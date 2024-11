ロロ・ピアーナ、書籍 『Master of Fibres』 を発売

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

今年創業100周年を迎えたロロ・ピアーナは、100年の歴史と伝統を祝して、ニコラス・フォルケス執筆による、先見の明を持つ起業家ファミリーの驚くべき物語を綴った書籍 『Master of Fibres』 をアスリーヌ社より発売いたします。それは、6世代にわたって受け継がれてきた卓越性、職人技、そして比類ないものへの情熱の物語です。本書では、ロロ・ピアーナの最も重要なマイルストーンを描き、毛織物商から今日のメゾンの姿へとどのように成長したかを語ります。

著者であり、歴史家およびジャーナリストでもあるニコラス・フォルケスは、ロロ・ピアーナ・ファミリーのメンバーへの広範なインタビューを通じて事実と物語を収集し、ロロ・ピアーナのアーカイブである写真や歴史的文書を深く掘り下げることで、イタリアのノウハウと職人技に深く根ざしたロロ・ピアーナの世界における忘れられない瞬間を浮き彫りにしながら、時を超えた特別な旅へと読者を誘います。本書は、1800年代半ばに毛織物商のジョヴァンニ・ロロ・ピアーナに与えられたパスポートから、究極の品質、エレガントなシルエット、そして世界で最も貴重な繊維の取り扱いで知られるラグジュアリーメゾンへと成長した、1世紀以上にわたる卓越した歴史を描いています。

1924年、ピエトロ・ロロ・ピアーナはピエモンテ州セージア川の渓谷、ヴァルセージアに毛織物工場を設立しました。セージア川は上質な織物の生産に欠かせない、澄んだきれいな水で知られています。1980年代は、ピエール・ルイジとセルジオ・ロロ・ピアーナの努力により、今や世界的アイコンとなったグランデ・ウニタ・スカーフのような独自の製品が完成しました。セルジオは生まれながらのスタイル感覚を持ち、ピエール・ルイジは卓越性と世界最高の繊維の発見に対する飽くなき探求心を持つエンジニアでした。兄弟は完璧にお互いを補い合い、その結果洗練された控えめなスタイルと自然が与えてくれる極上の原材料、ビキューナ、ザ・ギフト・オブ・キングス(R)、カシミヤ、ベビーカシミヤ、ロータスフラワーなどで緻密に作られた、エフォートレスでリラックス感のあるウェアが誕生しました。ロロ・ピアーナでは、卓越したテキスタイル・エンジニアリングと伝統的な職人技が、自然がもたらす極上の原材料と融合し、愛好家のために素晴らしい逸品を生み出しています。

196ページにおよぶこの手作りの本には150点のイラストや写真が掲載されており、セルジオ・ロロ・ピアーナのお気に入りのファブリックのひとつであるコットンとリネンで作られたロロ・ピアーナ・テラ・セルジオの生地で覆われた、豪華なクラムシェルケースに収められています。表紙はメゾンの職人技の証であり、触り心地も良く、豊かな感覚的品質への賛辞です。本書は、アスリーヌ社のアルティメット・コレクションの一部で、伝統的な技法で手製本され、アート品質の紙に色見本が手仕事で付けられています。

書籍 『Master of Fibres』 は11月21日より、ロロ・ピアーナ銀座店とアスリーヌ直営店、およびAssouline.comで発売されます。

ニコラス・フォルケスについて

著述家、歴史家、ジャーナリスト。19世紀のイギリス史3部作『Last of the Dandies』、『Dancing into Battle』、『Gentlemen and Blackguards』など、歴史、芸術、スタイルに関する約30冊の本を執筆。アスリーヌ社から出版した著書に、『Bals: Legendary Costume Balls of the Twentieth Century』(2011)、『Swans: Legends of the Jet Society』(2013)、『The Impossible Collection of Watches』(2014,2022)、『Jaeger-LeCoultre Reverso』(2020)、『Louis Vuitton Manufactures』(2021)など。

アスリーヌについて

1994年にプロスペルとマルティーヌ・アスリーヌ夫妻がパリで創業したアスリーヌ社は、カルチャーを専門とする初のラグジュアリーブランド。豊かなストーリーと説得力のある物語に対する夫妻の経験豊かな目を通して、新しい現代的なスタイルの書籍を生み出したいという願いからはじまりました。知識やカルチャー、旅への情熱に導かれた夫妻はその後、5つのメインコレクションに加え、スペシャルエディション、ホームフレグランス、独自のライブラリー・アクセサリーなど、刺激的なクリエイションのグランド・オブジェを取り揃え、2000タイトル近くにまでそのビジョンを広げてきました。またこの30年間で、世界各地の著名な場所にインターナショナルなブティックのネットワークを確立。創業者の息子アレクサンドルを含むクリエイティブな才能に恵まれた優れたチームとともに、ブランドは真のラグジュアリーの概念を新たに構築し続けています。アスリーヌのコラボレーターには、世界で最も名高いブランド、アーティスト、写真家、作家、デザイナーなどが名を連ねています。アスリーヌ社は、比類なきシグネチャースタイルとエレガントな職人技を表現し、現代パブリッシングをグローバルに再定義しています。