を操る“クゥワドリンガル”こと、mikakoのメインバーソナリティとしての活動や、DJ『UNI』名義で活躍するmayuなど、個々の活動にも注目だ。
【リリース情報】
2024年11月20日(水)
Digital Single「Is This Magic?」
作詞・作曲：keiji 編曲：keiji, baratti
Delivery Link：https://lnk.to/EEx6v88m
【ライブ情報】
イベント名称 ：「654643」
開催日：2025年3月8日（土）
16時30分開場 17時00分開演
開催場所 ：代々木 LIVE STUDIO LODGE
（〒151-0053 渋谷区代々木1-30-1 代々木パークビルB1）
チケット販売：eプラス・イベント会場等
https://eplus.jp/sf/detail/3026370001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/3026370001?P6=001&P1=0402&P59=1)
【出演情報】
4月よりレギュラー出演中！
全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」
[番組公式サイト]
http://www.music-bb.com/japan/index.php
mikakoがメインパーソナリティを務める
Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"
毎週火曜 21:30～22:00
[番組公式サイト]
https://www.interfm.co.jp/tmr
<オフィシャルサイト/SNSリンクなど>
フォーライフミュージックオフィシャルサイト： http://www.forlife.co.jp/
Nagie Laneオフィシャルサイト： https://nagielane.com
Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube
Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane
Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja
Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane