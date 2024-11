「RAKU CAFE 心斎橋」大阪にコラボカフェ新規出店のお知らせ

株式会社極楽湯

株式会社極楽湯(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:佐藤 剛史)は、大阪心斎橋に「RAKU CAFE心斎橋(大阪)」を出店することとなりましたので、お知らせいたします。

東京のアニメ聖地である池袋に事前予約制コラボ専門のカフェとして、2023年1月に開業した「RAKU CAFE」が大阪に初出店します。2024年11月に移転し、リニューアルオープンした「RAKU CAFE 池袋」1号店・2号店同様、2フロアで2つのコンテンツを同時に実施することができるため、これまで以上にさまざまな人気アニメやゲーム等のコラボを企画・開催し、西日本の多くのファンの皆様にご満足いただける店舗にしてまいります。

RAKU CAFE 心斎橋(大阪)計画概要

【 店舗名 】 RAKU CAFE 大阪心斎橋1号店、2号店

【 所在地 】 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-12 心斎橋日光ビル4階

【開 店 予 定】 2025年3月頃(予定)

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯HD100%子会社

代表者 : 代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 : 2017年1月

本社 : 〒102-0083

東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 : 4,000万円

事業内容: 「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL : https://www.gokurakuyu.ne.jp/

