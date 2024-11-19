【紀ノ国屋 クリスマススイーツコレクション2024】クリスマス気分を盛り上げる、人気のバッグ付き焼菓子が今年も登場！
クリスマススイーツバッグ（生成）
大人気！クリスマススイーツバッグ
【商品詳細】
クリスマススイーツバッグ（生成）
\1,717（税込）
生成り色のバッグにミニジンジャーマン、ツリークッキー、いちごのクッキーを詰め合わせました。お菓子を食べ終わった後も楽しめるスイーツバッグです。小物を入れてバッグインバッグに。
オンラインストアからの購入はこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0780-4960466106288(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0780-4960466106288)
サクサクの自家製クッキーは食べだしたら止まらないほどの美味しさ
クリスマスクッキーパーティ
パッケージもかわいい！ クリスマスパーティ―の手土産に。
【商品詳細】
クリスマスクッキーパーティ
\1,296（税込）
パーティサイズのクッキーセットです。ミニジンジャーマンクッキー、クリスマス島の塩クッキー、星型クッキーの３種入りです。
オンラインストアからの購入はこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106257(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106257)
クリスマス島の塩クッキー（ツリー）
ミニジンジャーマンクッキー
【商品詳細】
クリスマス島の塩クッキー（ツリー）５枚入 \540（税込）
まろやかな塩味が甘さを引き立てます。
クリスマス島の塩を使用。ツリーの形をしたサクサク食感がやみつきになるクッキーです。
オンラインストアからの購入はこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106219(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106219)
【商品詳細】
ミニジンジャーマンクッキー ８枚入 \540（税込）
ほんのり塩味がアクセントのプレーンとココアの2種類の味をお楽しみいただけるミニクッキーです。
オンラインストアからの購入はこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106226
アーモンドフロランタンオーナメント
冬季限定パッケージ！ ツリーに飾れるオーナメント型
【商品詳細】
アーモンドフロランタンオーナメント
３個入 \518（税込）
ハチミツとアーモンドを引き立たせたフランスの伝統的なクッキーです。
クッキーの美味しさはもちろん、ボックスはクリスマスツリーに飾ってオーナメントとして使うのもおすすめです。
オンラインストアからの購入はこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106356(https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas/0701-4960466106356)
■販売店舗 紀ノ国屋各店舗（店舗によって取り扱いのない場合もございます）
※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。
※商品は十分に準備してございますが万が一品切れの際はご容赦ください。
※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。
紀ノ国屋公式オンラインストア クリスマスセレクション特集ページはこちら
https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/christmas
■紀ノ国屋ホームページ
https://www.e-kinokuniya.com/(https://www.e-kinokuniya.com/)
■紀ノ国屋公式SNS
Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya(https://www.facebook.com/superkinokuniya)
Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/(https://www.instagram.com/kinokuniya_super/)
X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya(https://twitter.com/S_kinokuniya)
■各店舗Instagram
◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/(https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/)