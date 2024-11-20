「いちご泥棒」柄の華やかデザインで玄関を明るく♪床の傷・汚れからガードできる玄関マット
株式会社ニーズ自然あふれる「いちご泥棒」を全面にあしらったデザイン「いちご泥棒」は、19世紀にデザインされた、インディゴ抜染により赤や黄色といった藍色以外の糸を取り入れたテキスタイル。[画像1: https://prtimes.jp/i/75529/312/resize/d75529-312-07d5d8d02c38f917af88-0.jpg ]ふわふわ3層構造で快適♪中材にふんわりウレタンを挟み込んだ3層構造。約1cmの厚みで、肌ざわりが良く素足でも快適な使い心地。[画像2: https://prtimes.jp/i/75529/312/resize/d75529-312-4e970a7cb76cd871f36b-0.jpg ]滑りにくい加工で安心♪裏面は滑りにくい加工を施しており、ズレにくく安心。[画像3: https://prtimes.jp/i/75529/312/resize/d75529-312-f226f2a18e476f99d565-0.jpg ]洗濯機で丸洗いOK！お手入れ簡単♪洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。※お洗濯の際は、ネットに入れてください。[画像4: https://prtimes.jp/i/75529/312/resize/d75529-312-030a1ff82bec4a519cb7-0.jpg ]選べる3サイズ[画像5: https://prtimes.jp/i/75529/312/resize/d75529-312-49cbe9481123155d6995-0.jpg ]「モリスワールドコレクション 玄関マット」発売元：株式会社ニーズ販売元：株式会社サンファミリー材質：表側・裏側・パイピング：ポリエステル100％ 中材：ポリウレタン樹脂サイズ／価格：45×60(cm）：1,408円（税込） 60×90(cm）：2,178円（税込） 60×110(cm）：2,728円（税込）販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など