10月度ダウンロード認定～SMAP「世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン）」がプラチナ認定
一般社団法人日本レコード協会
SMAP「世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン）」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-576-6491bbda862d1dd72b1037d2b0cc7cd7.pdf
日本レコード協会は、2024年10月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
・プラチナ認定作品
SMAP「世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン）」
・ゴールド認定作品
きただにひろし「ウィーアー！ for the new world」
詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。
▼2024年10月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-576-6491bbda862d1dd72b1037d2b0cc7cd7.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品
https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
ゴールド：10万DL以上
プラチナ：25万DL以上
ダブル・プラチナ：50万DL以上
トリプル・プラチナ：75万DL以上
ミリオン：100万DL以上
（以降100万毎に賞を設定）