「仙台クリスマスマーケット2024」第2弾発表
株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)と株式会社テレビ朝日ミュージック(本社・東京都港区)が、2024SENDAI光のページェントの開催期間と合わせて企画運営する「仙台クリスマスマーケット2024」では、飲食・雑貨を販売する木造の小屋「ヒュッテ」の数を昨年の２０店舗から今年は３０店舗へと大きく拡大。そのラインナップを発表します。
昨年好評だった、クリスマスフードやクリスマス雑貨のお店はもちろん、日本一のハンバーガーを決める大会 『 JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024 』で優勝した、松島の超有名ハンバーガーレストラン『 Harry‘s Junction 』が運営するクラムチャウダー専門店「Harry’s chowder」や、宮城県内でお馴染みの人気店もオリジナルのクリスマスメニューで会場を盛り上げます。
店舗情報の詳細は下記をご覧ください。
https://sendai-christmas.com/
＜開催概要＞
実施日：２０２４年１２月６日(金)～１２月２５日(水)
実施時間：平日１６：００～２２：００
土曜１２：００～２２：００
日曜１２：００～２１：００
料金：入場無料（※但し、特定日のみ協力金が必要になります）
<協力金>
\1,300 入場料＋オリジナルマグカップ
\1,600 入場料＋オリジナルマグカップ＋ひかリング （※１）
<特定日>14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)・25日(水）
※協力金：オリジナルマグカップ付き
※小学生以下：全日無料。但し大人の同伴が必要です。
※本記載入場開始時間より 2時間制になります 。
<協力金 受付URL>
ローソンチケット：https://l-tike.com/sendai-christmas/
(Lcode：21898)
発売日：2024年11月21日(木)10:00 ～
会場：仙台市・錦町公園（仙台市青葉区本町２丁目）
交通手段：仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅から徒歩５分、JR仙台駅西口より徒歩１１分
主催：２０２４ＳＥＮＤＡＩ光のページェント実行委員会
共催：仙台クリスマスマーケット実行委員会
企画：東日本放送／テレビ朝日ミュージック