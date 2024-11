サステナブルシューズ「Öffen（オッフェン）」が2024年11月20日(水）、玉川高島屋にショップをオープンいたします。

株式会社Norms

お店は二子玉川駅から徒歩2分、玉川高島屋S・C本館2階にリニューアルオープンする、開放感あふれ、外からの優しい光が入る居心地のよいリビングをイメージして改装された、緑をより身近に感じられる癒しの新たな空間の一画にÖffenが出店致します。

Öffen 玉川高島屋S・C店

Öffen 玉川高島屋S・C店では、神戸北野オフィスで使用していた長テーブルなどを始め、ひとつひとつにこだわりを持ち、愛用していたビンテージラグや家具を使用。一部の壁には、オッフェンプロデューサーのお子さんが海に行くたびに拾っていたシーグラスや石が埋め込められていたり、使わなくなったクッションマットを譲り受け、新たなソファベンチにアップサイクルするなど…Öffenらしいエシカルなストーリーが詰まったお店となっています。

また、シューズと共にディスプレイされるオブジェたちは、健康な森を育て間伐し木材を生産する山師であり、木を加工して作品を作るwood artist。両軸の活動を通して真摯に山や木と向き合い、正しい知識や情報を伝えることを目指す高橋成樹さんの作品スツールを使用。世界各国から買い付けたキネマトグラフさんのビンテージの品々が並ぶ心地の良い空間に仕上がっています。

一歩ずつ、心地いいほうへ。

心地よいエシカルな空間で、皆さまに大切なひとときをお過ごしいただけることを願っています。ご来店を心よりお待ち申し上げております。

【Öffen 玉川高島屋S・C店】

オープン日:2024年11月20日(水)

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋S・C 本館2階

TEL :03-6431-0100

TIME :10:00-20:00



【Öffen Information】

公式HP : https://offen-gallery.com/

公式WEBSHOP:https://shop.offen-gallery.com

公式Instagram:https://www.instagram.com/offen_gallery/

【Topicks】

■オープンを記念して、人気のフリルシリーズの新色カラーの先行販売いたします■

・pointed-FRIN / GRAY & IVORY \19,800

ベーシックなポインテッドトゥにデコラティブなビッグフリルを品よくあしらって。

クールなブラックにベージュのパイピングは、何気ない日常がドラマティックに映るような華やかさ。履き心地の良さとも相まって心躍る一足に仕上げました。

■オープン記念品■

・10/20(水)~ Öffen(オッフェン)シューズをお買い上げの方にパロサントをプレゼントいたします。

<PALO SANTO 3本セット>

南米の沿岸部に自生する植物「パロサント」。NYなどではヨガや瞑想を行う前の空間浄化、天然のお香としてお部屋の芳香剤として使用されるなど、ナチュラル&オーガニックアイテムとして注目を集めています。今回はペルー北部の山岳地帯が採取地の自然倒木したものだけを使用しているメーカーのパロサントを3本セットでご用意いたしました。

※オープン記念品は先着順、お一人様一点までと制限させていただきます。数に限りがあるため、初日に終了する可能性もございますので予めご了承下さい。

【About Öffen】

Öffen(オッフェン)は、ドイツ語で『開放的な』 『オープン』という意味。

優しい履き心地で、まるで裸足のような開放的なシューズ。

「気軽に履けるオシャレな靴。そして環境に優しい」がテーマ。

シーズントレンドではなく、ワードローブに残っていくもの...

シンプルに美しく生きる全ての人に向けたブランドです。



地球のために、エシカルな暮らしを楽しむために、

環境に配慮したリサイクル素材をできる限り使用することで

サステナブルな未来に貢献していきたいと考えています。



The destination does not matter. I am happy just to be with you.



『行き先はどこでも、あなたと一緒にいれさえすれば私はハッピーです』





【Öffen's Sustainability】



・シューズのアッパー部分にペットボトルのリサイクル糸を使用

オッフェン(Öffen)シューズは使用済ペットボトルからリサイクルされた糸から作られています。分別回収された使用済ペットボトルは、リサイクル専門の工場での洗浄、殺菌を経て小さなチップへと粉砕されます。そして熱処理を加え紡績することによって再生PET糸として生まれ変わります。高品質なポリエステル素材ですので水洗いすることも可能です。



・インソールについて

オッフェン(Öffen)シューズの軽くて快適なインソールは、撃吸収性やリバウンド性に優れています。バイオベースで生物分解可能な素材を使用しています。



・付属品について(シューキーパー)

オッフェン(Öffen)シューズに付属するシューキーパーは、トウモロコシやキャッサバのデンプン質から生まれた植物由来の生分解性プラスチックです。生成時のCO2の排出量が少なく、コンポスターに入れてしまえば微生物のチカラによって分解することも可能です。最終的に水と二酸化炭素に完全に分解することが可能であり、人と環境にやさしい素材です。



・梱包について

オッフェン(Öffen)は靴箱がありません。その代わりに、リユースを目的としたペーパーバッグを作りました。水で洗えるぐらい丈夫な再生紙の袋に入れてお渡しさせて頂いています。ご自宅の観葉植物のプランターカバーでご使用頂いたり、野菜を保存するだけの使い方ではなく、アイデア次第で色々とライフスタイルの中でご活用頂けます。リボンの靴紐は捨てずに、2本揃えば手持ちのスニーカーにお使いください。

【Producer's Profile】

日坂(ひさか)さとみ / オッフェンプロデューサー

関西在住。20代から10年以上にわたり人気セレクトショップ のバイヤー/デザイナー/VMDを手掛けるクリエイティブディレクターとして活動していましたが、現在では1児の母として育児と仕事をしながら、自然と触れ合う事を大切にゼロウェイストの生活を送っています。

2020年 、一般社団法人エシカル協会が主宰する「エシカル・コンシェルジュ・オンライン講座」修了。





【会社概要】

(お問い合わせ先)

株式会社Norms / Öffen(オッフェン)

住所:〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町2-7-18 リンズギャラリー2F

お問い合わせはこちらまで:offen@norms.co.jp



※表記につきまして※

Öffenの「Ö」はドイツ語アルファベットを使用。英表記大文字の「O」でも対応可能となっております。