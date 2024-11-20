交流イベント３.『NPO×企業×ソーシャルビジネス』

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一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会


【交流イベント３.】11/22（金）開催『NPOx企業×ソーシャルビジネス』～NPOや企業の枠にとらわれず社会課題の解決に取り組もう～



《企画主旨/趣旨》


NPOや企業の枠にとらわれず、ビジネスの手法を用いて、社会課題の解決に取り組んでいるNPO団体や企業・組織の具体的な成功事例から学び、今後の可能性についてし話し合います。



【第1部：ビジネスの手法を用いて社会課題解決のために取り組んでいるNPO団体や企業・組織の具体的事例紹介】



≪登壇団体/登壇者≫


○Relight株式会社/株式会社ボーダーレスジャパン　代表取締役　　　


　市川 加奈氏



○認定NPO法人シャイン・オン・キッズ　事務局長


　二―リー美穂氏



○日本政策金融公庫　新宿支店　国民生活事業融資第五課長


　岡本圭子氏



【第2部：トークセッション/交流タイム】


《テーマ：ソーシャルビジネスのこれからの可能性について考えよう!》


・第1部　登壇者の方々


・ファシリーテーター:嶺村　富士雄 氏（一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会 ）



◆日時：2024年11月22日(金) 　18:30～21:00


◆会場：新宿NPO協働推進センター 501会議室


◆参加費：無料


◆対象：社会課題の解決に取り組んでいるNPO、企業の方。ソーシャルビジネスに興味がある方。NPOと企業との協働に興味がある方。


◆定員：会場参加20名 オンライン参加40名


◆申し込み


○会場参加の方


https://docs.google.com/forms/d/1ejTSByYwckcGoSBqdCZEPKMhM4FTupNSjiRK6O4BnZA/edit


○オンライン参加の方


https://peatix.com/event/4182984/view



◆お問合せ


新宿区立新宿NPO協働推進センター


電話 03-5386-1315


FAX 03-5386-1318


E-mail:email@s-nponet.net