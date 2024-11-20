【KIRSH】Online 1st Anniversary Event
KIRSH(代表：イ・ジュングォン)は、韓国ソウルで誕生した「さくらんぼ」がモチーフのレディースカジュアルウェアブランド。KIRSH公式オンラインストアローンチ１周年を記念して、オンラインストア、原宿のフラッグシップストアにて１周年イベントを開催。
多数キャンペーンを実施いたしますので、この機会にKIRSHオンラインストア、フラッグシップストアから是非ショッピングをお楽しみください。
1. イベントの開始スケジュール
・期間：11月18日(月) - 12月8日(日)
※フラッグシップストアとオンラインストアで開催日が一部異なります。
2. イベント内容
5,500円、11,000円、16,500円の3種類のラッキーボックスが登場！
フラッグシップストア、オンラインにて販売いたします。
※販売日が異なります。
(1) ラッキーボックス販売
・フラッグシップストア
※11月18日(月)～発売開始！45セット 限定販売(売り切れの場合終了)
・公式オンラインストア
※11月24日(日)00:00～発売開始！45セット 限定販売(売り切れの場合終了)
▼オンラインストア福袋会場はこちら
https://kirsh.jp/collections/lucky-box(https://kirsh.jp/collections/lucky-box)
(2) 公式オンラインストア会員登録、インスタグラムフォロー：オンライン専用割引クーポン、店舗内の新商品割引
フラッグシップストアにご来店された方限定で、オンラインストア会員登録、インスタグラムフォローしていただくと、その場で使えるクーポンをプレゼント！オンラインストアでもお使いいただけます。
※福袋は除外
開催日：11月18日(月)～
(3) オンラインストア限定で 1万円以上購入した会員様にノベルティをプレゼント🍒
開催日：11月24日(日)～
オンラインストア限定 ANGEL CHERRY CHECK ECO BAG
オンラインストア限定 ANGEL CHERRY CHECK ECO BAG
🍒KIRSH TOKYO FLAGSHIP STORE 店舗情報
所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目27番6号 1階
電話：03-6434-5107
営業時間：11:00-20:00
公式オンラインストア：https://kirsh.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/kirsh_jp_official/
会社名：Hilight Brands Japan株式会社
所在地：東京都渋谷区神宮前1-2-9 202
設立：2023年5月2日
代表取締役：小森 優敏
事業内容：アパレル関係物品（衣服、アクセサリー等）販売