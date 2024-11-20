2025年3月27日（木）神戸初出店！「KINOKUNIYA entree 神戸さんちか店」オープン！

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株式会社紀ノ國屋
株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地 代表取締役社長：富田 勝己）は、2025年3月27日（木）神戸・三宮の地下街「さんちか1番街」に、「KINOKUNIYA entree 神戸さんちか店」をオープンいたします。


店舗名「entree（アントレ）」はフランス語で「入り口」を意味し、紀ノ国屋のこだわりと品質を気軽に楽しんでいただける場として、多くのお客様をお迎えする「入り口」となることを目指しています。


「神戸さんちか店」では、店内厨房を設けて兵庫県産の食材を使ったお惣菜や、地元企業との協業によるオリジナル商品など、紀ノ国屋ならではの高品質な商品をお届けします。



【 店舗概要 】※2024年11月現在


● 店名：KINOKUNIYA entree（紀ノ国屋アントレ） 神戸さんちか店


● 住所：兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目10番1号　　


● 出店場所：さんちか１番街


● 店舗面積：273.89平方メートル



※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。


※詳細については2025年3月頃改めてご案内いたします。


■紀ノ国屋店舗情報


https://www.e-kinokuniya.com/store/(https://www.e-kinokuniya.com/store/)


■紀ノ国屋公式オンラインストア


https://www.super-kinokuniya.jp/


■紀ノ国屋公式SNS


Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya(https://www.facebook.com/superkinokuniya)


Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/(https://www.instagram.com/kinokuniya_super/)


■各店舗Instagram


◎紀ノ国屋　インターナショナル（青山店）


https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/(https://www.instagram.com/aoyamakinokuniya/)