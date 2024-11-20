GGL:THE FINALS VOL.6 の大会配信が決定！
この度、株式会社RATEL（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田真広 https://ratel.games/ ）は
誰でも参加が可能なTHE FINALSのeスポーツ大会「GGL:THE FINALS VOL.6」の配信・運営を実施する事をお知らせいたします。
スタジオに実況としてシンイチロォさん、 解説としてRintoXDさんをお迎えして12月10日(火)GGL:THE FINALS公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_)、Twitch(https://www.twitch.tv/ggl_thefinals)にて配信予定です。
さらに、THE FINALS古参プレイヤーであり配信者の朔月さん＆なるぷでぃんぐさんが、朔月さんのYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@satsuki_SP_)で予選配信と本配信のミラーを行います！
GGL:THE FINALS VOL.6 大会概要
＜開催日程＞
GGL:THE FINALS VOL.6 練習カスタム ：11月19日（火）21:00~
GGL:THE FINALS CASHOUT CUSTOM#15 ：11月22日（金）21:00~
GGL:THE FINALS VOL.6 予選１. ：11月26日（火）21:00~
GGL:THE FINALS VOL.6 予選２. ：12月 3日（火）21:00~
GGL:THE FINALS VOL.6 決勝大会配信 ：12月10日（火）20:30~
＜エントリー締切＞
予選1へのエントリーはこちら(https://forms.gle/ghdfpmo9R5RFpspL6)から！
個人応募締切 ：11月25日（月）17:00
チーム応募締切：11月26日（火）17:00
予選2へのエントリーはこちら(https://forms.gle/tLd2hL8xavpNH5yf6)から！
個人応募締切 ：12月 2日（月）17:00
チーム応募締切：12月 3日（火）17:00
＜ゲームモード＞
3on3 クイックキャッシュ
＜対戦MAP＞
予選 ：ランダムに選定
準決勝（BO3）：対戦チームによるバンピックを行う
決勝戦（BO3）：対戦チームによるバンピックを行う
▼マッププール
・モナコ
・スカイウェイ・スタジアム
・SYS＄HORIZON
・ソウル
・フォーチュン・スタジアム
＜大会方式＞
各予選を勝ち上がった2チームと、招待チームの合計3チームでトーナメントを実施
詳細は本大会の大会概要(https://x.gd/iwRtt)をご確認ください！
GGL:THE FINALS VOL.6 大会賞金
＜優勝＞
Amazonギフト券 60,000円分（20,000円分×3名）
お好きなスキンバンドル
＜準優勝＞
Amazonギフト券 15,000円分（10,000円分×3名）
＜予選突破チーム＞
Amazonギフト券 7,500円分（2,500円分×3名）×2チーム
＜大会クリップ賞＞
Amazonギフト券 5,000円×2名
専用のハッシュタグを付けてXにご投稿いただいた「対象カスタムのクリップ」の中から、決勝大会のキャスターが受賞クリップを二つ選出！
GGL:THE FINALS CASHOUT CUSTOM#15
THE FINALSと言えばこのゲームモード！キャッシュアウトのカスタムも久々の開催です！
3on3はハードル高いかも...。気楽にフレンドと遊びたい！そんな方はぜひ気軽にご参加ください♪
＜開催日時＞
11月22日 (金) 21:00~
＜エントリー締切＞
個人応募締切 ：11月21日（木）17:00
チーム応募締切：11月22日（金）17:00
＜ゲームモード＞
キャッシュアウト
＜賞品＞
・各回の最上位グループ（Aグループ）の1位にAmazonギフト券6,000円分
・各回の最上位グループ（Aグループ）の2位にAmazonギフト券3,000円分
大会へのエントリーはこちら(https://x.gd/2hLmo)から！
GGL:THE FINALS Vol.6 公式配信はこちら(https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_)！
https://x.com/ggl_thefinals
discord.gg/2tKUPypaJ5(https://discord.com/invite/2tKUPypaJ5)
https://www.youtube.com/@GGLTHEFINALS_
https://www.twitch.tv/ggl_thefinals
<大会規約>
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR3xQcInAWEcUkz1kVObF4rd2AMvEYFzx_tP3WEamUx0A65IqcLASyeK8EYgDRYeWVQGn044NwdQR4V/pub
<大会概要>
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQqspHbxds4S3xMnq3y0PQHl4a1gBZgtp9kiJD4nEXp-pG8cvRLlr0-bCGpXshIApZG_d_1c3nQtLRr/pub
『THE FINALS』ゲーム概要
『THE FINALS』は、環境ダイナミズムと破壊、そしてプレイヤーの自由度を極限まで高めた、基本プレイ無料の戦闘エンターテイメントゲームショーで、PC（Steam(R)）、Xbox Series X/SおよびPlayStation(R) 5の各ストアで入手可能です。また、NVIDIA GeForce NOWにてクラウドストリーミングでのプレイが可能です。
・Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/2073850/THE_FINALS/
・PlayStation(R) 5：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006873
・Xbox Series X/S：https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/the-finals/9pgd71cmds0z
・GeForce NOW：https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce-now/
■権利表記
THE FINALS (C) 2022-2024 Embark Studios AB. THE FINALS, ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB.
GGLとは
GGLは複数のゲームタイトルにおいて、気軽に参加が可能なゲリラ大会や、毎月数百人が参加するオープントーナメント大会を累計150回以上開催しているeスポーツコミュニティです。これまでのイベントへの累計参加者数は26,000人を超えており、年間の動画の視聴数は200万回を超える。コミュニティ名の"GGL"は「Good Game Lovers」の略。
▶︎GGL公式HP : https://ggl.wiki/
▶︎公式チャンネル : https://www.youtube.com/@GGL
株式会社RATELについて
RATELは2018年の設立以来、「宇宙一のエンタメを作る。」というミッションを掲げ、eスポーツ大会やイベントの制作を行うエンタープライズ事業を展開。様々なゲームタイトルの公式大会や大規模大会を年間250件以上運営。その他、eスポーツ選手やストリーマーのインフルエンサーマーケティングを行うマーケティング事業部やWeb3事業部も擁しております。
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