2025年3月27日（木）神戸初出店！「KINOKUNIYA entree 神戸さんちか店」オープン！
店舗名「entree（アントレ）」はフランス語で「入り口」を意味し、紀ノ国屋のこだわりと品質を気軽に楽しんでいただける場として、多くのお客様をお迎えする「入り口」となることを目指しています。
「神戸さんちか店」では、店内厨房を設けて兵庫県産の食材を使ったお惣菜や、地元企業との協業によるオリジナル商品など、紀ノ国屋ならではの高品質な商品をお届けします。
【 店舗概要 】※2024年11月現在
● 店名：KINOKUNIYA entree（紀ノ国屋アントレ） 神戸さんちか店
● 住所：兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目10番1号
● 出店場所：さんちか１番街
● 店舗面積：273.89平方メートル
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。
※詳細については2025年3月頃改めてご案内いたします。
■紀ノ国屋店舗情報
https://www.e-kinokuniya.com/store/(https://www.e-kinokuniya.com/store/)
■紀ノ国屋公式オンラインストア
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■紀ノ国屋公式SNS
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■各店舗Instagram
◎紀ノ国屋 インターナショナル（青山店）
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