アバハウスインターナショナルが40期の節目に、24歳社員をディレクターに起用したレディス新業態「EMMA ROUGE VIF（エマ ルージュ・ヴィフ）」をスタート！

Abahouse International Co.[画像1: https://prtimes.jp/i/15665/61/resize/d15665-61-58305c8e4a938a85d74d-3.jpg ]「EMMA ROUGE VIF（エマ ルージュ・ヴィフ）」いつだって印象の良い私であること。体型問わずおしゃれが楽しめること。フェミニンをベースに気分を上げてくれる、わたしの褒められ服。▼Instagramhttps://www.instagram.com/emma_rougevif_official/▼公式オンラインストアhttps://abahouse.jp/ladies/rougevif/?sub_brand_cd=3104&chk_search_key=1[画像2: https://prtimes.jp/i/15665/61/resize/d15665-61-89352fe5d568e9251140-0.png ]テーマには、“Feminine mood（フェミニンムード）”を掲げ、フィット＆フレアなデザイン、適度な肌見せ、柔らかな素材感など、ディレクター自身の経験と感覚から生み出されるリアリティを活かしてフェミニン派女子に向けた好印象スタイルを提案いたします。ワンピースやスカート、セットアップを中心に、洋服選びでサイズが気になってしまいがちな小柄な女性にもフィットするデザインバランスやサイズバリエーションなど、共感性の高い業態を目指します。■ディレクタープロフィール[画像3: https://prtimes.jp/i/15665/61/resize/d15665-61-659001a27d0c1b3c141f-3.png ]EMMA ROUGE VIF/エマ ルージュ・ヴィフディレクター堀辺美希（ほりべ みき）2000年生まれ、153cm、兵庫県出身大学卒業後アバハウスインターナショナルに新卒入社。Rouge vif lacleで店頭販売員を経験後、デジタルコミュニケーション本部を経て、2024年EMMA ROUGE VIFのディレクター就任。▼instagramhttps://www.instagram.com/___153cm____■ショップインフォメーション[画像4: https://prtimes.jp/i/15665/61/resize/d15665-61-3f4c504184cb085e1c27-0.png ]＜2024年11月20日オープン＞EMMA ROUGE VIF〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA1100 5FTEL:06-6151-1489営業時間: 10:30~20:30■アバハウスインターナショナル会社概要商号 ： 株式会社アバハウスインターナショナル代表者 ： 代表取締役 水上雄一郎所在地 ： 〒150-8514 東京都渋谷区東1-26-20-1Ｆ設立 ： 1986年2月（決算期として2024年3月より40期）事業内容 ： メンズ・レディスウェア・服飾雑貨の企画、製造、卸・小売業資本金 ： 4,900万円URL ： https://abahouse.co.jp/