12月15日に「国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku」を開催！参加者募集中！

一般財団法人ピースコミュニケーション財団2023年度「国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku」

一般財団法人ピースコミュニケーション財団は、東京都北区の小学校に通う4~6年生を対象にした「国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku」を中央公園文化センターにて開催します。

本イベントは、2020年以降の日本を元気にするBEYOND 2020 NEXT FORUM(内閣府認証事業)から創出され、2023年に国連本部よりタイトル認定をもらった「The Children’s Conference of the Future in Support of United Nations」の国内展開となります。SDGsの観点から「住み続けられる未来の北区」についてこどもたちがグループでディスカッションし、アイデアを発表するワークショップ型のイベントです。さらにこどもたちが発表したアイデアの中から最優秀賞を選出します。

最優秀賞に選ばれたグループは、令和7年3月に都内で開催する「第5回国連を支える世界こども未来会議」と8月に大阪・関西万博で開催する「国連を支える世界こども未来会議 FUTURE SUMMIT みらい総会」に北区代表として参加することができます。

2023年度「国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku」プレゼンテーションの様子

現在、当イベントの参加者(定員40名)を募集しています。

申込締切は12/2(月)までで、12/9(月)以降に抽選結果(※定員をこえた場合)および当日の詳細をお送りします。

◆国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku 開催・募集概要

【イベントタイトル】国連を支える世界こども未来会議 in KITA-ku

【開催日時】12月15日(日)13:00~17:30

【開催場所】中央公園文化センター(北区十条台1丁目2-1)

【対象】北区在住・在学の小学4~6年生

【主催】北区/一般財団法人ピースコミュニケーション財団

【後援】こども家庭庁/外務省 /東京都

【事業賛同パートナー】城北信用金庫

【協力】森永製菓株式会社/早稲田大学グローバル科学知融合研究所/

大阪大学大学院国際公共政策研究科 ESGインテグレーション研究教育センター

◆国連を支える世界こども未来会議について

国連を支える世界こども未来会議は、2019 年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートしました。現在は、こども家庭庁・外務省・東京都から後援をいただき、2023 年 2 月に国連よりタイトルの認定を受け、展開しています。本イベントは世界のこどもたちが集まり、SDGs を軸に平和で豊かな世界について語り合うピースコミュニケーションの場として毎年開催し、2022 年度より国内展開もスタートしました。北区での開催は2回目となります。

♦SDGs ピースコミュニケーションプロジェクトについて

未来のこどもたちのために幅広い業界で活躍中の有識者や企業・団体が連携し、SDGs のテーマに基づきネットワークや情報を共有して、コミュニケーション本来の力を駆使して平和な社会づくりを積極的にチャレンジするアクション&オピニオン参加型プロジェクトです。

♦本イベントの問い合わせ先

参加についての申し込みや当日取材にお越しいただける場合は、下記までご連絡ください。

一般財団法人ピースコミュニケーション財団

広報事務局 株式会社ヘッドライン

電話番号:03‐5770‐7161

担当:武田(ytakeda@tokyoheadline.com)

村野(mmurano@tokyoheadline.com)