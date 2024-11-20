若手起業家taliki 中村 多伽代表と、日立社会情報サービス 北川社長の対談動画を公開しました
株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）は、当社の北川 高維社長と株式会社taliki（以下、taliki） 中村 多伽代表による対談動画を当社YouTubeチャンネルに公開しました。
今回は、両社がパートナーシップを結んだ理由や意義をはじめ、新規事業協創を進める上でお互いに期待すること、今後一緒に取り組みたいことについて語っています。ぜひご覧ください。
・ご参考：当社ニュースリリース
社会課題解決型の新規事業協創に向けた検討を開始（2024年7月30日発表）(https://www.hitachi-sis.co.jp/newsrelease/2024/240730.html)
taliki 中村代表（左）と、日立社会情報サービス 北川社長（右）
日立社会情報サービスとtalikiは、2024年7月、地域や社会の課題を解決していくことを目的に、社会課題解決型の新規事業協創に向けたパートナーシップを締結しています。
■対談動画について
タイトル：日立社会情報サービスとtalikiが挑戦する社会課題解決型の新規事業協創と取り組みの先に描く未来
出演：株式会社日立社会情報サービス 代表取締役社長 北川 高維、株式会社taliki 代表取締役 中村 多伽氏
動画URL（日立社会情報サービス 公式YouTubeチャンネル）：
https://youtu.be/6DcjAcBscAk?si=lky55_yiNcPMjlzj （ロングバージョン）
https://youtu.be/oAZRgOUiDxo?si=a-3bktDHGJX1D3nD （ショートバージョン）
■株式会社日立社会情報サービスについて
会社名：株式会社日立社会情報サービス
代表取締役 取締役社長：北川 高維
資本金：5億円
従業員数：2,685名（2024年4月1日現在）
事業内容：
・システムインテグレーション事業
・システム運用サービス事業
・パッケージ・ソリューション事業
対象分野：公共・社会・金融・産業・ヘルスケア
URL：https://www.hitachi-sis.co.jp/?utm_source=nr&utm_medium=nr241120&utm_campaign=company(https://www.hitachi-sis.co.jp/?utm_source=nr&utm_medium=nr241120&utm_campaign=company)
■株式会社talikiについて
会社名：株式会社taliki
代表取締役：中村 多伽
所在地：京都市中京区丸屋町317
事業内容：
・インキュベーション事業
・ベンチャー投資事業
・オープンイノベーション事業
・メディア事業
URL：https://www.taliki.co.jp/
■お問い合わせ先
株式会社日立社会情報サービス
CSR部 広報グループ [担当:森崎・照屋]
〒140-0013
東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階
お問い合わせフォーム:
https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241120&utm_campaign=company(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241120&utm_campaign=company)
以上