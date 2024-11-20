「仙台クリスマスマーケット2024」第2弾発表

写真拡大 (全3枚)

株式会社東日本放送


株式会社東日本放送(本社・仙台市太白区)と株式会社テレビ朝日ミュージック(本社・東京都港区)が、2024SENDAI光のページェントの開催期間と合わせて企画運営する「仙台クリスマスマーケット2024」では、飲食・雑貨を販売する木造の小屋「ヒュッテ」の数を昨年の２０店舗から今年は３０店舗へと大きく拡大。そのラインナップを発表します。


　昨年好評だった、クリスマスフードやクリスマス雑貨のお店はもちろん、日本一のハンバーガーを決める大会 『 JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024 』で優勝した、松島の超有名ハンバーガーレストラン『 Harry‘s Junction 』が運営するクラムチャウダー専門店「Harry’s chowder」や、宮城県内でお馴染みの人気店もオリジナルのクリスマスメニューで会場を盛り上げます。




店舗情報の詳細は下記をご覧ください。


https://sendai-christmas.com/



＜開催概要＞


実施日：２０２４年１２月６日(金)～１２月２５日(水)


実施時間：平日１６：００～２２：００


　　　　　土曜１２：００～２２：００


　　　　　日曜１２：００～２１：００　


料金：入場無料（※但し、特定日のみ協力金が必要になります）


　<協力金>


　　\1,300 入場料＋オリジナルマグカップ


　　\1,600 入場料＋オリジナルマグカップ＋ひかリング （※１）


<特定日>14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日)・23日(月)・24日(火)・25日(水）


　　※協力金：オリジナルマグカップ付き


　　※小学生以下：全日無料。但し大人の同伴が必要です。


　　※本記載入場開始時間より 2時間制になります 。


　<協力金 受付URL>


　　ローソンチケット：https://l-tike.com/sendai-christmas/


　　(Lcode：21898)


　　発売日：2024年11月21日(木)10:00 ～




会場：仙台市・錦町公園（仙台市青葉区本町２丁目）


交通手段：仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅から徒歩５分、JR仙台駅西口より徒歩１１分


主催：２０２４ＳＥＮＤＡＩ光のページェント実行委員会


共催：仙台クリスマスマーケット実行委員会


企画：東日本放送／テレビ朝日ミュージック