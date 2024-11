秦 基博、自身初となるコラボレーション・アルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」　11月20日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、秦 基博のコラボレーション・アルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」を11月20日(水)に発売します。

今作には、sumikaやハナレグミとのコラボをはじめ、TOMOO、お笑い芸人の又吉直樹(ピース)や海外からリサ・ローブといったアーティストが参加。既発曲からもback numberと小林武史とのコラボ曲「reunion」や、KAN、土岐麻子、ストレイテナーといった秦ゆかりのアーティストとの共作曲を含む全10曲を収録しています。

初回限定盤に付属のBlu-rayには、秦 基博と草野マサムネが今回のコラボレーションについて語り合った対談映像も収録しています。コラボ曲「ringo」は、秦本人曰く「ロックでキュートな、そして、ちょっと歪な恋の歌」に仕上がりました。秦が10代の頃から、楽曲や歌声に憧れを抱き続けてきた存在であるスピッツ。デビュー後も『ロックロックこんにちは!』をはじめスピッツ主催のイベントに幾度となく参加した縁もあり、熱烈なオファー叶って今回草野マサムネとのコラボレーションが実現しました。草野マサムネがフィーチャリングでなく他アーティストと楽曲共作を行うのは今回が初となります。

リサ・ローブとのコラボレーション楽曲 「Into the Blue」は、高島屋の2024クリスマスキャンペーンソングにも起用されています。本楽曲は2024タカシマヤクリスマス特設サイトでご覧いただける、オリジナルムービーに使用されると共に、高島屋各店の館内で秦本人のコメントと合わせていち早く放送されています。

秦 基博『HATA EXPO -The Collaboration Album-』全曲トレーラー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BnQ-YdmSCkA ]

秦 基博×sumika「ハローサーリアル」Music Video

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=huFSeFkWqHo ]

秦 基博×ハナレグミ「No Where Now Here」Music Video

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=65wqiKeYrts ]

秦 基博 コラボレーション・アルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」

2024年11月20日(水)発売

https://motohirohata.lnk.to/HATAEXPO

<形態・品番・価格> 全3形態

*Home Ground限定盤 【EPサイズ透明クリア三方背ケース入り・カード式ブックレット・紙トレイ仕様(1CD+1Blu-ray)+Tシャツ(S/M/L)】 PROS-1937 税込9,900円

*初回限定盤【カード式ブックレット仕様】(1CD+1 Blu-ray) UMCA-19071税込5,500円

*通常盤(1CD) UMCA-10158 税込3,300円

※Home Ground限定盤は予約販売終了

<CD収録曲(全10曲)>

1. 秦 基博×草野マサムネ 「ringo」

2. 秦 基博×sumika 「ハローサーリアル」

3. 秦 基博×TOMOO 「青葉」

4. 秦 基博×又吉直樹 「ひとり言」

5. 秦 基博×リサ・ローブ 「Into the Blue」

6. 秦 基博×ハナレグミ「No Where Now Here」

7. back numberと秦 基博と小林武史 「reunion」

8. 土岐麻子 & 秦 基博 「やわらかい気配」

9. ストレイテナー×秦 基博 「灯り」

10. KAN+秦 基博 「カサナルキセキ」

<Blu-ray収録内容> Home Ground限定盤・初回限定盤のみ付属

・<秦 基博×草野マサムネ> クロス・インタビュー

・『HATA EXPO -The Collaboration Album-』 Behind the scenes

<チェーン別CD購入者特典>

●Amazon.co.jp【メガジャケ(240×240mm)】

●タワーレコード【ジャケット写真ステッカー(55×55mm)】

●楽天ブックス【アクリルキーホルダー】

●その他・一般店【ポストカード】

※全国のCDショップにて2024年11月20日発売のCDをご予約・ご購入のお客様に、先着でオリジナル特典をプレゼント。

※各店舗で用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※特典は商品と一緒にお渡しいたします。

―リリース情報―

■Digital Single

秦 基博×草野マサムネ「ringo」

配信中

https://MotohiroHata.lnk.to/ringo

■Digital Single

秦 基博×ハナレグミ「No Where Now Here」

配信中

https://MotohiroHata.lnk.to/NoWhereNowHere

■Digital Single

秦 基博×sumika 「ハローサーリアル」

配信中

https://MotohiroHata.lnk.to/HelloSurreal

―高島屋キャンペーン概要―

●展開期間:

2024年11月13日(水)~12月25日(水)

●館内放送:

各店舗営業時間に準ずる(1時間に1回程度想定)

●対象店舗:

日本橋店、新宿店、玉川店、横浜店、大宮店、柏店、高崎店、大阪店、堺店、泉北店、京都店、洛西店、

岡山店

●2024タカシマヤクリスマス特設サイト:

https://www.takashimaya.co.jp/store/special/christmas/

※秦 基博の新曲が流れるタカシマヤオリジナルムービー動画は11月13日(水)10時公開予定。

―秦 基博 プロフィールー

宮崎県生まれ、横浜育ち。2006年11月シングル「シンクロ」でデビュー。

“鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情性豊かなソングライティングで注目を集める一方、多彩なライブ活動を展開。

2014年、 映画『STAND BY ME ドラえもん』主題歌「ひまわりの約束」が大ヒット、その後も数々の映画、CM、TV番組のテーマ曲を担当。

デビュー10周年には横浜スタジアムでワンマンライブを開催。

初のオールタイム・ベストアルバム「All Time Best ハタモトヒロ」は自身初のアルバムウィークリーチャート1位を獲得、以降もロングセールスが続いている。

♪ SoftBank music project テレビCM「卒業」篇CMソング『仰げば青空』や、映画『ステップ』主題歌「在る」を収録した4年ぶりとなる最新アルバム「コペルニクス」を2019年12月にリリース。

2020年11月よりスタートしたNHK連続テレビ小説『おちょやん』の主題歌に新曲「泣き笑いのエピソード」が起用された。

2021年11月には「Hata Motohiro 15th Anniversary LIVE」を横浜アリーナ、大阪城ホールで開催。12月には日本武道館で「HATA MOTOHIRO 15th Anniversary LIVE “Philharmonic Night”」の開催がされた。

2022年4月13日には、UNITED ARROWS green label relaxingコーディネーション・ソングに起用された、約1年ぶりの新曲「Trick me」もリリース。7月6日にリリースされた『映画ざんねんないきもの事典』主題歌「サイダー」に続いて、7月28日にはテレビ朝日系木曜ドラマ『六本木クラス』挿入歌「残影」をリリース。

2023年3月22日には約3年ぶりとなる7thアルバム『Paint Like a Child』を発売。

2024年5月、ライフワークであるアコースティック・ライブシリーズ「GREEN MIND」を、東阪の野音で開催。

豪華アーティストが参加する自身初のコラボレーションアルバム『HATA EXPO -The Collaboration Album-』を11月20日にリリースする。

[秦 基博×草野マサムネ] クロス・インタビュー ティザー

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=rzl8YrOF9IE ]

―LINK―

秦 基博 OFFICIAL WEB SITE:http://www.office-augusta.com/hata/

秦 基博 OFFICIAL FAN CLUB “Home Ground”:http://www.home-ground.tv/

秦 基博 OFFICIAL YouTube CH:https://www.youtube.com/@hatamotohiro/

秦 基博 OFFICIAL Twitter:https://twitter.com/hata_official

秦 基博 OFFICIAL Instagram: https://www.instagram.com/hata_motohiro_official/