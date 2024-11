デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2024年11月19日に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

ニュースの概要

- 「Dell APEX File Storage for Microsoft Azure」が、新しいマネージド型のオプションによって管理と展開を簡素化しながら、卓越したAIワークロードのパフォーマンス、拡張性、データ サービスを提供- Microsoft環境向けにカスタマイズした数々のサービスが、AIイノベーションの高速化と生産性の向上をサポート- 「Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure」により、AIをベースとしたエンタープライズ クラスのデータ保護とサイバー レジリエンスを提供するとともに、高度なデータ削減機能によるリソース利用の向上を実現- 「Dell Advisory and Managed Services」が、デル・テクノロジーズとMicrosoftのユーザーによるサイバー セキュリティー アプローチの強化をサポート

2024年11月19日、テキサス州ラウンドロック発:

デル・テクノロジーズは、マルチクラウド環境で、高い要件が求められるワークロードを強化できる、数々のAIイノベーションを発表しました。これにより、デル・テクノロジーズとMicrosoftのユーザーは、AIの導入を簡素化しながら迅速に展開可能となります。また、両社のお客様は、データ保護、サイバー レジリエンス、セキュリティー強化といった機能によって、サイバー セキュリティー体制の強化が可能になります。

デル・テクノロジーズのインフラストラクチャー ソリューション グループ(ISG)担当プレジデント、アーサー ルイス(Arthur Lewis)は、次のように述べています。「企業が、AIをはじめとする新たなワークロードへ対応するためにIT戦略をモダナイズするには、イノベーションのスピードを高速化しながらコストを抑制し、マルチクラウド環境全体にわたってデータを保護するためのソリューションが必要です。当社のストレージ ソフトウェア、データ保護、サービスの先進機能によって、Microsoft環境を利用しているお客様は、イノベーションに向けた取組みを迅速かつ安全に加速させることができます」。

AIの導入とパフォーマンスを加速:

デル・テクノロジーズは、AIエコシステム パートナーであるMicrosoft社とのコラボレーションを基盤に開発したソリューションとサービスで、「Dell AI Factory」を拡張しました。

「Dell APEX File Storage for Microsoft Azure」は、デル・テクノロジーズが管理するオプションとして、簡素化された展開・管理体験を提供予定です。業界をリードするエンタープライズ ファイル ストレージである「Dell PowerScale」が提供するエンタープライズ クラスのパフォーマンス、拡張性、データサービスによって、マルチクラウド環境で、AIワークロードのニーズを簡単に満たすことができます。これにより、以下のことが可能になります。

- パフォーマンス集中型のAIワークロード向けに容量をバースト:卓越したパフォーマンス密度とスケールを実現するアーキテクチャーを提供します。- 管理の複雑さを軽減:オンプレミス環境とクラウド環境にわたるシームレスなデータ モビリティーと運用の一貫性により、管理の複雑さを軽減します。- データ主導でインサイトを獲得:Microsoft社のAIツールとのネイティブな統合により、インサイトを獲得するまでの時間を短縮します。

デル・テクノロジーズは、AI導入を簡素化するとともに、カスタムAIソリューションの構築をサポートするための新しいサービスを提供します。

- 「Accelerator Services for Copilot+ PCs」:Copilot+ PCの新たな機能、導入プラン、ベスト プラクティスなどに関するエキスパートのガイダンスを提供することで、生産性と効率の向上をサポートします。- 「Services for Microsoft Copilot Studio and Azure AI Studio」:お客様ごとの異なるニーズに応じたCopilot エージェントとAIソリューションの開発および実装をアシストします。- 「Implementation Services for Microsoft Azure AI Service」:Azure Local向けのデル・テクノロジーズ ソリューションを基盤にしたAzure AIサービスにより、オンプレミスのAIアプリケーション開発を通じて、お客様が新しいビジネス チャンスへ対応できるようサポートします。



包括的なデータ保護とセキュリティー

デル・テクノロジーズは、Microsoftユーザー向けに、データ保護、サイバー レジリエンス、セキュリティーといった数々のイノベーションを発表しました。

「Dell APEX Protection Services for Microsoft Azure」は、エッジ ロケーション、リモート オフィス、データセンターのすべてにわたり、デル・テクノロジーズが管理・運用するAIベースのデータ保護とサイバー レジリエンス クラウドサービスを提供します。また、高度なデータ削減機能で堅牢なデータ保護を確保しながら、運用効率とリソース利用の向上を実現します。これにより、以下のことが可能になります。

- サイバー レジリエンスの強化:不変性(*1)、暗号化、多要素認証、ロール(役割)ベースのアクセス コントロールを含むゼロトラスト セキュリティーによって、サイバー レジリエンスを強化します。- ランサムウェアおよびサイバー脅威からの保護:従来のワークロードと最新のワークロードの両方に対応する、効率的なリカバリー オプションを提供します。- サイバー復旧時間の迅速化:脅威に対するAIベース インテリジェンスの「CyberSense」によって、リカバリーに要する時間が最大80%短縮されます(*2)。



デル・テクノロジーズは、Microsoft環境向けの新たなセキュリティー サービスを提供します。

- 「Advisory Services for Cybersecurity Maturity Model Certification(CMMC)for Microsoft」:具体的なMicrosoftソリューションの提案を通じて、サイバー セキュリティー成熟度モデル認証(CMMC)のガイドラインに合わせたサイバー セキュリティー体制づくりをサポートします。- 「Managed Detection and Response with Microsoft」:デル・テクノロジーズの専門家が、IT環境への脅威を24時間365日体制で監視、検知、調査、対応することで、お客様は自社のコア ビジネスに集中することができます。

その他のコメント

Microsoft社のAzure Storage VP のAung Oo氏は、次のように述べています。「当社のお客様は、ITインフラストラクチャーをモダナイズし、ハイブリッド クラウド サービスを安全かつ確実に導入する方法を模索しています。デル・テクノロジーズは、当社のお客様が既存の知識、信頼できるプラットフォーム、エンタープライズ データを Azure に取り込むことで、Azure AI サービスなどの重要なテクノロジーの導入を促進できるようにしています」。

提供時期について

- デル・テクノロジーズが管理する「Dell APEX File Storage for Microsoft Azure」は、2025年上半期にパブリック プレビュー版を提供開始予定。- 「Accelerator Services for Copilot+ PCs」はすでに提供開始済み。- 「Services for Microsoft Copilot Studio」はすでに提供開始済み。- 「Services for Microsoft Azure AI Studio」はすでに提供開始済み。- 「Implementation Services for Microsoft Azure AI Service」はすでに提供開始済み。- 「APEX Protection Services for Microsoft Azure」は2025年上半期に提供開始予定。- 「Advisory Services for Cybersecurity Maturity Model Certification(CMMC)for Microsoft」はすでに提供開始済み。- 「Managed Extended Detection and Response with MicrosoftServices」はすでに提供開始済み。

*1. デル・テクノロジーズの製品は、重要なデータを保護するためのお客様の取り組みをサポートするように設計されています。他の電子製品と同様に、データ保護、ストレージ、その他のインフラストラクチャー製品にもセキュリティーの脆弱性が発生する可能性があります。お客様は、デル・テクノロジーズからセキュリティー アップデートが提供されたら、すぐにインストールすることが重要です。

*2. デル・テクノロジーズの委託により、Forrester Consulting社が実施した調査『The Total Economic Impact(TM) Of Dell PowerProtect Cyber Recovery』(2023年8月)に基づく。

