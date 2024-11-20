スペースを有効活用！天板を横幅85cmから110cmに拡張可能なデスクを11/20に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、横幅85cmから110cmまで天板拡張ができ、キーボードスライダーやケーブル通し、タップ受けなど付いている多機能デスクを発売しました。
おすすめポイント
・幅85cmから110cmに拡張可能で、狭い場所でも机を広く使える
・キーボードスライダーやモニターアーム取り付け可能で、机で快適な作業が可能。
・ケーブル通しや背面にタップ受けがあり、スッキリ配線が可能で整理整頓も簡単
掲載ページ
パソコンデスク ワークデスク 天板拡張 横幅最大110cm バタフライデスク リモートワーク テレワーク 奥行45cm 木目調 ブラウン 100-DESKH073M
型番：100-DESKH073M 販売価格：16,182円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH073M
商品特徴
■コンパクト設計なのに、天板拡張で広く使える
このデスクは、幅85cm×縦45cmのコンパクトなサイズから、使用時に最大幅110cmまで拡張可能です。狭い部屋でも広々とした作業スペースを作り出し、デスクでの作業が快適になります。拡張も簡単にでき、手間がかかりません。
■拡張は自由自在
天板の拡張は初期設定で左右どちらにも対応可能です。必要に応じて簡単に天板を拡張でき、サイズを変更できるため、利用シーンに応じた柔軟な使い方ができます。仕事のスタイルや環境に合わせて、最適なレイアウトを構築できます。
■キーボードスライダーで効率的作業
W70×D30cmのキーボードスライダーが装備されており、キーボードを置いて作業ができます。デスク上のスペースを有効利用できるため、マウスや書類を自由に配置でき、作業効率が格段にアップします。
■スムーズな配線管理
天板にはケーブルを通す穴が設けられ、背面にはタップ受けも付いています。これにより、煩雑になりがちな配線をすっきりと整理できます。作業環境を綺麗に保つことができます。快適な作業スペースを提供します。
■確かな耐荷重で安心
天板の耐荷重は30kg、拡張部分とキーボードスライダーはそれぞれ5kgの耐荷重になっています。総耐荷重は40kgあり、モニターアームも取り付けが可能です。
特徴を動画で紹介
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=M4ZfE8_QR1Q ]
組み立て方を動画を紹介
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ty3qdLjPrCo ]
製品仕様
100-DESKH073M
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH073M
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https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-deskh073m/
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https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-deskh073m.html
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https://wowma.jp/item/714604495
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サンワダイレクト関連商品掲載ページ
コンパクトデスクの商品一覧を見る
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044064
キーボードスライダー付きデスク
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044043
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
■お問い合わせ
サンワダイレクト
TEL ：086-223-5680
FAX ：086-223-5123
E-Mail ：direct@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。