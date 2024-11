今行くべき革新的なサウナ施設を表彰する「SAUNACHELIN」受賞施設にて「Saunner of the Year 2024」受賞した「BAUM」のサンプルを数量限定で配布

TTNE株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/46514/33/resize/d46514-33-e03e0c9387fedfe6f960-0.jpg ]実施概要 サウナ啓蒙活動に貢献した11名(個人・団体・企業・イベント)に贈られる「Saunnerof the Year 2024」のBAUM受賞を記念し、サウナ施設を表彰するアワード「SAUNACHELIN(サウナシュラン)」の過去受賞12施設にて、2024年11月22日(金)よりBAUMのスキンケア製品のサンプルセットを配布いたします。 BAUMの樹木を感じるととのい体験を「SAUNACHELIN」過去受賞12施設でBAUMのスキンケアサンプルをご使用いただきながらご自身でご体感いただけます。*スキンケアサンプルセット内容(ハイドロエッセンスローションn、モイスチャライジングオイルn、クリアリングクレイマスク各1包ずつ)*スキンケアサンプルセット配布はなくなり次第終了となります。 また、該当施設にお越しいただいたお客様には、BAUMの人気商品「アロマティックスリーピングマスク」のサンプルを店頭でお受け取りいただけるQRコードをご案内しております。11月22日にはBAUMのウェブサイトにて、『「BAUM Sauna Ritual」-都市の中で樹木を感じる「新感覚のととのい体験」-』のムービー、[TTNE]のサウナ師匠(秋山大輔)や日本ウィスキング界の立役者であるネバーニャ(根畑陽一)のインタビューも公開いたしますので是非ご覧ください。https://www.baumjapan.com/baum/ritual/baum-sauna-ritual/index.htmlBAUMスキンケアサンプルセット配布施設 「SAUNACHELIN」は“今行くべき全国のサウナ施設”として毎年 11月11日「ととのえの日」に発表・表彰し、2024年で7年目を迎えます。これまで「SAUNACHELIN」を受賞した施設は61施設に上り、その中からBAUMの世界観に親和性がある12施設にてサンプルセットを配布します。【SANA MAME】2022年7位 https://sanamane.jp/【豊島園 庭の湯】2018年8位 https://www.seibu-leisure.co.jp/niwanoyu/【ぬかとゆげ】2023年10位 https://nuka-yuge.com/【THE SAUNA】2023年3位, 2022年3位, 2019年11位 https://lampinc.co.jp/nojiriko/sauna/【8HOTEL CHIGASAKI】2020年8位 https://chigasaki.8hotel.jp/【8HOTEL FUJISAWA】2022年5位 https://fujisawa.8hotel.jp/【KAMAKURA HOTEL】2021年11位 https://kamakurahotel.jp/sauna/【黄金湯】2020年6位 https://koganeyu.com/【BOTANICAL POOL CLUB】2023年7位 https://botanicalpoolclub.com/【北こぶし知床 ホテル&リゾート】2024年5位, 2022年4位, 2021年2位 https://www.shiretoko.co.jp/onsen/【sankara Hotel&Spa】2022年9位 https://www.sankarahotel-spa.com/【亜熱帯サウナ】2023年8位 https://www.instagram.com/anettai_sauna/「SAUNACHELIN」について “今行くべき全国のサウナ施設”として毎年 11月11日「ととのえの日」に発表・表彰。「SAUNACHELIN」は2018年に誕生し、今年で7年目を迎える。既存の枠に捉われず新しい 試みにより、従来のイメージより新たなサウナの価値を導き出し、サウナ愛を通じてより多くのサウナーをととのえた革新的なサウナ施設を、‘日本各地のサウナ’を巡る様々な業界の「プロサウナー」が審査委員 となり、11施設をノミネート。全国12,000施設以上ともいわれるサウナ施設の中から、水風呂・外気浴スペース・ホスピタリティ・男女の有無・料金設定・清潔性・エンタテイメント性・革新性などの観点で評価。https://www.saunachelin.com/「Saunner of the Year 2024」について サウナで汗をかくだけに留まらず、“プロサウナー”としてサウナのために汗をかき、サウナ啓蒙活動に貢献した11名(団体・企業)を、毎年11月11日「ととのえの日」に発表・表彰。「SAUNACHELIN」とともに2018年に誕生し、今年で7年目を迎える。様々な業界のプロサウナーが審査委員となり、日本国内で、新たなサウナの価値を導き出し、サウナ文化の発展と向上のために尽力している個人・団体を表彰します。BAUMについて 「樹木との共生」をテーマに掲げる、スキン&マインドブランド「BAUM」(製造販売元:(株)資生堂)は2020年6月に誕生しました。「樹木がくれる、美しい世界のはじまり」をメッセージに、樹木の恵みを余すところなく受けとり、感謝し、樹木資源を未来につないでいくブランドとして、全化粧品の90%以上を自然由来の成分で構成。商品パッケージ、店頭においてもサステナブルな循環を意識した選択をしてまいります。公式サイト: www.baumjapan.com公式Instagram: https://www.instagram.com/baum_global/TTNEについて [TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランド[TTNE]、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」、世界中から厳選したサウナアイテムを取り揃えるサウナ専門セレクトECショップ「SAUNA SELECT」、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。世界No1サウナブランドHARVIA社が認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、世界初の「ハルビアグローバルアンバサダー」として国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。<オフィシャルサイト>TTNE : https://ttne.jpサウナ専門ブランド[TTNE] : https://www.ttne.shop日本サウナ学会: https://www.ja-sauna.jpSAUNACHELIN : https://www.saunachelin.comSAUNA SELECT : https://sauna-select.comSAUNA37 : http://sauna37.comHARVIA : https://www.harvia.com , https://harvia.jp