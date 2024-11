『メイプルストーリー』冬の大型アップデート「CHASER」の特設サイトを公開！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2024年12月より、冬の大型アップデート「CHASER」を実施いたします。それに先駆け、本日11月20日(水)、大型アップデート「CHASER」の各種情報をお届けする特設サイトをオープンいたしました。

「CHASER」特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/chaser/冬の大型アップデート「CHASER」特設サイト「CHASER」ティザーPV :https://youtu.be/hde6ERS1jSA「CHASER」ティザーPV

冬の大型アップデート「CHASER」は、『メイプルストーリー』屈指の人気キャラクターである「オルカ」が登場し、「CHASER」をテーマにした様々なイベントや、成長支援イベントなどを実施いたします。

「CHASER」アップデートの詳細は、今後特設サイトにて順次公開するほか、11月29日(金)に配信する公開生放送「WINTER SHOWCASE 2024 ‘CHASER’」にて、一足先にご紹介いたします。どうぞご期待ください。

▼11月29日(金)に公開生放送を開催決定!▼

冬の大型アップデート「CHASER」の情報をお届けする、公式生放送「WINTER SHOWCASE 2024 ‘CHASER’」を、11月29日(金)20:00より配信することが決定いたしました。

本放送は、『メイプルストーリー』プレイヤーの皆様を会場にお招きした、公開生放送として開催いたします。ゲストには、「CHASER」アップデートで活躍する「オルカ」の声を担当する、声優の久保ユリカさんをお迎えし、冬の大型アップデート内容や開催イベントなどの情報を、いち早くご紹介いたします。どうぞお見逃しなく!

※公開生放送の観覧募集は終了しています。

【生放送概要】

■番組名: WINTER SHOWCASE 2024 ‘CHASER'

■配信日時: 2024年11月29日(金)20:00 ~

■出演者:

・MC… 篠原光

・ゲスト… 久保ユリカ(声優)

・GMこたぼう(ネクソン『メイプルストーリー』チーム) (出演者敬称略)

■視聴方法: 『メイプルストーリー』公式YouTubeチャンネルおよび公式Xにてご覧いただけます。

・公式YouTubeチャンネル: https://youtube.com/live/AA3yzx3moio

・公式X: https://x.com/maplestory_jp

MC:篠原光ゲスト:久保ユリカ▼配信決定記念キャンペーン▼

「WINTER SHOWCASE 2024 ‘CHASER'」の配信決定を記念して、Amazonギフトカードが当たるキャンペーンを、本日より開催いたします。

『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/MapleStory_JP))をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポスト(RP)してご参加ください。

<開催期間>

2024年11月20日(水)キャンペーンポスト投稿後 ~ 11月28日(木)23:59

<参加方法>

『メイプルストーリー』公式X(@MapleStory_JP(https://x.com/maplestory_jp))をフォローいただき、11月20日(水)に投稿されるキャンペーン対象ポストをリポスト(RP)してご参加ください。

https://x.com/MapleStory_JP

(対象ポストは11月20日(水)18:00頃に投稿予定です)

<賞品> Amazonギフトカード 1,000円分 …10名様

生放送と本キャンペーンの詳細、およびキャンペーンの応募規約等は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=ddd7793896b044b3bc63ac400514931c

▼ポップアップイベント開催決定!▼

『メイプルストーリー』のポップアップイベントを、12月27日(金)~12月29日(日)の3日間に渡り、渋谷モディ(東京都渋谷区)を会場に開催いたします。今回は、気軽に立ち寄って冬の大型アップデート「CHASER」や、『メイプルストーリー』の世界をご体験いただけるイベントとなっております。

ポップアップイベントの詳細は、11月29日(金)の公式生放送、および後日公開予定のイベント特設サイトにてご案内いたします。

【ポップアップイベント概要】

■イベント名: WINTER SHOWCASE 2024 'CHASER'内にて発表

■開催期間: 2024年12月27日(金) ~ 12月29日(日)

■会場: 渋谷モディ(東京都渋谷区)

https://www.0101.co.jp/721/

▼「メイぷる木の子」本活動1周年!11月21日(木)20時より記念配信実施▼

『メイプルストーリー』の公式VTuber「メイぷる木の子」が、Xアカウントを開設して本格的に活動を開始してから1周年を迎えます。これを記念して、メイぷる木の子の本活動1周年配信を、11月21日(木)20:00より実施いたします。

プレイ配信やメイプル学力テストに挑戦したり、メイプラーの皆さんと触れ合ったり…いろいろあったメイぷる木の子の1年間の活動を振り返る本配信を、ぜひご覧ください!

■視聴URL: https://www.youtube.com/live/r3KsutsdOOs

■メイぷる木の子公式X: https://x.com/MapleKinoko_JP

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。