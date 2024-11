風味豊かな国産ピーナッツを味わう！「Dore（ドレ）」より、期間限定で「ドレ・ピーナッツエクレア」を発売

株式会社シュクレイ全国一のピーナッツ生産量を誇る、千葉県八街市。そんな八街市で丁寧に育てられた、まるで土の恵みを凝縮したかのような風味豊かなピーナッツを使用した、こだわりの新商品「ドレ・ピーナッツエクレア」。エクレアの生地にサンドするホイップクリームとカスタードクリームそれぞれに、八街産のピーナッツペーストを混ぜ合わせて、ピーナッツ好きにはたまらない「ピーナッツエクレア」に仕上げました。一口頬張れば、ピーナッツの豊かな甘みと香りが口いっぱいに広がる幸福感。まろやかな味わいは、もう一つ…とつい手を伸ばしたくなる、ドレの自信作です。全国で1店舗、阪急うめだ本店でしか味わえない逸品をぜひお楽しみください。期間限定の販売ですので、この機会をお見逃しなく。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-0fcc1f27d7a5a6e5bd86-0.jpg ]◆商品概要【商品名】ドレ・ピーナッツエクレア【内 容】1個【価 格】 454円(税込)【発売日】2024年11月27日(水) ※無くなり次第販売終了【販売店】Dore 阪急うめだ店ブランドストーリー[画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-b9bcc0b69dc0a1576173-1.jpg ]Dore(黄金)に輝くピーナッツの、太陽に育まれた郁々たるその薫り。それを纏った菓子たちは、貴方のひと時までも贅沢に照しだす。類をみない贅沢な出会いがここに。厳選して選び抜き、たどり着いた日本一の落花生国内産の落花生の約75%が千葉県産。中でも八街市の生産量は全国一位を誇ります。「Dore」のお菓子に使われている落花生は、八街で三代に渡って落花生の加工を手掛ける「豆処いけみや」こだわりの豆。どうしたら香り高くコクと旨みのある落花生をお届け出来るかと考え、契約農家の生産現場にも関わりながら、風味がいきる自然乾燥、殻付きにこだわることで、後味にも残るコクと甘み、そして気持ちの良い歯ざわりが特徴です。厳選してたどり着いた、国産だからこそ味わえる落花生の旨みを、お菓子にギュッと閉じ込めました。[画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-f866628a781cf5d79b2c-2.jpg ]商品情報[画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-b00af6de401219f586e8-3.jpg ]<ドレ・ガレット キャレ>2024.05.22新発売日本が誇る名産地、千葉県八街産の落花生を使用した四角いガレットです。 ピーナッツダイス入りのフィリングをバターが薫るガレット生地で包み、 サクッ、ホロッと口の中でほどける食感に焼き上げました。落花生の甘み、香りをお楽しみください。5個入 1,350円(税込)8個入 2,160円(税込)[画像5: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-a7e322d115ba5a9e43b7-4.jpg ]<ドレ・フィナンシェ>2024.05.22美味しくリニューアル!日本が誇る名産地、千葉県八街産の落花生を使用した贅沢なフィナンシェ。 生地にはピーナッツペーストとパウダー、アーモンドパウダーを加え丁寧に焼き上げました。 アクセントに落花生のダイスも加わり、落花生の甘み、風味がお口の中に広がります。 しっとり、ふんわり食感を楽しめる逸品です。5個入 1,188円(税込)10個入 2,376円(税込)[画像6: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-ebaf7585d27fa327bb50-5.jpg ]<ドレ・ピーナッツクリーム>八街産の落花生を使用したピーナッツクリーム。濃厚な味わいはそのままに、驚くほどフワっとクリーミニーに仕上げました。ほどよい甘さで、大人からお子様までお楽しみいただけます。150g 756円(税込)[画像7: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-4525d20d915bfd350f70-6.jpg ]<ドレ・ベストセレクション 12個>ドレが自信をもってお勧めする逸品を詰合せました。お世話になった方へのご挨拶や帰省土産にぴったり。〈ドレ・ガレット キャレ ×6個〉〈ドレ・フィナンシェ ×6個〉 12個入 3,240円(税込)店舗情報[画像8: https://prtimes.jp/i/16051/1156/resize/d16051-1156-268dfc309f58d5eb8e9e-7.jpg ]店舗名称:Dore 阪急うめだ店郵便番号:〒530-8350住 所:大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店地下2階問い合せ:0120-39-8507(フリーダイヤル)営業時間:館の営業時間に準ずる店 休:館の店休に準ずる公式サイトホームページ:https://www.do-re.jp/ Instagram:https://www.instagram.com/dore_peanut/ X(旧Twitter):https://x.com/Dore_peanut会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ