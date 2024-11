NY在住ジャズベーシスト北川潔、初のアナログ盤を二作同時発売！

株式会社ディスクユニオン

ディスクユニオン・DIWで立ち上げられた新レーベル「Kamnabi Records」(読み方:カンナビ・レコード)はジャズ・ベーシスト北川潔のアルバム『Turning Point』『Spring Night』二作品のアナログ盤を2025年2月19日(水)に発売する。



第67回グラミー賞の最優秀ジャズ・インストゥルメンタル・アルバム賞にノミネートされたジャズピアニスト、ケニー・バロンのレギュラーメンバーとして、1988年に渡米して以来、ジャズの聖地ニューヨークの第一線で活躍し続けるベーシスト北川潔。





かねてよりCDでは売切れ状態となっていた2017年『Turning Point』と2020年『Spring Night』の二作は北川潔のリーダー作品として今回が初のアナログ盤である。二作ともピアニスト片倉真由子、ドラマー石若駿と日本ジャズ界が誇る二人を迎え、至高のストレート・アヘッド・ジャズを聴かせてくれる。また、全曲が北川潔のオリジナル楽曲で構成しており、随所にみられるベース・ソロ・シリーズ「Thought」では弦の振動やボディの鳴りが感じられ、レコードならでは質感を堪能できる内容となっている。さらにはアナログ盤のために「PICCOLO AUDIO WORKS」松下真也エンジニアがリマスタリングを施し、深みが増したアコースティックジャズの音質に仕上がった。Kiyoshi Kitagawa Trio with Mayuko Katakura and Shun Ishiwaka ▶︎ Zero Gravityhttps://www.youtube.com/watch?v=6m4SfgN_y2oKiyoshi Kitagawa Trio with Mayuko Katakura and Shun Ishiwaka ▶︎ Summer Misthttps://www.youtube.com/watch?v=gbITuCiaPJ4

≪リリース情報「Turning Point」≫

・アーティスト:北川潔

・タイトル:Turning Point

・発売日:2025年2月19日(水)

・品番:KNLP1002

・価格:\5,500(税込)

・フォーマット:LP

・レーベル:Kamnabi Records



≪収録内容「Turning Point」≫

SIDE A

A1, Linden Blvd

A2, Pocono's Delight

A3, Thought #3

A4, Zero Gravity



SIDE B

B1, Turning Point

B2, Thought #4

B3, Backlash

B4, Summer Mist



≪リリース情報「Spring Night」≫

・アーティスト:北川潔

・タイトル:Spring Night

・発売日:2025年2月19日(水)

・品番:KNLP1003

・価格:\5,500(税込)

・フォーマット:LP

・レーベル:Kamnabi Records



≪収録内容「Spring Night」≫

SIDE A

A1, Thought #5

A2, Wishy-Washy

A3, Believe It or Not

A4, Spring Night



SIDE B

B1, You Know What

B2, Cross the Line

B3, Forgiveness

B4, Thought #6

≪レコーディングメンバー≫

北川 潔 (Bass)

片倉 真由子 (Piano)

石若 駿 (Drums)

≪北川潔プロフィール≫

1958年12月5日大阪生まれ。関西学院大学在学中よりベースを始め、関西のライブハウスに出演。1988年10月NYに移住。Blue Noteのアフターアワーズジャムセッションで当時ハウスバンドをしていたThe Harper Brothersと知り合い、89年同グループに参加、9月老舗ジャズクラブThe Village Vanguardに出演、その演奏はアルバム"Remembrance:Live At The Village Vanguard"としてリリースされる。

1993年、Tommy Flanagan TrioでNYのクラブに出演。同年Jimmy Heath Quartet及びKenny Garrett Trioに参加。 翌年にはKenny Barron Trioにも参加する。その後,Andy Bey Group, Terell Stafford Quartet, 小曽根真トリオ, Ben Riley's Monk Legacy Septetなどで活動。2008年及び2012年にはMaria Schneider OrchestraのメンバーとしてJazz Standardでのサンクスギビングウィーク公演に参加する。

リーダーアルバムはKenny BarronとBrian Bladeとのトリオで"Ancestry" "Prayer""Live in Japan" "Live at Tsutenkaku (DVD)", Danny GrissettとBrian Bladeとのトリオで"I'm Still Here"をいずれも澤野工房よりリリースしている。現在、Kenny Barron Trio/Quintet, Jon Faddis Quartet, Michael Rodriguez Quintetなどのレギュラーベーシストとして活動中。NYブルックリン在住。



≪北川潔 各SNS≫

・X:https://x.com/kiyoshikitagawa

・Instagram:https://www.instagram.com/kiyobass/