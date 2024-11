AS KNOW AS plusからジェリーとタフィーのかわいすぎるデザインスウェットが登場！

株式会社ブランチ・アウトアパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト(以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、株式会社アズノゥアズのブランド『 AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス) 』にて発売予定の『 トムとジェリー 』のコラボレーションアイテムを製作。今回は『 トムとジェリー 』の人気キャラクター、ジェリーとタフィーのかわいすぎるデザインスウェットがAS KNOW AS plusから登場♪[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて発売予定。[画像1: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-5a57791c88c343e4b3ec-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-caedf3f94e48eb186ccb-0.jpg ]フロントにはジェリー、タフィーのキュートな刺繍が施されています☆[画像3: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-5cc4ef21f1027037d8c8-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-a8b51207d39806396815-0.jpg ]後身頃にはくすっと笑えるイラストがプリントされています(ハート)[画像5: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-a95835ce940c39f80823-0.jpg ]後身頃のプリントとお揃いのアクリルキーホルダーもセットです。[画像6: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-e669d8779e4cc0ee399d-0.jpg ]選べて嬉しい4色展開![画像7: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-70922f89ae8093de607f-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-816d055235cec1d3157b-0.jpg ]ユニセックスデザインなのでレディースもメンズも着用可能♪【品名】☆アクリルキーホルダー付トムとジェリースウェット(Q21073-3)【価格】\3,450(税込価格 \3,795)【カラー】オートミール、マスタード、Dグリーン、チャコール【サイズ】F【ECサイト】ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/【SHOP】店舗一覧:https://www.asknowasplus.com/shoplist【コラボ特集ページ】https://www.asknowasplus.com/collaboration※本製品はワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツと株式会社ブランチ・アウトとの契約により製造したものです。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s24)[画像9: https://prtimes.jp/i/78611/189/resize/d78611-189-5967edf217e0dd9dd249-0.jpg ]【AS KNOW AS plusについて】2021年4月より始動した新ブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、全国21店舗にて展開中。お洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、インテリアやコスメ、ぬいぐるみなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まであらゆるアイテムを扱う。コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中。【Brand Concept】洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。■AS KNOW AS plus 公式HPhttps://www.asknowasplus.com/■ZOZOTOWNhttps://zozo.jp/sp/shop/asknowas/■公式Instagramhttps://www.instagram.com/asknowasplus/■AS KNOW AS plusショールーム〒151-0063東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7株式会社アズノゥアズ 2F【ブランチ・アウトについて】ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/【会社概要】会社名 : 株式会社ブランチ・アウト設立 : 1997年7月代表者 : 代表取締役社長 大谷 真一所在地 : 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F事業内容 : 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)