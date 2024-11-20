IHGホテルズ＆リゾーツ、毎年恒例のサイバーセールを開催！最大25％オフ、11月20日スタート

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

IHGホテルズ&リゾーツ（本社：英国、日本：東京都港区、国内運営会社：IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社、代表： IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリア、以下IHG）は、11月20日（水）より14日間限定の「2024 サイバーセール」を開催します。IHGワンリワーズ会員なら25％オフ（非会員は17％オフ）、イベロスター ビーチフロント リゾーツの対象ホテルが最大40％オフの特別なオファーをご用意しております。

また今年は、IHGワンリワーズモバイルアプリをダウンロードしてログインすると、500ボーナスポイントが獲得できるお得なキャンペーンも実施中です。ぜひ、この機会に会員登録の上、理想の旅をご予約ください。

【2024サイバーセール】

公式キャンペーンサイト： ihg.com/cybersalejp(https://www.ihg.com/content/jp/ja/deals/hotel-offers/cybersale?cm_mmc=EXTERNAL-_-6C-_-GLO-_-JA-_-REV-_-cybersale2024-_-VANITY)

IHGワンリワーズ会員登録：ihg.com/onerewards(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)

ご予約・お問い合わせ： IHGホテルズ＆リゾーツ予約センター 0120-455-655

1. 世界中の参加ホテルにて会員限定25％オフ、会員以外の方も17％オフ

■予約期間： 2024年11月20日（水）～2024年12月3日（火）

■宿泊期間： 2024年11月23日（土）～2025年4月30日（水）

■対象ホテル： 世界のIHGホテルズ＆リゾーツのキャンペーン参加ホテル

※シックスセンシズ、イベロスター、アーミーホテルの3ブランドのほか、ICアライアンス・リゾート パラッツォ・アット・ザ・ヴェネチアン・リゾートは対象外。日本・ミクロネシア地区では、ANAクラウンプラザホテル松山、シックスセンシズ 京都が対象外

※3日前までにご予約ください。料金は返金、キャンセル不可の前払いとなります。

2. イベロスター ビーチフロント リゾーツ、最大40％オフ

メキシコ、カリブ海、スペインなどにあるイベロスター ビーチフロント リゾートの対象ホテルで、最大40％割引となる特別オファー。

■予約期間： アメリカ大陸のホテル 2024年12月1日（日）～2025年10月31日（金）

ヨーロッパ/北アフリカのホテル 2024年11月21日（木）～2025年12月20日（土）

■対象ホテル： 世界のイベロスター ビーチフロント リゾーツのキャンペーン参加ホテル

2024年12月13日開業のホテルインディゴ長崎グラバーストリートも対象に！

ホテルインディゴ長崎グラバーストリート

その街の個性とその土地ならではの歴史や文化を、ホテルのデザインやアート、ストーリーテラーなサービスなど、ホテル体験を通してそれぞれの土地にある「ネイバーフッドストーリー」をゲストにお届けするライフスタイル・ブティックホテルブランド「ホテルインディゴ」。国内5軒目として長崎に、12月13日（金）に開業いたします。

「時空を旅する和‧華‧蘭ラビリンス」をコンセプトに、煉⽡造りの伝統的建造物に新たな命を吹き込み、未来へと物語をつなぎます。館内は、かつての商人達が親交を深めた社交場をイメージしたロビーラウンジ、美しく煌めくステンドグラスが印象的な聖堂レストランなど長崎の路地をモチーフ化し、ゲストルームまでの道筋をまるで長崎の街をぶらぶら歩いているかの様な、異国の雰囲気を感じさせるモダンな設えとなっています。ぜひこの機会に、いち早く、そしてお得にご予約ください。

2024年12月31日までにアプリをダウンロード&ログインで、500ポイント獲得！

公式ウェブサイトから参加登録をいただくと、IHGワンリワーズモバイルアプリをダウンロードの上、サインインするだけで、次回の旅で使える500ボーナスポイントを獲得できるキャンペーンを実施中です。ぜひご登録の上、IHGワンリワーズ会員限定のさまざまな特典をお楽しみください！

■対象期間：2024年12月31日（火）までにアプリのダウンロードとアカウントへのサインイン

■詳細： https://www.ihg.com/content/jp/ja/deals/member-offers/500appdownload

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ (https://www.ihgplc.com/en/) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,400軒超のホテルを有し、2,000軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)は、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://jp.sixsenses.com/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・ プレミアム: voco(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ガーナー(https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約375,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年6月30日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco）、47ホテル、約14,000室を展開しています。今後は大阪市内の3つのガーナーホテル（2024年）、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート（2024年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの15ホテルの開業を予定しています。また2025年には、日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2024年8月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels