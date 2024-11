人気俳優やアイドルも出演！韓国のバラエティ番組3作品を11月20日（水）よりU-NEXTにて独占配信

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年11月20日(水)より韓国のバラエティ番組『兄さんに付いてマヤへ : 9つの鍵』『釜山の田舎者inシドニー』『天才ペク社長の逆境食堂 ~The Genius Paik~』の3作品を独占配信いたします。

『兄さんに付いてマヤへ : 9つの鍵』はマヤ文明の秘密の鍵を探して旅立つ生活密着文明アドベンチャー。チャ・スンウォン、キム・ソンギュン、「THE BOYZ」のジュヨンなど、豪華な出演者たちにも注目です。

『釜山の田舎者inシドニー』は 釜山出身芸能人たちによるワーキングホリデー体験記。「イカゲーム」のホ・ソンテ、「梨泰院クラス」のアン・ボヒョン、バラエティ番組でも活躍している俳優イ・シオン、人気YouTuberクァクチューブの4人が繰り広げる、おもしろおかしいワーキングホリデーバラエティです。

『天才ペク社長の逆境食堂 ~The Genius Paik~』は、韓国No.1の料理研究家ペク・ジョンウォンがモロッコやナポリなど、韓国料理に馴染みのない異国の地で食堂をオープンし、経営を成功させるために奮闘する様に密着したバラエティ番組です。

U-NEXTでは合計3作品を11月20日(水)12時より独占で配信いたします。

韓国でも話題となったバラエティ番組を、ぜひお楽しみください。





『兄さんに付いてマヤへ : 9つの鍵』<全18話>

【価格】各220円(税込)/3日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0159297

【STORY】

自身を「古代文明オタク」と称するほど古代文明に熱い情熱を持つ俳優、チャ・スンウォンが俳優キム・ソンギョン、THE BOYSのジュヨンと共に謎に包まれたマヤ文明を探査するべくメキシコへ旅立つ。

各所に散りばめられたミッションもさることながら、

現地の材料で作った韓国とメキシコの味が調和したフュージョン料理にも期待が高まる。





『釜山の田舎者inシドニー』<全24話>

【価格】各220円(税込)/3日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0159298

【STORY】

釜山出身芸能人5人がシドニーで働きながら現地の文化と言語を経験できるワーキングホリデーに挑戦。

「イカゲーム」のホ・ソンテ、「梨泰院クラス」のアン・ボヒョン、バラエティ番組でも活躍している俳優イ・シオン、モデル兼俳優のペ・ジョンナム、そして、人気YouTuberクァクチューブの5人がシドニーでワーキングホリデーを体験する。

馴染みのない文化や言葉の壁に悪戦苦闘しながらも、現地の文化を満喫する釜山男子たちの姿は見逃せない。





『天才ペク社長の逆境食堂 ~The Genius Paik~』<全26話>

【価格】各220円(税込)/3日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0159299

【STORY】

大手外食企業THEBORN KOREAの代表を務める傍ら、料理研究家としても活躍しているペク・ジョンウォンが異国の地で食堂経営に挑戦。

第1弾はアフリカのモロッコで俳優イ・ジャンウ、ベンベン(GOT7)と共に夜の市場で屋台をオープン。第2弾の挑戦の地はイタリアのナポリ。歌手ジョン・パクとユリ(少女時代)が合流し食堂を経営。

果たして、韓国料理に馴染みのない国で食堂経営を成功させることができるのか。

(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved.

