【阪急うめだ本店】KEITAMARUYAMA 30周年×DREAMS COME TRUE 35周年記念祝祭「大衣装展覧会」-大阪LOVER- 12月4日(水)より開催！

株式会社阪急阪神百貨店

阪急うめだ本店では、2024年12月4日(水)~16日(月)までの期間、 9階 阪急うめだギャラリーにてKEITAMARUYAMA 30周年×DREAMS COME TRUE 35周年 記念祝祭「大衣装展覧会」-大阪LOVER-を開催します。今年30周年を迎えた「KEITAMARUYAMA」とデビュー35周年を迎えたDREAMS COME TRUE。2つのアニバーサリーが重なる、この特別な年に過去最大級となるステージ衣装の展示を中心とした大規模な展覧会を大阪で初開催します。DREAMS COME TRUEの楽曲「大阪LOVER」をコンセプトにした会場構成も見所。

DREAMS COME TRUEが最初にブレイクした街、DREAMS COME TRUEを最初に「ドリカム」と呼んだ担当スタッフのいた街、35年前ドリカムがデビュー日を迎えた街、そんなドリカムにとって特別な場所である大阪での開催に注目です!

■過去最大級!ステージ衣装の展示を中心とした大規模展覧会を大阪初開催!

『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2023』

1991年から4年に一度開催されている『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND』でデザイナー丸山敬太が手がけた最初のコラボレーション作品をはじめ、数々のライヴシーンを再現するような様々なステージ衣装、NHK紅白歌合戦で着用された90年代からの貴重なアーカイブまでが圧倒的な存在感で並びます。

ステージ衣装が創られるまでの、なかなか見られない貴重なデザイン画の原画や指示書など、初公開の舞台裏も必見。「KEITAMARUYAMA」ならではの繊細でポップな手仕事の数々、眩いスペシャルなツリーも展示されクリスマス気分を盛り上げます。

さらに、これまでの衣装展や北海道・池田町「DCTgarden IKEDA」では撮影NGであった衣装の撮影が本展にて初解禁。

■特設ショップにはこの展覧会のための限定アイテムが集結!

1993年第44回NHK紅白歌合戦(丸山景観より)2024年 丸山百景『ケイタマルヤマ遊覧会』より

この展覧会のために特別にデザインされたKEITAMARUYAMA 30th × DREAMS COME TRUE 35th Special Anniversaryの「大阪LOVER」なアイテムが揃います。周年企画だからこそ楽しめる、ここでしか出会えないラインアップに注目です。

○KEITAMARUYAMA 30th × DREAMS COME TRUE 35th Special Anniversaryのコラボレーションアイテム

“OSAKALOVER”Tシャツ(ホワイト・ブラック、各M・L)各7,000円“オオサカラバー”Tシャツ(ホワイト・ネイビー、各M・L) 各7,000円“大阪LOVER”ロングスリーブTシャツ(ホワイト・ブラック、各M・L・XL)各9,000円“通天閣”バンダナ(レッド・ネイビー) 各3,000円“オオサカラバー”トートバッグ(ネイビー・イェロー)各3,800円“通天閣”キーチャーム 3,800円

○“ウラワン”ツアーアイテムにも注目

今秋から開催されているDREAMS COME TRUE全国アリーナツアー『DREAMS COME TRUE 35th Anniversary ウラワン 2024/2025 supported by U-NEXT』(通称ウラワン)のツアーグッズから人気の2アイテムが衣装展スペシャルカラーで登場!

“KEITAMARUYAMA×ウラワン2024/2025”ドローストリングTシャツ(パープル) 6,200円“KEITAMARUYAMA×ウラワン2024/2025”トートバッグ 4,400円

開催概要

タイトル:KEITAMARUYAMA 30周年×DREAMS COME TRUE 35周年 記念祝祭「大衣装展覧会」-大阪LOVER-(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/gallery_keitamaruyama_dreamscometrue/)

会期:2024年12月4日(水)~16日(月)[最終日午後5時閉場]

※ご入場は、各日閉場の1時間前まで

会場:阪急うめだ本店 9階 阪急うめだギャラリー

主催:株式会社 ディーシーティーエンタテインメント

共催:阪急うめだ本店

企画制作:KEITAMARUYAMA / 株式会社ディーシーティーエンタテインメント

協力:夢番地、FM802、FM COCOLO

入場券について

1,500円(中学生以下無料)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14431/table/2149_1_f1fe691e9b06a7ae5e89c34267a02058.jpg ]

◎各種プレイガイドでの券売情報

・ローソン独占先行受付(先着):10月28日(月)正午~11月15日(金)午後11時59分

・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス発売(先着):11月17日(日)午前10時~12月15日(日)午後11時59分

◎当日券の販売

販売場所:阪急うめだ本店9階 阪急うめだギャラリー チケットカウンター

販売時間:12月4日(水)~15日(日)午前10時~午後7時、16日(月) 午前10時~午後4時

※会場の混雑状況により、当日券の販売を見合わせる場合がございます。詳しくは売り場係員までお問合せください。

◎グッズ販売場所への入場には、必ず入場券が必要になります。



※会期中1枚につき1名様1回、ご入場当日に限り有効です。再入場はできません。

※一度購入されたチケットの券種変更・払い戻し・再発行は出来ません。あらかじめご了承ください。

※本チケットは転売禁止です。不正に購入されたチケットに関するトラブルについては一切責任を負いませんのでご注意ください。

※阪急阪神お得意様カード、各種ペルソナカード、エメラルドSTACIAカード、阪急友の会・阪神みどり会の会員証・お買い物カードを含むカード優待はございません。

※株主優待券はご利用いただけません。

※障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、被爆者健康手帳)並びに特定疾患医療受給者証などをお持ちの方でも入場券が必要ですが、障がい者手帳をご呈示いただくことで介助者1名様のみ無料でご入場いただけます。

入場時に必ず入場券と障がい者手帳をご呈示ください。ただし入場料無料の方の介助者は有料となります。

※障がい者手帳をお持ちの方の介助者は、18歳以上の方とさせていただきます。

※中学生の方は、入場時に必ず学生証をご呈示ください。

※全て紙チケット対応です。