ハローキティとケイト・スペード ニューヨークが日本初のカプセルコレクションを発表

タペストリー・ジャパン合同会社(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.

【日本】2024年11月20日 - 本日、株式会社サンリオの人気ポップカルチャーアイコン「ハローキティ」とその友達であるグローバル・ライフスタイルブランドのケイト・スペード ニューヨークは、このホリデーシーズンに日本限定で発売するアクセサリーとアパレルの限定カプセルコレクションを発表しました。

ケイト・スペード ニューヨークは、30年以上にわたり、世界共通言語であるJoy(喜び)、前向きさ、 時代を超越したスタイルをもつブランドとして知られています。そして、50年にわたり、世界中の人々に友情と思いやりを届けてきたハローキティは、このブランド価値を完璧に引き立たせます。両ブランドは、世代を超えたお客様に愛される、タイムレスで、完成度の高いコラボレーションコレクションを通して、共にJoy(喜び)を喚起していきます。

ハローキティの50周年期間中に発売される限定カプセルコレクションには、ハローキティのアイコニックなイメージをケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心に溢れるスタイルに落とし込んだ、クロスボディ、トートバッグ、ポーチ、スモールレザーグッズなどのレザーグッズに加え、アパレル、ジュエリー、キーホルダーなども含まれます。

11月30日に発売される、ハローキティ×ケイト・スペード ニューヨーク限定カプセルコレクションは、税込みで10,340円から77,000円までの価格帯にて、ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店のみで購入が可能となります。その後、2025年1月7日 午前10時よりケイト・スペード ニューヨークの日本公式サイトで発売されます。また、グローバル公式アウトレットサイト、及び一部のケイト・スペード ニューヨーク グローバル アウトレットストアにおいても2025年1月より販売を予定しています。

HELLO KITTY x kate spade new york Capsule Collection:

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License. (左から時計回り) HELLO KITTY x kate spade new york 3D crossbody \77,000, ring set \28,600, small tote \61,600, charm pendant \28,600, 3D mini crossbody \61,600, sticker pack phone crossbody \46,200, medium compact bifold wallet \42,900, tennis bracelet \33,000, studs \16,500, sweater \52,800, liquid case (16 pro/16 pro max) \10,340 ※全て税込み(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License. (左から時計回り) HELLO KITTY x kate spade new york T-shirt \16,500, mini camera bag \61,600, sneaker \34,100, sweat shirt \27,500, laptop case \26,400, small zip wristlet \24,200, small slim card holder \24,200, mini tote \60,500 ※全て税込み

<掲載クレジット>

ブランド名:kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先:ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp (https://www.katespade.jp)

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

『(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.』

Discover Your Joyキャンペーン特設サイト:https://www.katespade.jp/special.html

#katespadejapan @katespadejapan #ケイトスペードニューヨーク

About HELLO KITTY:

11月1日生まれ、ロンドン郊外出身。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。A型。得意なことは、クッキーを作ることと、ピアノをひくこと。好きな食べ物は、ママが作ったアップルパイ。

2024年で50周年を迎え、2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを行っている。

https://hellokitty50th.sanrio.co.jp

About kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp