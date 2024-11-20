10月度ダウンロード認定～SMAP「世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン）」がプラチナ認定

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一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2024年10月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。


▶ダウンロード認定 作品一覧　https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html


・プラチナ認定作品


SMAP「世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン）」






・ゴールド認定作品


きただにひろし「ウィーアー！ for the new world」


詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。



▼2024年10月度ダウンロード認定一覧（PDF）


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-576-6491bbda862d1dd72b1037d2b0cc7cd7.pdf


▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品


https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html



＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞


ゴールド：10万DL以上


プラチナ：25万DL以上


ダブル・プラチナ：50万DL以上


トリプル・プラチナ：75万DL以上


ミリオン：100万DL以上


（以降100万毎に賞を設定）