ベトナム北部における物流倉庫の開発プロジェクト 「セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）」の建設に着手 ～ VSIPハイフォン工業団地内において、物流倉庫の建設に着手しました ～

阪急阪神不動産株式会社今般、その一環として、ベトナム北部の VSIPハイフォン工業団地内において2階建ての物流倉庫の開発プロジェクト「セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）」の建設に着手しましたので、お知らせします。本物件は2025年秋頃の竣工を目指してまいりますが、竣工すればセムコープ インフラ サービス社を通じて運営する物流倉庫は、ベトナム北部の5棟（ハイフォン市内の4棟及びハイズオン省内の1棟）と中部の6棟（クアンガイ省内の3棟、ゲアン省内の3棟）を合わせて、計11棟・総賃貸面積約15万平方メートルとなります。※ 同社は、シンガポール政府が所有する国際的な投資会社「Temasek Holdings（テマセクホールディングス）」傘下のSembcorp Industries Ltd.の子会社で、アジアにおける工業団地開発の分野で約30年にわたる経験を有しています。また、同ホールディングスは、金融・通信・メディア・テクノロジー・交通・運輸・不動産・エネルギー・資源など多岐にわたる事業に投資しています。◆本物件の概要【プロジェクト名称】セムコープ ロジスティクスパーク（トゥイグエン）【敷地面積】約23,000平方メートル（約7,000坪）【建物構造】地上2階建【棟数】1棟【賃貸面積】約20,000平方メートル（約6,000坪）【着工】2024年10月22日【竣工予定】2025年秋頃[画像1: https://prtimes.jp/i/33147/402/resize/d33147-402-06812df235beb136082f-0.jpg ]◆本物件の立地本物件が立地するVSIPハイフォン複合都市・工業団地は、下図のとおり、ベトナム北部最大の港湾都市であるハイフォン市に位置しており、また同市と首都ハノイ市は主要幹線道路で結ばれておりアクセスに優れていることから、広域物流拠点として高い優位性を有しています。また、同団地は、ベトナム・シンガポール両政府による支援の下で開発が進められており、設備等のハード面が充実していることに加え、質の高いカスタマーサービスを提供していること等が、高く評価されています。[画像2: https://prtimes.jp/i/33147/402/resize/d33147-402-2f0691ec0d6763931757-0.jpg ]◆竣工済物件一覧[画像3: https://prtimes.jp/i/33147/402/resize/d33147-402-0600cfa1e6297b118087-0.jpg ]◆阪急阪神不動産株式会社の概要【会社名】阪急阪神不動産株式会社【所在地】大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内【代表者】福井 康樹【資本金】124億円【売上高】1,363億円（2024年3月期）【事業内容】オフィス・商業施設の賃貸、不動産開発、エリアマネジメント、不動産ファンド、マンションの分譲・賃貸、戸建住宅・宅地の分譲、仲介、リフォーム、賃貸管理、土地活用など【従業員数】951名（2024年3月31日現在）◆株式会社シーアールイーの概要【会社名】株式会社シーアールイー【所在地】東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階【代表者】亀山 忠秀【資本金】53億円 （2024年7月31日現在）【売上高】669億円（2024年7月期）【事業内容】物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、投資助言【従業員数】356名（2024年7月31日現在）（注）「売上高」・「従業員数」は、いずれも連結ベースのものです。◆セムコープ デベロップメント社の概要【会社名】Sembcorp Development Ltd.【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360【代表者】Lee Ark Boon【資本金】2億3,180万SGドル（約275億8,420万円）【事業内容】都市開発【従業員数】57名（2023年12月31日現在）◆セムコープ インフラ サービス社の概要【会社名】Sembcorp Infra Services Pte. Ltd.【所在地】30 Hill Street #03-01 Singapore 179360【代表者】Lee Ark Boon【資本金】3,910万USドル（約62億9,510万円）【事業内容】物流不動産事業への投資阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/93f03fb8e79ff7151a5081534ecb6781d8e50e40.pdf発行元：阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1