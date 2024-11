11/23は“いいふみの日”　「郵便探偵ロストレターズ・ミステリー」新エピソード放送にあわせ、日本ホールマークとタイアップ！Xmasシーズンにぴったりのステーショナリーがお得に買えるキャンペーンを実施

AXN株式会社

日本唯一(*1)のミステリードラマ専門チャンネル ミステリーチャンネル(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)は、“いいふみの日” (*2)である11月23日(土・祝)に、世界最大のグリーティングカード会社Hallmark Cardsが運営するアメリカのミステリー専門チャンネルHallmark Movies & Mysteriesの人気シリーズ「郵便探偵ロストレターズ・ミステリー」の新エピソードをミステリーチャンネル独占日本初放送(*3)いたします。これにあわせ、ミステリーチャンネルは株式会社日本ホールマークとタイアップし、ミステリーチャンネルメルマガ会員を対象に、日本ホールマーク公式オンラインストアでのお買い物をお得に楽しめるクーポンコードプレゼントキャンペーンを実施いたします。

「郵便探偵ロストレターズ・ミステリー」は、配達不能となった郵便物をしかるべき受取人に届けるために奔走する郵便局員たちを描いたミステリードラマシリーズです。時に受取人たちの未来をも変えてしまう郵便局員の活躍を描く本作は、見終わったあとに思わず大切な人に手紙やカードを送りたくなってしまうような心温まるドラマです。日本ホールマーク公式オンラインストアには、これからのクリスマスシーズンにぴったりのカードやレター、年賀状、ステーショナリー、さらにパーティーにも活躍するペーパーナプキンやペーパープレートなど、豊富なラインナップが揃っています、今回のキャンペーンでは、ミステリーチャンネルメルマガ会員の方を対象に、これらの商品が20%OFFでお得にお買い物ができるクーポンコードをプレゼントいたします。(クーポンコード配布期間:2024年11月22日(金)~12月19日(木)18時まで。*新規にミステリーチャンネルのメルマガ会員にご登録いただいた方も対象)

心がほっこり優しい気持ちになれるミステリードラマ「郵便探偵ロストレターズ・ミステリー」をみて、これからのクリスマスや年始のご挨拶に、大切な人に素敵なグリーティングカードを送ってみるのはいかがでしょうか?

*1 自社調べ(2024年11月1日)。日本国内における放送サービスとして。

*2 「手紙の楽しさ、手紙を受け取るうれしさを通じ、文学文化を継承する一助となるように」との思いをこめて制定された日。

*3 他の日本の放送局・動画配信サービス・DVD/Blu-rayに先駆けて、ミステリーチャンネルが日本で最も早く放送すること。

<キャンペーン情報>

ミステリーチャンネルメルマガ会員様限定

日本ホールマーク公式オンラインストアクーポンコードプレゼント

ミステリーチャンネルのメルマガ会員の皆様へ、日ごろの感謝を込めて、日本ホールマーク公式オンラインストアでのお買い物をお得に楽しめるクーポンコードをプレゼントいたします。クリスマスカードを初めとするカード、レター(便箋・封筒)、ステーショナリーなどたくさんのラインナップからお買い物をお楽しみいただけます。クリスマスや年始のご挨拶に素敵なカードを贈りませんか?

どうぞこの機会にご利用ください。

■プレゼント: 日本ホールマーク公式オンラインストアクーポンコード(20%割引)

■クーポンコード配布方法:ミステリーチャンネルのメールマガジンにて配信

■クーポンコード配布期間:11月22日(金)~12月19日(木)18時までの期間中

■配布条件: ミステリーチャンネルのメルマガ会員であること。

新規メルマガ会員ご登録はこちら→ https://www.mystery.co.jp/mailmagazine/

■キャンペーンURL: https://www.mystery.co.jp/pickup/je71jv2pr5yo9gii.html

<ミステリーチャンネル放送情報>

郵便探偵 ロストレターズ・ミステリー(新エピソード全5話)

字幕版:11/23(土・祝)夕方4:00 一挙放送

【ミステリーチャンネル独占日本初放送】

11/23 “いいふみの日”に新エピソード5話放送!郵便局員4名が配達不能の郵便物をしかるべき受取人に届けるために郵便探偵チームに大変身!手紙や小包を届ける過程で、人の命を救い、犯罪を解決し、古い愛を復活させ、そして受取人たちの未来を変えていく異色のロマンティック・ミステリー!2013年から放送されて以来、コアなファンも存在する人気シリーズ。

番組サイト: https://www.mystery.co.jp/programs/lostletters_mystery/

(C) 2014 SSD Productions (Muse) Inc. All Rights Reserved(C) 2014 SSD Productions (Muse) Inc. All Rights Reserved(C) 2015 SSD MOW1 PRODUCTIONS (BC) INC.All Rights Reserved■ホールマークについて

ホールマーク社(Hallmark Cards, Inc./本社:米国ミズーリ州カンザスシティ)は、1910年に J.C.ホール により設立され、グリーティングカード、ギフトラップ、文房具、オーナメント、ギフト、その他関連商品を含む様々な製品を製作、販売しています。製品は30以上の言語で提供され、世界100カ国以上で展開されています。ホールマークでは、「人々が思いやりに満ちた人とのつながりを感じることで、世界を変えることができる」というミッションのもと活動しています。

https://hallmark.jp/

<ミステリーチャンネルについて>

https://mystery.co.jp/

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯一のミステリー専門チャンネル。「名探偵ポワロ」「ミス・マープル」「シャーロック・ホームズの冒険」「ヴェラ~信念の女警部~」など英国の本格ミステリーをはじめ、「アストリッドとラファエル 文書係の事件録」などのヨーロッパの話題作や「刑事コロンボ」といった名作、人気小説が原作の日本のミステリーまで、選りすぐりのドラマが集結!ここでしか見られない独占放送の最新作も続々オンエア!

