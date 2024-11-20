シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」『Is This Magic?』デジタルシングルリリース！

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株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント


Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"や全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」のメインパーソナリティーを務めるmikako。


彼女が所属の、シン・渋谷系ハーモニーポップグループNagieLane(ナギーレーン)が11月20日(水)にDigital Single「Is This Magic?」を配信リリースする。



今回は魔法がキーワードの極上のPop Song！


都会の空を彩るCity Popフレイバーとハーモニーが聞きどころ!!



Nagie Laneは、テレビ朝日「EIGHT-JAM」（旧・関ジャム 完全燃SHOW）のアカペラ特集や、日本テレビ「バズリズム02」などの出演をきっかけに、メジャーデビュー前から注目を集めていた。



2024年からは、アカペラの枠を超えて、クラブミュージックとボーカルハーモニーを融合させた新しいスタイル「シン・渋谷系ハーモニーポップ」を確立させた。



また、Spotifyの公式プレイリストにも続々選出され、楽曲への評価が高まっている。



さらに、今年6月にはYouTubeの人気チャンネル「THE FIRST TAKE」に登場し、5人組男性アーティストDa-iCEのパフォーマンスに参加、ドラマ主題歌「I wonder」のアカペラ伴奏で話題を呼び活動を加速させている。



英、独、韓、日、4ヶ国語を操る“クゥワドリンガル”こと、mikakoのメインバーソナリティとしての活動や、DJ『UNI』名義で活躍するmayuなど、個々の活動にも注目だ。




【リリース情報】



2024年11月20日(水)


Digital Single「Is This Magic?」


作詞・作曲：keiji 編曲：keiji, baratti


Delivery Link：https://lnk.to/EEx6v88m






【ライブ情報】



イベント名称 ：「654643」


開催日：2025年3月8日（土）


16時30分開場　17時00分開演


開催場所 ：代々木 LIVE STUDIO LODGE


（〒151-0053 渋谷区代々木1-30-1 代々木パークビルB1）


チケット販売：eプラス・イベント会場等


https://eplus.jp/sf/detail/3026370001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/3026370001?P6=001&P1=0402&P59=1)






【出演情報】


4月よりレギュラー出演中！


全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」



[番組公式サイト]


http://www.music-bb.com/japan/index.php




mikakoがメインパーソナリティを務める


Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"


毎週火曜 21:30～22:00



[番組公式サイト]


https://www.interfm.co.jp/tmr




<オフィシャルサイト/SNSリンクなど>


フォーライフミュージックオフィシャルサイト： http://www.forlife.co.jp/


Nagie Laneオフィシャルサイト： https://nagielane.com


Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube


Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane


Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja


Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane