世界自然遺産観光振興シンポジウム・商談会の参加者を募集します！
東京都と公益財団法人東京観光財団は、国内の世界自然遺産登録地のある北海道、青森県、秋田県、鹿児島県、沖縄県と連携し、世界自然遺産のブランドイメージを活用した観光振興を実施しています。このたび、世界自然遺産の魅力を広く伝えるとともに、旅行商品の造成等を支援するため、世界自然遺産に興味関心のある方や旅行会社等を対象に、シンポジウム及び商談会への参加者の募集を本日より開始します。
世界自然遺産観光振興シンポジウム（オンラインZoomウェビナー）
【日時】令和７年１月２８日（火）13時０0分～1５時４０分
【対象】世界自然遺産に興味関心のある方は、どなたでもご参加いただけます ※参加無料
【定員】オンライン500名 ※応募多数の場合は、抽選により決定いたします。
【内容（予定）】
第１部 トークセッション(基調講演)
テーマ：「世界自然遺産で見つけよう！持続可能な旅の楽しみ方」
旅の楽しみ方を広く伝え続けてこられたタレントの眞鍋かをり氏と世界遺産検定マイスターでSDGsへの関心も深い俳優の南圭介氏。お二人の経験を交えて世界自然遺産の旅の楽しみ方を語っていただくトークセッションです。
第２部 日本の世界自然遺産プレゼンテーション
登壇者：知床、白神山地、小笠原諸島、屋久島、奄美・沖縄の観光関連団体
世界自然遺産観光振興シンポジウム
お申込みはこちら：https://shizenisan.jp/
（申込期限：令和7年1月23日（木）17時）
世界自然遺産観光振興 商談会（対面）
【日時】令和７年1月29日（水）13時00分～17時00分
【会場】東京ミッドタウン八重洲４階 カンファレンス大会議室１＋２
（東京都中央区八重洲二丁目２番１号）
【対象】都内旅行会社等 15～20社程度 ※参加無料
【内容】各地の観光関連団体と都内旅行会社等による商談会
知床、白神山地、小笠原諸島、屋久島、奄美・沖縄の観光関連団体が参加
各地の観光関連団体との商談会
お申込みはこちら：https://shizenisan.jp/business-meeting.html
（申込期限：令和6年12月20日（金）17時）
■お問い合わせ
世界自然遺産を活用した観光振興事務局
（株式会社JTB東京中央支店 東京交流創造事業室内）
TEL ：03-6706-2761
Email：shizenisan2024@jtb.com