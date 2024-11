【LINE MUSIC】プレミアムユーザー限定キャンペーン、SEVENTEENの新曲「消費期限」を聴いてキャンペーンに参加しよう！抽選でサウンドチェックイベントにご招待

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社は、当社が運営する音楽ストリーミングサービス「LINE MUSIC」(iPhone・Android対応)において、SEVENTEENのサウンドチェックイベントにご招待する、プレミアムプランユーザー限定(無料体験を含む)キャンペーンを本日より開催します。

本日より開始するキャンペーンでは、SEVENTEENのWOOZIが書き下ろした新曲の「消費期限」(NHK 夜ドラ『未来の私にブッかまされる!?』主題歌)をたくさん再生した方の中から抽選で10名様を『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の公演前に行われるサウンドチェック観覧イベントにご招待します。さらに、本キャンペーン参加者全員にLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像のプレゼントもあります。キャンペーンの参加方法や条件は以下をご確認ください。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名:SEVENTEENサウンドチェックイベントにご招待!

■開催日:2024年12月5日(木)

■開催場所:東京ドーム

■応募期間:11月20日(水)~11月26日(火)23時59分

■当選人数:10名様

※開催日程や時間は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください

※『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』の公演前に行われるサウンドチェックをご観覧いただくイベントになります

※特典詳細はユニバーサルミュージックより当選された方にのみご連絡いたします

【応募方法】

1. 特設ページへアクセスもしくは、LINE MUSICアプリ内トップページ(Todayタブ)からバナーをクリックし、キャンペーンに参加するボタンをクリック。

2. 「LINE MUSIC」LINE公式アカウントと友だちになっていない方は、下記の「友だち追加」ボタンを押して「LINE MUSIC」LINE公式アカウントを友だち追加する。

※当選の連絡やLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像は、LINE公式アカウントよりご連絡します。必ず「友だち追加」してください

友だち追加URL:https://lin.ee/ao2ccQO/lnms

3. SEVENTEEN「消費期限」を含むプレイリストを新規作成してください。

※作成したプレイリストは11月27日(水)まで削除しないようにお願いします

4. SEVENTEEN「消費期限」を700回以上、LINE MUSICアプリでフル尺で再生してください。

■上記の条件が達成できなくても…

キャンペーン参加ボタンをクリック後、フル尺で1回以上対象楽曲を再生してくれたLINE MUSICユーザー全員にLINE MUSIC限定LINEトーク背景画像をプレゼント!

【対象楽曲】

SEVENTEEN「消費期限」

URL:https://lin.ee/xtjHHKV/lnms

【特設ページ】※キャンペーン詳細及び、注意事項は特設サイトよりご確認ください

https://music.line.me/lp-studio/artist_cp/2411_seventeen_20

※キャンペーン開始及びバナーの掲出時間はシステムの都合により遅れる可能性があります

※各種プレゼントのご連絡は11月28日(木)頃を予定しております。LINE MUSICのLINE公式アカウントよりご連絡しますので、必ず「友だち追加」をしてください

※「SEVENTEEN サウンドチェックイベント」にご招待 はユニバーサルミュージックによって開催されます。「SEVENTEEN サウンドチェックイベント」にご招待 に関するご質問はユニバーサルミュージックにお問い合わせください

※当選された方には、「SEVENTEEN サウンドチェックイベント」にご招待 専用のお客様情報ご登録フォームのURLをお送りいたしますので、ユニバーサルミュージックが指定する期日までにお客様情報のご登録をお願いいたします

※「SEVENTEEN サウンドチェックイベント」にご招待 専用のお客様情報ご登録フォームにてご登録されたお客様情報は、ユニバーサルミュージックが取得するものであり、LINE MUSIC株式会社が取得するものではございません

※不正行為、その他運営上の趣旨に反していると当社が判断した場合は、キャンペーン参加資格は無効となります

※特典画像や動画などは、キャンペーンに参加いただいたユーザーのみなさまへ特別にご用意させていただいておりますので、SNSへの掲載はお控えいただくようご協力をお願いします

LINE MUSICでは、今後も新たなレーベル・プロダクションやアーティスト・楽曲の追加や継続的なサービスの機能追加・改善を積極的に行い、音楽との出会いを創出してまいります。

【LINE MUSIC アプリ概要】

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV(ミュージックビデオ)の視聴や、カラオケ機能など<聴く・見る・歌う>音楽をまるごとお楽しみいただけます。業界最速※1のリアルタイムランキングでは、音楽の「イマ」がわかるほか、"あの頃"のヒット曲や季節など、テーマごとの人気曲を集めた「プレイリスト」で気分に合わせて音楽に出会うことができます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。さらに、アーティストとファンがより近づけるような機会を提供したいという想いのもと、LINE MUSIC有料ユーザー※2を対象にしたオリジナルイベントやプレゼントキャンペーンを定期的に企画しております。

※1 1時間ごとに集計する「リアルタイムランキング」

※2 無料体験中のユーザーも対象

LINE MUSICプランについて:https://store.line.me/family/music/

公式サイト:https://music.line.me/about/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320?mt=1

Google Play:http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEMUSIC_JP

公式Instagram:https://www.instagram.com/linemusic_jp

公式note:https://note.mu/linemusic