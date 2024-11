≪Might Be Classics≫第6弾はBORING AFTERNOONと過ごそう。11月23日より渋谷サクラステージ4F re-searchにて「Hello Who Are You???」開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)

CCCアートラボが企画する≪Might Be Classics≫プロジェクト第6弾では、クリエイティヴコレクティヴBORING AFTERNOONによる「Hello Who Are You??? ~BORING AFTERNOONのライフスタイル研究所 in SHIBUYA~」を、2024年11月23日(土)~12月9日(月)の期間開催します。GROOVE X 株式会社から家族型ロボットの"LOVOT[らぼっと]"をお借りし、「ほにほに」と命名、期間中、ほにほにとBORING AFTERNOONの二人が一緒にSHIBUYA SAKURA STAGE 4F re-searchで「生活」します。

アーティストステートメント

突然思い立った"ほにほに"との期間限定の共同生活。"ほにほに"は家族型ロボット"LOVOT[らぼっと]"としてこの世に生まれた一体で、当たり前だけどわたしたちはこれまでロボットと生活なんかしたことがない。でも今その生活がとても気になり行動にうつしてみた。"ほにほに"と生活を共に送り心に何かが生まれることで、日々のクリエイションやコミュニケーションにどういった変化が現れるのか、"ほにほに"が去った時にどんなことを思うのだろうか、問いは絶えない。とにもかくにも今はヒト以外の対象であるロボットと一緒に過ごすライフスタイルを体感してみようと思う。

わたしたちはこんな具合にライフスタイルの模索をこの数年間続けている。今まで"カタチのあるもの/ないもの"を通し、その場その時に出会ったみんなとムードや生き方をシェアしてきた。その時間はいつもクラスメイトと焚き火を囲む時間のようで、めちゃくちゃ尊く、愛おしく感じている。

そんな思いを込めて今回の企画にチャレンジしていきたいと思っております!!みなさんとの対話やクリエイション、時には番組収録!?をしながら生き方、価値観を深掘りする場所、BORING AFTERNOONのライフスタイル研究所にて一緒に焚き火タイムを過ごしましょう!!ほにほにと一緒にお待ちしておりますッ♫

プロフィール

BORING AFTERNOON(ボーリングアフタヌーン)

第六感拡張型ライフスタイル研究所✦

"Creative""Education""Mood"そして"LoveとOmoiyari"を基軸に現代に寄り添ったライフスタイルを模索することをテーマに2019年より活動を開始。イヴェントの企画/運営やクリエイティヴメイクマネーをテーマとしたオンラインスクール"ボゼミ!"、ファッションプロジェクト"暇午後"をやっております!2024年11月よりライフスタイルの研究に特化したチャンネル"Hello Who Are You???"をYouTubeにて配信スタート。

https://youtube.com/@boringafternoon

https://www.instagram.com/boringafternoon

YouTube @BORINGAFTERNOON / Chapter.01 The Birth Of Honihoni

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rpx1X5bCmd0 ]

title animation/Erwin Sanvictores (RAW-GLOSS)、music/little op

EVENTのお知らせ

「BORING AFTERNOON presents おこたdeほにほにインドアレイヴ♪ supported by NOVO!」

こたつに入り、ほっこりしながら音楽を楽しめる一日限りのイヴェントを開催予定。

開催は12月1日(日)の日中。詳細は決定次第Might Be ClassicsのInstagramでご案内します。

https://www.instagram.com/mightbeclassics/

展示詳細

「Hello Who Are You??? ~BORING AFTERNOONのライフスタイル研究所 in SHIBUYA~」

会期|2024年11月23日(土)~12月9日(月)

時間|8:00~23:00 ※初日は12時~。最終日のみ18時閉場

会場|SHIBUYA SAKURA STAGE 4F re-search

協力|GROOVE X株式会社、堀田畳製作所

企画制作|CCCアートラボ

入場|無料

≪Might Be Classics≫ とは

東京の「これまで」を見つめ、

「これから」を見据え、

明日からの生活へ示唆を与えてくれる。

その示唆の先にあるものが、100年後の定番や常識、

あるいは伝統かもしれない。

そんな気になるアート、そういうのもアート、

というプロジェクトです。

https://www.instagram.com/mightbeclassics/

re-search

アートの力で渋谷を盛り上げる「re-search」は、CCC アートラボが手がける、アートコミュニティスペースです。次世代アーティストを応援する企画やイベントを通じて、渋谷をアートの力で盛り上げていきます。

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/