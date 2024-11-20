松山市立子規記念博物館総館長の竹田美喜氏が愛媛県出身のショートショート作家・田丸雅智氏の対談番組「FM愛媛の“まじめな”コトバプロジェクト コトバノまほう」に登場！

株式会社エフエム愛媛竹田美喜氏

文学の街・松山のラジオ局・FM愛媛が日本語と“まじめ”に向きあう対談番組「FM愛媛の“まじめな”コトバプロジェクト コトバノまほう」は、パーソナリティに愛媛県出身のショートショート作家・田丸雅智氏を起用し、様々なゲストとともに日本語が持つ魅力や可能性について考えています。

11月24日(日)の放送では、松山市立子規記念博物館総館長の竹田美喜氏をゲストに迎えてお送りします。

【竹田美喜氏プロフィール】

＜経歴＞

昭和 39 年 3 月 愛媛県立松山東高等学校卒業

昭和 43 年 3 月 愛媛大学文理学部人文学科卒業

昭和 47 年 3 月 大阪市立大学大学院文学研究科修士課程修了

昭和 50 年 4 月～平成 18 年 3 月 私立済美高等学校、済美平成中等教育 学校教諭

平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月 松山市立子規記念博物館副館長

平成 19 年 4 月～ 令和 2 年 3 月 松山市立子規記念博物館館長

令和 2 年 4 月～ 松山市立子規記念 博物館 総 館長

＜兼職＞

昭和 60 年 4 月～平成 9 年 3 月 愛媛大学教養学部非常勤講師

平成 9 年 4 月～平成 12 年 3 月 愛媛大学法文学部非常勤講師

平成 18 年 4 月～平成 18 年 7 月

平成 24 年 4 月～平成 24 年 9 月

＜補職＞

平成 19 年 4 月～ 令和 4 年 3 月 愛媛大学経営協議会委員

平成 20 年 4 月～ 三浦保環境賞審査委員

平成 21 年 4 月～平成 25 年 5 月 ＮＨＫ四国地方番組審議会委員、委員長

平成 10 年 10 月～ 松山市立子規記念博物館「初学万葉講座」講師

平成 23 年 4 月～ 松山市立子規記念博物館「子規入門講座」講師

平成 27 年 4 月～ 全国文学館協議会幹事

＜著書＞

昭和62 年 4 月 10 日 「愛媛文学叢書5 愛媛文学手鏡」共著（青葉図書）

平成23 年 6 月 27 日 「竹田美喜の万葉恋語り」（創風社出版）

平成24 年 3 月 31 日 「なじみ集」複製版解説（松山市立子規記念博物館）

＜所属学会等＞

俳文学会、松山子規会、伊予史談会、一遍会、一粒米の会

＜研究対象＞

上代日本文学（「万葉集」、「伊予国風土記」逸文）、近代文学（正岡子規）

＜趣味＞

万葉散歩、書道、謡（喜多流）

収録時の様子

今回のゲストは、松山市立子規記念博物館総館長の竹田美喜氏さんです。長年、万葉集の研究をされ、代表的な著書に『竹田美喜の万葉恋語り』があります。現在、松山市立子規記念博物館総館長を務める竹田さんと、万葉集、俳句にまつわる言葉の世界について伺っていきます。

番組は、11月24日(日)7:00～FM愛媛で放送される他、放送後1週間はradikoで聴くことができます。(エリアフリーの場合は有料)

また、ラジオクラウドや各種Podcastでは番組スタッフによるアフタートークを、有料コンテンツの「audiobook.jp」ではノーカット版を楽しめます。番組の感想や、ゲストのリクエストなども、X(旧Twitter)で随時募集中。「#コトバノまほう」を付けてポストしてください。

田丸雅智さんと一緒に、日本語の新たな魅力を発見しましょう。

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【番組情報】

毎週日曜日7:00～7:30(新ゲストは毎月最終日曜日出演)

「FM愛媛の“まじめな”コトバプロジェクト コトバノまほう」

https://www.joeufm.co.jp/kotoba/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/kotoba_JOEUFM (コトバノまほう@kotoba_JOEUFM)



【会社概要】

会社名：株式会社エフエム愛媛

所在地：〒790-8565 愛媛県松山市竹原町1丁目10番7

代表者：代表取締役社長 倉渕秀俊

設立：昭和56年4月17日

URL：https://www.joeufm.co.jp/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/fmehime

事業内容：超短波放送（FMラジオ放送）事業