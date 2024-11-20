世界にひとつだけのオリジナル作品を作ってみませんか？『Art museum 杉玉』作品展示販売・ワークショップ 11/23(土)～12/22(日) 開催
11/23(土)～12/22(日)、松山酒ミュージアム(宮城県大崎市松山)にて『Art museum 杉玉』を開催いたします。
期間中は、11名の作家、アーティストによる手づくりアクセサリーや雑貨の作品展示・販売やワークショップが行われます。
ワークショップでは、スワッグ作り、花材を使用してのキャンドルアレンジ・羽子板作り、羊毛フェルトでオーナメント作りをそれぞれの日程で開催いたします。
「世界にひとつだけのオリジナル作品」制作を体験してみませんか？
ワークショップへの参加申し込みは、直接TELにてお受けいたします。基本予約制ですが、空きがあれば当日の飛び入り参加も可能です。
松山酒ミュージアム
TEL：0229-55-2700
受付時間 9:30～17:00
休館日：毎週月曜日※祝日休の場合は翌日
入館料：大人300円、高校生以下小学生迄150円
※20名以上団体割引あり
〇『Art museum 杉玉』 ワークショップ 〇
☆スワッグ作り体験☆ ※予約制(空きがあれば当日参加OK)
＊作家名・店名：ゆっきー's flower
＊開催日：11月24日(日) 10:30～
＊制作時間：数十分～約1時間程度
＊料金：1作品2,500円
＊定員：8～10名様まで
スワッグ作り体験
☆キャンドルアレンジ・羽子板作り体験☆ ※予約制(空きがあれば当日参加OK)
＊作家名・店名：花あそびボレロ
＊開催日：11月30日(土) 10:30～、13:30～
＊制作時間：数十分～約1時間程度
＊料金：1,500円(材料により金額変動有)
＊定員：各5名様まで
キャンドルアレンジ・羽子板作り体験
☆羊毛フェルトでオーナメント作り体験☆ ※予約制(空きがあれば当日参加OK)
＊作家名・店名：Tama＊ami
＊開催日：11月23日(土) 10:30～14:00
＊制作時間：数十分～約1時間程度
＊料金：1作品 300円
＊定員：人数制限なし
☆羊毛フェルトでクリスマスオーナメント作り体験☆ ※予約制(空きがあれば当日参加OK)
＊作家名・店名：Tama＊ami
＊開催日：12月8日(日) 10:30～5組、13:00～5組
＊制作時間：数十分～約1時間程度
＊料金：1作品 1,000円
＊定員：各回5名ずつ
羊毛フェルトでオーナメント作り体験
https://prtimes.jp/a/?f=d63535-170-9d0fc6ea6d5daf79d0b4c87ad8a78340.pdf
松山酒ミュージアム
〒987-1304
宮城県大崎市松山千石字松山 242-1
電話 0229-55-2700
休館日 月曜日（祝日の場合翌日）
営業時間 平日9:30～17:00（入館受付は16:30まで）
入館料 大人300円、高校生以下小学生迄150円
※20名以上団体割引あり
URL https://ichinokura.co.jp/museum
twitter https://twitter.com/sakemuseum2700
Instagram https://www.instagram.com/sakemuseum_hananokura/