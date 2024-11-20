ガスト・バーミヤンなど主力4ブランド参加！対象23品！1年間の感謝を込めて、12/9～“半額クーポン祭り”

株式会社すかいらーくホールディングス [画像1: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-6d548c2a699d025130b6-16.jpg ]詳細URL：https://www.skylark.co.jp/campaign/index.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/17486/table/509_1_372ffda8c3d5ec4b5111ae45da337ec1.jpg ]【“半額クーポン”はこちらからゲット！】https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html[画像2: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-71ad22bbd930b214d9c5-15.jpg ]半額クーポンキャンペーン 概要■対象店舗 すかいらーく4ブランド全店（ガスト/バーミヤン/ジョナサン/夢庵）■対象期間 2024年12月9日（月）～ 12月29日（日）※対象期間は予定。予告なく終了する場合がございます※売り切れの際はご容赦ください ※テイクアウト・宅配は対象外です ※対象商品は各ブランドにより異なります※ガスト・ジョナサンではモーニング時間帯（～10:30am）を除く※クーポンはキャンペーン対象クーポン以外にも配信予定。配信クーポン合計数は異なります※20歳未満のお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします※お車・自転車を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします■対象メニュー《ガスト》人気メニューが全て500円以下！？キッズメニューもアルコールもお得に[画像3: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-d558e7e6d91ec9e0fb86-1.jpg ]チーズINハンバーグ【通常価格】682円（税込750円）→【クーポン価格】341円（税込375円）[画像4: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-8eadfa5997179b9a6817-2.jpg ]マルゲリータピザ【通常価格】764円（税込840円）→【クーポン価格】382円（税込420円）[画像5: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-3cd468352bd43143d729-3.jpg ]キッズミニチーズINハンバーグプレート【通常価格】682円（税込750円）→【クーポン価格】341円（税込375円）[画像6: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-7a0d4237b393bbb0b436-3.jpg ]キッズうどんプレート【通常価格】536円（税込590円）→【クーポン価格】268円（税込295円）[画像7: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-027fc9a0f57147cec70c-5.jpg ]アサヒスーパードライ（ジョッキ）【通常価格】491円（税込540円）→【クーポン価格】246円（税込270円）※すべての表示価格は「都市部」価格です。価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください《バーミヤン》人気NO.1の本格焼餃子や油淋鶏が半額！！[画像8: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-1347c73bc6697ef8395a-6.jpg ]本格焼餃子（6コ）【通常価格】299円（税込329円）→【クーポン価格】149円（税込164円）[画像9: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-54ebee286e5690368961-7.png ]油淋鶏（ユーリンジー）【通常価格】699円（税込769円）→【クーポン価格】349円（税込384円）■その他対象クーポンはこちら[画像10: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-423f209f2c3cc5a30586-14.png ]《ジョナサン》こだわりの北海道牛100％バーグが初の半額！プレモルも超得！[画像11: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-aa6ec9474a13d40eeb36-9.jpg ]北海道産ビーフ100％ステーキハンバーグ デミグラスソースor和風オニオンソース【通常価格】各1,299円（税込1,429円）→【クーポン価格】各649円（税込714円）[画像12: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-f7de1ecc1050183ed5c2-10.jpg ]大盛りフライドポテト【通常価格】499円（税込549円）→【クーポン価格】249円（税込274円）■その他対象クーポンはこちら[画像13: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-98c24fdc337a41eb8326-15.png ]《夢庵》揚げたて天ぷらと、年間売上283万食のソフトクリームが半額！[画像14: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-0235a3806c9bd55d54ad-12.jpg ]上海老天ぷら盛り合わせ（2人前）【通常価格】999円（税込1,099円）→【クーポン価格】499円（税込549円）[画像15: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-bfdcf2184c3952abf44f-13.jpg ]北海道濃厚ソフトダブル【通常価格】379円（税込417円）→【クーポン価格】189円（税込208円）■その他対象クーポンはこちら[画像16: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-86360f78c939624cb042-16.png ]※画像はすべてイメージですブランド情報●すかいらーく各ブランドホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/brand/index.htmlアプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html各種SNSアカウントはこちら▼●ガストX URL：https://twitter.com/gusto_official●バーミヤンX URL：https://twitter.com/bamiyan_CP●ジョナサンX URL ：https://twitter.com/jona_official_●夢庵X URL ：https://twitter.com/yumean_PR●Instagram URL：https://www.instagram.com/skylark.jp/●Facebook URL：https://www.facebook.com/skylark.jp●YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos[画像17: https://prtimes.jp/i/17486/509/resize/d17486-509-d0d75bc01daf08ed42d3-15.jpg ]