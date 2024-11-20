世界にひとつだけのオリジナル作品を作ってみませんか？『Art museum 杉玉』作品展示販売・ワークショップ 11/23(土)～12/22(日) 開催

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株式会社一ノ蔵


11/23(土)～12/22(日)、松山酒ミュージアム(宮城県大崎市松山)にて『Art museum 杉玉』を開催いたします。


期間中は、11名の作家、アーティストによる手づくりアクセサリーや雑貨の作品展示・販売やワークショップが行われます。


ワークショップでは、スワッグ作り、花材を使用してのキャンドルアレンジ・羽子板作り、羊毛フェルトでオーナメント作りをそれぞれの日程で開催いたします。


「世界にひとつだけのオリジナル作品」制作を体験してみませんか？



ワークショップへの参加申し込みは、直接TELにてお受けいたします。基本予約制ですが、空きがあれば当日の飛び入り参加も可能です。



松山酒ミュージアム


TEL：0229-55-2700　
受付時間　9:30～17:00
休館日：毎週月曜日※祝日休の場合は翌日


入館料：大人300円、高校生以下小学生迄150円


　　　　※20名以上団体割引あり






〇『Art museum 杉玉』 ワークショップ 〇


☆スワッグ作り体験☆　※予約制(空きがあれば当日参加OK)
　＊作家名・店名：ゆっきー's flower


　＊開催日：11月24日(日)　10:30～
　＊制作時間：数十分～約1時間程度
　＊料金：1作品2,500円
　＊定員：8～10名様まで






スワッグ作り体験

☆キャンドルアレンジ・羽子板作り体験☆　※予約制(空きがあれば当日参加OK)
　＊作家名・店名：花あそびボレロ


　＊開催日：11月30日(土)　10:30～、13:30～
　＊制作時間：数十分～約1時間程度
　＊料金：1,500円(材料により金額変動有)
　＊定員：各5名様まで





キャンドルアレンジ・羽子板作り体験

☆羊毛フェルトでオーナメント作り体験☆　※予約制(空きがあれば当日参加OK)
　＊作家名・店名：Tama＊ami


　＊開催日：11月23日(土)　10:30～14:00
　＊制作時間：数十分～約1時間程度
　＊料金：1作品 300円
　＊定員：人数制限なし



☆羊毛フェルトでクリスマスオーナメント作り体験☆　※予約制(空きがあれば当日参加OK)
　＊作家名・店名：Tama＊ami


　＊開催日：12月8日(日)　10:30～5組、13:00～5組
　＊制作時間：数十分～約1時間程度
　＊料金：1作品 1,000円
　＊定員：各回5名ずつ






羊毛フェルトでオーナメント作り体験



https://prtimes.jp/a/?f=d63535-170-9d0fc6ea6d5daf79d0b4c87ad8a78340.pdf

松山酒ミュージアム
〒987-1304
宮城県大崎市松山千石字松山 242-1
電話　0229-55-2700
休館日　月曜日（祝日の場合翌日）
営業時間　平日9:30～17:00（入館受付は16:30まで）


入館料　大人300円、高校生以下小学生迄150円


　　　　※20名以上団体割引あり


URL　https://ichinokura.co.jp/museum


twitter　https://twitter.com/sakemuseum2700


Instagram　https://www.instagram.com/sakemuseum_hananokura/