″理容室の椅子に座ることは、自己が内面に向き合う象徴的な場所″　タカラベルモント 現代美術家 石井麻希氏個展に協賛

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社:大阪市中央区、代表取締役会長兼社長:吉川 秀隆)は、ベルリンを拠点に活動する現代美術家 石井麻希氏の個展「WHAT YOU DON’T NEED IS MY TREASURE “あなたに必要のないものはわたしの宝”」(2024年12月14日(土)- 2025年1月12日(日))に協賛いたします。

本展示は、理容椅子と鏡を使用し会場を理容室に見立て、音楽と映像で演出を行うインスタレーションです。

情報過多な現代社会において、人間がいかに自分と向き合うことができるかを模索してきた石井氏が、幼少期に自分が女性であるというジェンダーに迷いを感じながら理容室で髪を切っていた経験をもとに、鑑賞者が鏡の前に置かれた理容椅子に座ることでジェンダーフリーといったさまざまな境界線について、”自分”とは何者なのか?と、自己の内面を考えるきっかけを与えられるような作品です。

理美容室は、「自分に似合うヘアデザイン」、「今自分がしたいヘアスタイル」を考える延長線上に、自分の生き方や希望を考える場所でもあり、改めて理美容室の価値を知るきっかけになる展示であることに共感し、今回、当社を代表する理容椅子「クラシカ100」および「225」を展示協賛しました。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、この展示を通じて、人々が自分らしく生きる人生をサポートできるよう取り組んでまいります。

■展覧会概要

個展名:WHAT YOU DON’T NEED IS MY TREASURE “あなたに必要のないものはわたしの宝”

期 間:2024年12月14日~2025年1月12日

土日のみ開廊 12:00-19:00(1月4・5日除く)

作 家:石井麻希

会 場:ギャラリーCapsule(東京都世田谷区池尻2-7-12 B1F)

https://capsule-gallery.jp/index.php

イベント紹介サイト:https://capsule-gallery.jp/exhibition/index.php?itemid=82

■現代美術家 石井麻希氏プロフィール

(C)阿部裕介

ベルリンを拠点に活動。チェルシーカッレジオブアートアンドザイン卒業。フランクフルト州立美術大学シュテーデルシューレ マイスターシューラー修了。アイデンティティの不確実性やメディアや既存の社会的なパターンなどとの関係性をテーマに映像 やインスタレーション作品の発表を行っている。

主な個展に「みやげやじんせい -Le souvenir de la vie-」(clinic / 東京 2024),「◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎◻︎」(The Tip / フランクフルト 2024) や「Broken Blossom」(Case revolution / バンコク 2019)など。主なグループ展に「日本国憲法展」( Misa-Shin Gallery 2024 ) 「JONAS HÖSCHL - MAKI ISHII - BORJANA VENTZISLAVOVA 」(クンストフェアライン・バーデン/オーストリア 2021)「VOCA展」(上野の森美術館 2018)など。

現在Parcelにて石田恵嗣との2人展が開催中。

■展示使用理容椅子

Classica100

2021年、創業100周年を記念して発売。1954年発に売したスマートなデザインで人気を博した54号をオマージュしてリデザインされたクラシカルな理容椅子。

座面や背もたれ部に、職人たちの高い技術によるストライプやダイヤモンド柄のステッチや、格子状の重厚なステップを採用するなど細かいディティールにこだわり上質な存在感を醸し出している。

225

1961年、オリジナルモデルを発売して以来、世界中のバーバーサロンで主要なアイコンとして君臨し続けているロングセラー製品。

< 会社概要 >

商号 :タカラベルモント株式会社

代表者 :代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 :大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 :1921年10月5日

資本金 :3億円

従業員数 : 1,636名(2024.3.31現在)

事業内容 :理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS:インスタグラム @takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。

タカラベルモントは、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のプレミアムパートナーです。