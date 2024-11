ケイト・スペード　ニューヨークは、新しいグローバルストアコンセプトにJoy(喜び)とブランドらしいフェミニティ―を織り込み、銀座旗艦店をリニューアル

タペストリー・ジャパン合同会社

東京 (2024年11月30日) - グローバル・ライフスタイルブランドのケイト・スペード ニューヨークは、新しいストアデザインの展開を続け、ケイト・スペードならではの体験を世界中のカスタマーにお届けしていきます。リニューアルを遂げた銀座旗艦店のコンセプトは、ブランドのホームタウンであるニューヨークのアップタウンとダウンタウンの両方のエレメントからインスピレーションを得ています。ブランドのヘリテージと、2つの異なる地域のエレメントを融合させることで、ニューヨークのエッセンスを取り入れながらも、世界中のケイト・スペード コミュニティーとそれらを共有し、ブランドの特徴である洗練されたクリエイティビティーを称えていきます。

内装は、グリーン、ブラック、クリームというブランドの特徴的なカラーパレットを、ウッド調、壁紙、ゴールドのアクセントが引き立て、さらにピンクとレッドのタッチが随所に散りばめられています。折衷的なムードの装飾、リッチなファブリック、モニュメント的なアートワークは、ニューヨークのアパートのような居心地の良さと魅力的な雰囲気を醸し出します。ケイト・スペード グリーンの外装を施した多層式のファサードは、近隣店とは一線を画すエントランスポイントになることでしょう。ホームのコンセプトを反映し、クラシックな建築要素を取り入れたインテリアの中で、カスタマーには、ハンドバッグ、ファッション、ライフスタイルの各カテゴリーを心ゆくまでにお楽しみいただけます。

2024年11月30日にグランドリニューアルオープンを迎える3階層のケイト・スペード銀座旗艦店は、カスタマーにブランドの最新コレクションを発見していただくための没入型のショッピング体験を提供していきます。ハンドバッグ、アパレル、アクセサリー、スモールレザーグッズ、ジュエリー、時計、テックアクセサリー、フレグランスなど、アジア最大級の品揃えで、日常の贅沢品から特別な日のためのアイテムまで、カスタマーの思い出に残るショッピング体験をお届けします。

銀座旗艦店の3階は、究極のホリデーギフトスポットとなり、ギフトラッピングステーションやインタラクティブなギフトギビングなど、ここでしかできない体験をご用意します。そして、カテゴリーを超えた品揃えで、大切な人への贈り物や、自分へのご褒美に最適なギフトのバリエーションをカスタマーに提供していきます。

銀座旗艦店にご来店の上、ケイト・スペード ニューヨーク公式LINEアカウントの友達登録を行い、クーポンをダウンロードしてご提示頂いたお客様には、3階に設置されたガチャガチャを回すともらえる、スペードや、イエロータクシー、レッドアップル、プレッツェル、コーヒーカップなどのニューヨークをイメージしたアクリルキーチャームをバッグなどに付けてご使用頂けるワイヤーをつけて1つプレゼントいたします。2回目以降は、銀座旗艦店で、税込み10,000円以上をお買い上げ毎に、ガチャガチャを1回回していただけます。実施期間はリニューアルオープンの11月30日から2024年12月末日まで、プレゼントが無くなり次第終了となります。

左から時計回り:3D pizza box top handle \85,800, 3D pizza crossbody \73,700、gogo flats \47,300, manhattan taxi large market tote \56,100 ※全て税込み

また、リニューアルオープンを記念し、ニューヨークからインスピレーションを得たコレクションが銀座旗艦店限定で展開されます。アイコニックなタクシーからインスパイアされたフラットシューズとトートバッグ、ニューヨークの街並みを表現したスノードーム型のヒール、ニューヨークの定番ピザをイメージしたハンドバッグなど、ブランドのホームタウンであるニューヨークへの愛が溢れるスタイルが登場します。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License. HELLO KITTY x kate spade new york 3D crossbody \77,000

さらに、ケイト・スペード銀座旗艦店限定では、株式会社サンリオの人気ポップカルチャーのアイコン「ハローキティ」の誕生50周年を記念したコラボレーションコレクションが2024年11月30日に独占先行発売されます。ハローキティのアイコニックなイメージを、ケイト・スペード ニューヨークのカラフルで遊び心に溢れるプロダクトに散りばめたコレクションには、クロスボディ、トートバッグ、ポーチ、スモールレザーグッズなどのレザーグッズに加え、アパレル、ジュエリー、キーホルダーなどがラインナップします。同コレクションは、2025年1月7日 午前10時にケイト・スペード ニューヨーク日本公式サイトで販売をスタートします。また、ケイト・スペード ニューヨーク グローバル公式アウトレットサイト、および、一部のケイト・スペード ニューヨーク グローバル公式アウトレットストアにおいても2025年1月より販売スタート予定です。

左から:deco medium crossbody \60,500, deco plaid tweed chain shoulder \77,000, deco chain shoulder \68,200, deco glitter suede chain shoulder \68,200 ※全て税込み

限定商品に加え、銀座旗艦店では、新作ホリデーコレクションがラインナップし、2024年秋コレクションに初登場した、クラフツマンシップとブランドのDNAが融合し、デザイン性と機能性を兼ね備えたDeco (デコ) ハンドバッググループがフィーチャーされています。ミニマルなデザインに「K」の文字をあしらった幾何学的なアール・デコ調の留め具が特徴のDecoコレクションは、今シーズンは、スタイリッシュでコンテンポラリーなフォルムに、レザーやスエード、ツイードのマテリアルを用い、洗練されたカラーパレットで展開されます。

<掲載クレジット>

ブランド名:kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先:ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp

※HELLO KITTY x kate spade new york画像素材ご掲載の際は、

必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

『(C) 2024 SANRIO CO., LTD. Used Under License.』

Discover Your Joyキャンペーン特設サイト:https://www.katespade.jp/special.html

#katespadejapan @katespadejapan #ケイトスペードニューヨーク

About HELLO KITTY:

11月1日生まれ、ロンドン郊外出身。身長はりんご5個分、体重はりんご3個分。A型。得意なことは、クッキーを作ることと、ピアノをひくこと。好きな食べ物は、ママが作ったアップルパイ。

2024年で50周年を迎え、2024年12月31日までの期間を「50周年アニバーサリーイヤー」として、「Friend the Future. 未来と友だちになろう。」をテーマに様々な取り組みを行っている。

https://hellokitty50th.sanrio.co.jp

About kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp