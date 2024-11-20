【楽天総合ランキング1位獲得の芋國屋】11/21～楽天ブラックフライデーに向けて、人気No.1干し芋が大特価！またお得なクーポンも配布中！！

株式会社芋國屋

創業からわずか2年で、ネット通販で1日1万件以上の注文を記録し、楽天市場で総合ランキング1位を獲得した芋國屋。

「訳あり紅はるか干し芋1kg」は2024年楽天上半期ランキングのスイーツ・お菓子部門で第3位を獲得した商品です。たくさんのご注文いただき今までに様々な賞を受賞致しました。

またレビュー数なんと『20,000件越』と嬉しいお声を多数お客様からいただいております。

期間中には大人気「訳あり紅はるか干し芋1kg」にも使えるクーポンの発行されたり、20％ポイントが還元されるお得な期間もございます。また11月25日(月)の5のつく日は、【ポイントバックキャンペーン】1等は最大100％ポイントバックキャンペーンに参加しております。ぜひお得に購入できる可能性のあるイベントにエントリーして芋國屋の商品をご購入ください！

（芋國屋 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/）

●開催期間

2024年11月21日(木)20:00～ 2024年11月27日(水)1:59

●キャンペーン詳細

・エントリー＆ショップ買いまわりでポイント最大10倍

・対象期間中の1ショップでのお買い物合計金額1,000円(税込)以上が対象

・購入ショップ数に応じ、ポイント倍率が2倍、3倍と最大10倍まで増加

●キャンペーンページ

https://event.rakuten.co.jp/campaign/point-up/blackfriday/

【11/21(木)ブラックフライデー】開始2時間限定10％OFFクーポン

●開催期間

2024年11月21日(木)20:00～21:59

●割引詳細

店内商品が10％OFF対象(※一部商品を除く)

1人3回まで利用可能

2,000円以上で利用可能

先着900回まで利用可能

他クーポン併用不可

●クーポンページ

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TEhZRy1KUEpRLVVNVzktREVYMA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TEhZRy1KUEpRLVVNVzktREVYMA--&rt=)

【11/25(月)ブラックフライデー】5のつく日限定10％OFFクーポン

●開催期間

2024年11月25日(月)00:00～23:59

●割引詳細

店内商品が10％OFF対象(※一部商品を除く)

1人3回まで利用可能

2,000円以上で利用可能

先着2,000回まで利用可能

他クーポン併用不可

●クーポンページ

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RVlZNS1XQ0Q5LVVOUFotSVBITg--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=RVlZNS1XQ0Q5LVVOUFotSVBITg--&rt=)

【11/26(火)ブラックフライデー】ラスト6時間限定10％OFFクーポン

●開催期間

2024年11月26日(火)20:00～2024年11月27日(水)1:59

●割引詳細

店内商品が10％OFF対象(※一部商品を除く)

1人3回まで利用可能

2,000円以上で利用可能

先着900回まで利用可能

他クーポン併用不可

●クーポンページ

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S0xCSy1ZNkNYLUVVSEotVTRVMw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=S0xCSy1ZNkNYLUVVSEotVTRVMw--&rt=)

ポイントキャッシュバックキャンペーン

【5のつく日】

●11月25日(月)ポイントバックキャンペーン

●エントリーはこちらから

https://point-g.rakuten.co.jp/campaign/pickup/ichiba_special_drawing/20241125/

楽天スーパーDEAL【11/22(金) 10:00～11/23(土) 9:59期間限定ポイントアップ！】

●開催期間

2024年11月22日(金)10:00～ 2024年11月23日(土)9:59

●キャンペーン詳細

楽天会員様限定の高ポイント還元サービス

対象商品ご購入の20％ポイント還元

（※12/10までに発送となります。）

●対象商品

https://item.rakuten.co.jp/imokuniya/10000012/

芋國屋は、「産地直送無添加」「お客様の手が届く値段設定」「18時までの注文で当日発送」

を心掛けています。365日どこの地域でも2日以内に商品をお届け可能となっております。

お客様に安心安全な商品を提供し、心身共に満足してもらうことを考えこれからも、親の世代から子どもの世代へと、長く愛される商品作りお店作りを目指していきます。

社 名：株式会社 芋國屋

本社所在地：千葉県流山市駒木633-4

設 立：2022年4月

電話番号 ：04-7128-5369

メールアドレス：imokuniya1＠gmail.com

事業内容 ：ECサイト運営、店舗運営

芋國屋 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/imokuniya/

HP ：https://imokuniya.jp/ （「芋國屋」で検索)

Instagram ：https://www.instagram.com/imokuniya/

公式 LINE ：https://lin.ee/Eil03Jp（@337vsrkm）

社 名 ：Secret K(シークレットケー)

電 話 番 号：090-3068-4932

メールアドレス：secretk.csm@gmail.com

事 業 内 容 ：ECサイト運営

Secret K 楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/secretk-csm/

Instagram ：https://www.instagram.com/secret_k_beauty/

公式 LINE : https://lin.ee/TnK11qZ（@192qwtsi）