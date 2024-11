〈スナイデル ホーム〉女優・馬場ふみかが魅せるホリデーコレクションvol.1を公開！ラメやファーに心ときめく、ロマンティックなアイテムが登場

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-37d083613cdb5b9c914b-15.jpg ]SNIDEL HOME feat. FUMIKA BABAholiday wishes vol.1商品ラインアップ[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-27c9c7781ea5160c40b2-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-ea118393ef191c3a25ad-3.jpg ]■ラメシャギーミニワンピース価格:10,780円(税込)カラー:IVR / PNK / LBLUサイズ:F毎シーズン好評のボリューミーなシャギーニットに、今年はラメの質感をプラス。ふんわりした質感とラメのきらめきでホリデーの特別な気分を演出します。オーバーサイズのプルオーバーとしても着られる丈感で、ショート・ロングいずれのパンツ丈にも合わせやすいように仕上げました。■レースレギンス価格:4,950円(税込)カラー:IVR / LGRY / PBEGサイズ:F華やかなレースを使用したフェミニンなレギンス。フレアに広がった裾の両サイドにスリットを入れ、編み上げ風のデザインに仕上げました。リラックスシーンに適したストレッチ性のあるやわらかな肌触りで、窮屈さを感じることなくご着用いただけます。[画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-fd73edcb5f150f20804b-4.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-40d7c125cadfc55209eb-5.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-e05c5d086656dfac7427-7.jpg ]■ラメシャギーカーディガン価格:9,680円(税込)カラー:IVR / PNK / LBLUサイズ:Fラメシャギーニットシリーズからはカーディガンも登場。ホームパーティ等のにぎやかなシーンにもぴったりな、きらめくラメの質感が華やかなアイテム。ワンピースやシャツの上からでも羽織りやすい、Vネックの大きめなシルエットです。[画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-35d637643575ae869117-8.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-eee2bf4e621fbd9d47a8-9.jpg ]■【Silky Fleece】ファー付き開襟シャツ価格:10,780円(税込)カラー:IVR / PNK / LAVサイズ:F■【Silky Fleece】ファー付きロングパンツ価格:9,680円(税込)カラー:IVR / PNK / LAVサイズ:Fパーティータイムを盛り上げるファーがポイントのシリーズ。光沢感のある艶やかなフリース素材「Silky Fleece」はふんわりとやわらかい肌触り。ファーは取り外しが可能で、デイリーユースにはもちろん、ホームパーティ等の際にはファーを付けてドレスアップを楽しむことができます。[画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-0b61bccb4a1338915cad-13.jpg ]■【Silky Fleece】ファー付きガウン価格:9,680円(税込)カラー:IVR / PNK / LAVサイズ:Fファーがポイントのシリーズからは、ガウンも登場。「Silky Fleece」のなめらかな肌触りに優しく包み込まれる、着心地抜群なアイテムです。たっぷりとした大きめのフードと袖口にあしらったファーがポイント。[画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-7669c12e780f61e4d9b1-10.jpg ]■ファーバンス価格:2,970円(税込)カラー:IVR / MOC / PNK / LAVサイズ:F■ファーシュシュ価格:3,300円(税込)カラー:IVR / MOC / PNK / LAVサイズ:F■ファーヘアピンセット価格:2,970円(税込)カラー:IVR / MOC / PNK / LAVサイズ:F毎年大好評のファー小物シリーズ。冬のアップヘアに映えるファーバンス、ボリュームたっぷりなファーシュシュ、トレンド感のあるファーヘアピンセットの3型をSNIDEL HOMEらしい、やわらかなカラーリングでお届けします。お好みのファーアイテムと組み合わせて、これからの季節のギフトにもおすすめです。[画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-373bc8f81f27083ea3c7-14.jpg ]■ファーメッシュバッグ価格:7,480円(税込)カラー:IVR / BLK / PNKサイズ:Fコーディネートに加えるだけで華やかさをプラスしてくれるファー付きのメッシュバッグ。中にはベロア素材の巾着が付いており、財布と小さなポーチ、スマートフォン等が入るサイズ感。お出かけにはもちろん、カジュアルなパーティの場にも映えるアイテムです。[画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-837a7b56d0e0abe0e417-11.jpg ]■ファーベロアポーチ価格:5,720円(税込)カラー:IVR / BLK / PNKサイズ:Fゴージャスな存在感のファー付きベロアポーチ。毛足の長いファーと、本体にあしらったラインストーンのロゴのきらめきが気分を上げてくれるアイテムです。同シリーズのファーメッシュバッグと組み合わせて、ギフトにもおすすめです。[画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-3ae80d3994a290dd8c55-12.jpg ]■ファーベロアスリッパ価格:6,380円(税込)カラー:IVR / PNK / LAVサイズ:Fロマンティックなベロアスリッパ。歩きやすく、かつ脚を長く見せるヒール付きのベロアスリッパに、毛足の長いファーをあしらいました。ソールにはさりげなくSNIDEL HOMEのイニシャルロゴを刺繍しています。(全て税込価格表記)詳細は下記ONLINE STOREをご覧ください。■SNIDEL HOMEオフィシャルオンラインストア( https://snidel.com/snidel_home/ )■USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )ホリデーコレクション限定のギフトラッピングシリーズもご用意[画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-ece4b505face98c2309c-14.jpg ]今年のホリデーコレクションはロマンティックなミルキーウェイ柄に、華やかな輝きが心ときめく特別なデザイン。ホリデーシーズンにぴったりの特別感あふれるギフトラッピングをご用意いたしました。■ホリデーギフトボックス(M)1,100■ホリデーギフト巾着(L) 880■ホリデーギフト巾着(S) 660■ホリデーショッパー (S・Mともに) 33発売について<ONLINE STORE発売日>2024年11月20日(水)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉<全国直営店発売日>2024年11月20日(水)・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉商品一覧ページ公開日:11月20日(水)12:00 (正午)・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉馬場ふみかプロフィール[画像15: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-3d35a1ded67f10aecbca-15.jpg ]1995年生まれ。新潟出身。2014年に映画『パズル』で女優デビュー。第44回ヨコハマ映画祭 最優秀新人賞インナーブランド「misora」クリエイティブディレクター『仮面ライダードライブ』(テレビ朝日)で敵女幹部・メディックを演じて話題となり、映画『黒い暴動(ハート)』で初主演。2017年7月期月9『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』3rd Season(フジテレビ)、『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』に雪村双葉役で出演しさらなる注目を集め、2018年10月期『深夜のダメ恋図鑑』(ABCテレビ・テレビ朝日)で連続ドラマ初主演。2023年は、ドラマ『夫を社会的に抹殺する5つの方法』(テレビ東京)にて主演を務める。女性ファッション誌『 non-no 』を2023年7・8月合併号にて卒業。女優業・モデル業と幅広く活動中。SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について[画像16: https://prtimes.jp/i/18505/2982/resize/d18505-2982-fe7cced62ac6be64ac87-11.jpg ]2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STOREhttps://snidel.com/snidel_home/■SNIDEL HOME INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/snidel_home_official/■USAGI ONLINEhttps://usagi-online.com/