【iPhoneの写真・ビデオをかんたんにSSDへ】無料アプリ「写真バックアップ」をリリース

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、iPhone・iPadに保存している写真・ビデオを外部USBストレージにバックアップ(データのコピー)できる無料のアプリケーション「写真バックアップ」の提供をApp Storeにて本日2024年11月20日(水)より開始しました。

本アプリケーションはiPhone・iPadとSSDなどの外部USBストレージを接続し、アプリケーションを起動するだけで写真・ビデオをかんたんにバックアップできます。分かりやすい画面デザインとシンプルな操作性で、初めての方でも迷うことなくご利用いただけます。

バックアップ対象は、端末内蔵ストレージの写真・ビデオはもちろん、iCloudフォトライブラリに保存されている写真・ビデオにも対応しており、本アプリケーションならまとめてバックアップが行えます。

アプリケーションを開いてUSBストレージ接続後は写真・ビデオを自動的にバックアップ。2回目以降は新規に追加されたデータのみを検出して効率的にバックアップします。外部USBストレージを接続した状態では分かりやすい画面で、バックアップした写真・ビデオの閲覧が行えるほか、端末に必要な写真・ビデオを復元することもかんたんに行えます。

外付けストレージ分野で培った信頼と実績を持つバッファローが開発。複雑な設定や難しい操作を必要とせず、どなたでも安心してお使いいただけるアプリケーションです。

バッファローの独自調査(※)によると、定期的なバックアップを行っていないユーザーの約4割が「バックアップ作業が面倒」と回答し、最も多い理由でした。また同調査では、iPhoneユーザーが失いたくないデータとして「写真・ビデオ」が最多でした。本アプリケーションは、この大切な「写真・ビデオ」を、複雑な設定なしで簡単に外部ストレージにバックアップできる機能を提供し、皆様のお悩み解決に寄与することが見込めます。

※

調査方法:IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査

調査期間:2024年11月13日~同年11月14日

有効回答:日常的に写真やビデオを撮影しており、PCでiPhoneのバックアップをとっていないiPhoneユーザー111名

対応スマートフォン

iPhone 15シリーズ:iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

iPhone 16シリーズ:iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max

対応OSバージョン

iOS:17.0~

iPadOS:17.0~

サポート対象USBストレージ商品例

SSD-SCHU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-sch2.0u3-ba.html)

10,600円~(税抜9,637円)

USB3.2(Gen2) Type-A&C TV録画対応 スティック型 ハイスピード MiniStation SSD

SSD-PHPU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-php4.0u3-ba.html)

18,370円~(税抜16,700円)

USB3.2(Gen2) ポータブルSSD TypeA&C MiniStation SSD Professional Edition

SSD-SCTU3Aシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-sct2.0u3-ba.html)

13,310円~(税抜12,100円)

USB3.2(Gen2) Type-A&C TV録画対応 スティック型 MiniStation SSD

SSD-PGCU3Cシリーズ(https://cms-product.buffalo.jp/product/detail/ssd-pgc2.0u3-bc.html)

9,460円~(税抜8,600円)

USB3.2(Gen1) Type-A&C MiniStation SSD

App Storeからダウンロード :https://apps.apple.com/jp/app/id6736643820特集ページ :https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/iphone-usb-backup.html

