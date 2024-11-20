交流イベント３.『NPO×企業×ソーシャルビジネス』
【交流イベント３.】11/22（金）開催『NPOx企業×ソーシャルビジネス』～NPOや企業の枠にとらわれず社会課題の解決に取り組もう～
《企画主旨/趣旨》
NPOや企業の枠にとらわれず、ビジネスの手法を用いて、社会課題の解決に取り組んでいるNPO団体や企業・組織の具体的な成功事例から学び、今後の可能性についてし話し合います。
【第1部：ビジネスの手法を用いて社会課題解決のために取り組んでいるNPO団体や企業・組織の具体的事例紹介】
≪登壇団体/登壇者≫
○Relight株式会社/株式会社ボーダーレスジャパン 代表取締役
市川 加奈氏
○認定NPO法人シャイン・オン・キッズ 事務局長
二―リー美穂氏
○日本政策金融公庫 新宿支店 国民生活事業融資第五課長
岡本圭子氏
【第2部：トークセッション/交流タイム】
《テーマ：ソーシャルビジネスのこれからの可能性について考えよう!》
・第1部 登壇者の方々
・ファシリーテーター:嶺村 富士雄 氏（一般社団法人 新宿NPOネットワーク協議会 ）
◆日時：2024年11月22日(金) 18:30～21:00
◆会場：新宿NPO協働推進センター 501会議室
◆参加費：無料
◆対象：社会課題の解決に取り組んでいるNPO、企業の方。ソーシャルビジネスに興味がある方。NPOと企業との協働に興味がある方。
◆定員：会場参加20名 オンライン参加40名
◆申し込み
○会場参加の方
https://docs.google.com/forms/d/1ejTSByYwckcGoSBqdCZEPKMhM4FTupNSjiRK6O4BnZA/edit
○オンライン参加の方
https://peatix.com/event/4182984/view
◆お問合せ
新宿区立新宿NPO協働推進センター
電話 03-5386-1315
FAX 03-5386-1318
E-mail:email@s-nponet.net