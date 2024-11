GGL:THE FINALS VOL.6 の大会配信が決定！

株式会社RATEL

この度、株式会社RATEL(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山田真広 https://ratel.games/ )は

誰でも参加が可能なTHE FINALSのeスポーツ大会「GGL:THE FINALS VOL.6」の配信・運営を実施する事をお知らせいたします。

スタジオに実況としてシンイチロォさん、 解説としてRintoXDさんをお迎えして12月10日(火)GGL:THE FINALS公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_)、Twitch(https://www.twitch.tv/ggl_thefinals)にて配信予定です。

さらに、THE FINALS古参プレイヤーであり配信者の朔月さん&なるぷでぃんぐさんが、朔月さんのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@satsuki_SP_)で予選配信と本配信のミラーを行います!

GGL:THE FINALS VOL.6 大会概要

<開催日程>

GGL:THE FINALS VOL.6 練習カスタム :11月19日(火)21:00~

GGL:THE FINALS CASHOUT CUSTOM#15 :11月22日(金)21:00~

GGL:THE FINALS VOL.6 予選1. :11月26日(火)21:00~

GGL:THE FINALS VOL.6 予選2. :12月 3日(火)21:00~

GGL:THE FINALS VOL.6 決勝大会配信 :12月10日(火)20:30~



<エントリー締切>



予選1へのエントリーはこちら(https://forms.gle/ghdfpmo9R5RFpspL6)から!

個人応募締切 :11月25日(月)17:00

チーム応募締切:11月26日(火)17:00



予選2へのエントリーはこちら(https://forms.gle/tLd2hL8xavpNH5yf6)から!

個人応募締切 :12月 2日(月)17:00

チーム応募締切:12月 3日(火)17:00

<ゲームモード>

3on3 クイックキャッシュ



<対戦MAP>

予選 :ランダムに選定

準決勝(BO3):対戦チームによるバンピックを行う

決勝戦(BO3):対戦チームによるバンピックを行う



▼マッププール

・モナコ

・スカイウェイ・スタジアム

・SYS$HORIZON

・ソウル

・フォーチュン・スタジアム



<大会方式>

各予選を勝ち上がった2チームと、招待チームの合計3チームでトーナメントを実施



詳細は本大会の大会概要(https://x.gd/iwRtt)をご確認ください!

GGL:THE FINALS VOL.6 大会賞金

<優勝>

Amazonギフト券 60,000円分(20,000円分×3名)

お好きなスキンバンドル



<準優勝>

Amazonギフト券 15,000円分(10,000円分×3名)



<予選突破チーム>

Amazonギフト券 7,500円分(2,500円分×3名)×2チーム



<大会クリップ賞>

Amazonギフト券 5,000円×2名



GGL:THE FINALS CASHOUT CUSTOM#15

専用のハッシュタグを付けてXにご投稿いただいた「対象カスタムのクリップ」の中から、決勝大会のキャスターが受賞クリップを二つ選出!

THE FINALSと言えばこのゲームモード!キャッシュアウトのカスタムも久々の開催です!

3on3はハードル高いかも...。気楽にフレンドと遊びたい!そんな方はぜひ気軽にご参加ください♪

<開催日時>

11月22日 (金) 21:00~



<エントリー締切>

個人応募締切 :11月21日(木)17:00

チーム応募締切:11月22日(金)17:00

<ゲームモード>

キャッシュアウト



<賞品>

・各回の最上位グループ(Aグループ)の1位にAmazonギフト券6,000円分

・各回の最上位グループ(Aグループ)の2位にAmazonギフト券3,000円分



大会へのエントリーはこちら(https://x.gd/2hLmo)から!



GGL:THE FINALS Vol.6 公式配信はこちら(https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_)!



https://x.com/ggl_thefinals



discord.gg/2tKUPypaJ5(https://discord.com/invite/2tKUPypaJ5)





https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_





https://www.twitch.tv/ggl_thefinals



<大会規約>

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR3xQcInAWEcUkz1kVObF4rd2AMvEYFzx_tP3WEamUx0A65IqcLASyeK8EYgDRYeWVQGn044NwdQR4V/pub



<大会概要>

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqspHbxds4S3xMnq3y0PQHl4a1gBZgtp9kiJD4nEXp-pG8cvRLlr0-bCGpXshIApZG_d_1c3nQtLRr/pub

『THE FINALS』ゲーム概要



『THE FINALS』は、環境ダイナミズムと破壊、そしてプレイヤーの自由度を極限まで高めた、基本プレイ無料の戦闘エンターテイメントゲームショーで、PC(Steam(R))、Xbox Series X/SおよびPlayStation(R) 5の各ストアで入手可能です。また、NVIDIA GeForce NOWにてクラウドストリーミングでのプレイが可能です。



・Steam(R):https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/

・PlayStation(R) 5:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006873

・Xbox Series X/S:https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/the-finals/9pgd71cmds0z

・GeForce NOW:https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/



■権利表記

THE FINALS (C) 2022-2024 Embark Studios AB. THE FINALS, ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB.

GGLとは

GGLは複数のゲームタイトルにおいて、気軽に参加が可能なゲリラ大会や、毎月数百人が参加するオープントーナメント大会を累計150回以上開催しているeスポーツコミュニティです。これまでのイベントへの累計参加者数は26,000人を超えており、年間の動画の視聴数は200万回を超える。コミュニティ名の"GGL"は「Good Game Lovers」の略。





▶︎GGL公式HP : https://ggl.wiki/

▶︎公式チャンネル : https://www.youtube.com/@GGL

株式会社RATELについて

RATELは2018年の設立以来、「宇宙一のエンタメを作る。」というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。様々なゲームタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。その他、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うマーケティング事業部やWeb3事業部も擁しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37679/table/90_1_a52f64aaca671ae73712d6a1efc81246.jpg ]