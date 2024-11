《坂本龍一》第67回グラミー賞(R)にノミネートされた世界的音楽家が、自ら演奏しながら指揮をとった伝説のオーケストラ公演が待望の映画化！

株式会社WOWOW

「Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014」が、2024年12月20日(金)より、坂本龍一が音響監修を務めた109シネマズプレミアム新宿で先行公開、2025年1月3日(金)より、全国公開いたします。

2023年3月28日、71歳で惜しまれつつこの世を去った坂本龍一。

彼の音楽は時を止めず、今を生きる人々に深い余韻を残し続けています。その証ともいえるのが、先日発表された『第67回グラミー賞(R)』候補作品に、坂本の最後のピアノソロコンサートを収録した長編映画『Ryuichi Sakamoto|Opus』の音源作品がノミネートされたこと。また、12月21日から国内では初となる最大規模の展覧会「坂本龍一 |音を視る時を聴く」が東京都現代美術館で開催が予定されており、今もなお、世界中が彼の遺した作品に注目しています。

坂本が生前、日本国内で16年ぶりにフルオーケストラとの共演を果たし、話題を呼んだ「Playing the Orchestra 2013」。そのアップデート版として、自らが指揮をとり実現した2014年の東京公演「Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014」が、ついに映画館に登場します。

本作では、坂本がピアノを演奏しながら全曲を指揮、YMO時代の名曲から「Merry Christmas Mr. Lawrence(戦場のメリークリスマス)」「ラストエンペラー」などの代表作、さらには手掛けた映画音楽まで、多彩な楽曲が東京フィルハーモニー交響楽団の演奏で奏でられます。この贅沢な内容を5.1ch サラウンドで再構築。まるで当時の客席に身を置いているかのような臨場感あふれる音楽体験が可能となりました。

10年の時を経て、極上の音響環境と大スクリーンで鮮やかに甦る、「Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014」。

坂本龍一の遺した音楽が時代を超え、私たちの心に響き続けるーー。彼の音楽が後世へと受け継がれていく中、本作はその「歩み」と彼の「軌跡」を感じられる作品となっています。

ぜひ、劇場で体感してください。

『Ryuichi Sakamoto Playing the Orchestra 2014』セットリスト- Still Life- Kizuna- Kizuna World- Aqua- Bibo no Aozora- Castalia- Ichimei - No Way Out- Ichimei - Small Happiness ~ Reminiscence- Bolerish- Happy End- The Last Emperor- Ballet Mecanique - orchestrated by Dai Fujikura- Anger - from untitled 01- Little Buddha- Yae no Sakura- The Sheltering Sky- Merry Christmas Mr. Lawrence上映劇場

★2024年12月20日(金)先行上映

東京 109シネマズプレミアム新宿

★2025年1月3日(金)全国公開

北海道 札幌シネマフロンティア

宮城 TOHOシネマズ仙台

山形 フォーラム山形

埼玉 MOVIXさいたま

東京 TOHOシネマズ六本木ヒルズ

東京 YEBISU GARDEN CINEMA

東京 109シネマズ木場

東京 109シネマズグランベリーパーク

東京 シネ・リーブル池袋

神奈川 ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

愛知 109シネマズ名古屋

京都 MOVIX京都

大阪 なんばパークスシネマ

大阪 大阪ステーションシティシネマ

大阪 109シネマズ大阪エキスポシティ

兵庫 109シネマズHAT 神戸

福岡 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

◆作品名:「Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014」

◆公開日:2024年12月20日(金)より、109シネマズプレミアム新宿で先行公開

2025年1月3日(金)より、全国公開

◆出演:坂本龍一/東京フィルハーモニー交響楽団

◆製作:WOWOW

◆制作協力:WOWOWエンタテインメント

◆配給:WOWOW

◆特設サイト:https://www.wowow.co.jp/film/ryuichi-sakamoto/

◆クレジット:(C)WOWOW/WOWOWエンタテインメント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zUiHYQEZBik ]