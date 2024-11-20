ジャズパンクを体現するトリオ F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」本日配信リリース / fooop株式会社

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fooop株式会社


山崎円城（Vo＋G）、沼直也（Dr）、真船勝博（Wb）の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated」をfooop/felicityから2024年11月20日に配信リリースした。TICAの武田カオリ（Vo）他、ホーンセクション、ストリングスと多彩なゲストミュージシャンを迎え、バリエーションに富んだ編成となっている。また、2024年12月14日には下北沢ADRIFTにてリリース・ライブも開催される。



□Albumリリース情報


　アーティスト：F.I.B JOURNAL


　タイトル：現象 hyphenated


　リリース日：2024年11月20日（水）


　レーベル：fooop / felicity


　フォーマット：デジタル配信



Apple Music


https://music.apple.com/jp/album/%E7%8F%BE%E8%B1%A1-hyphenated/1778173633



Spotify


https://open.spotify.com/album/0iOIgP4bzmLLcqOcFYsbJE?si=d0laE9W2TY6j77B-mtMaaw




＜収録曲＞


1 木を知る - I know the tree


2 君の選択 - What do you want to do


3 水たまりが空を映した - Sky in a puddle


4 言葉にならない言葉を見つけてそれを名付ける - Name it


5 あなたを理解する - Understand you


6 答えも人と同じように老いる - Dead old answers


7 言葉はそれを映す - Mirrors that reflect


8 川が重なる - River is us


9 光が差し込むのはきっとそこから - Find the light ?




＜メンバー＞


ー F.I.B JOURNAL ー


山崎円城（Vo＋G）


沼直也（Dr）


真船勝博（Wb）


ー Guest Musician ー


武田カオリ（Vo）TICA


Little Woody（Wb）


金津朋幸（Sax）


icchie（Tp・Trombone）YOSSY LITTLE NOISE WEAVER


斎藤裕子（Violin）acoustic dub messengers


手島絵里子（Viola）


ハタヤテツヤ（Piano）



Recording & Mastering : 谷澤一輝


Translation : 下野穣


Support : 茂田正和（OSAJI(https://osaji.net)）



Photo : 小松原英介




F.I.B JOURNAL Biography


2023年に結成20年を迎えたポエトリージャズバンド。


2003年に、山崎円城のソロプロジェクトとしてスタート。


2005年より、EGO-WRAPPIN’のサポートベーシストとして活動する真船勝博、ドラマーの沼直也が加入しトリオ編成となる。



現在までに、トリオ編成で5枚、オーケストラ編成で1枚、音楽ユニットTICAの武田カオリをボーカルに迎えて1枚と、計7枚のアルバムを発表。近作は、過去の楽曲のフレーズの一部をサンプリング・コラージュして再構築した「This is GHOST」（配信プラットフォームでリリース）、タギングによるアートワークを山崎自身が手がけた。



「現象 hyphenated」Release Live

　公演日：2024年12月14日 (土)


　会場：ADRIFT　https://adrift-shimokita.com(https://adrift-shimokita.com)


　チケット：8,000円 ※1フード・1ドリンク 含む


　開場：17：30 ※DJスタート　


　開演：19：00





【参加メンバー】


F.I.B JOURNAL / 山崎円城（Vo＋G）・沼直也（Dr）・真船勝博（Wb）


Guest Musician / 武田カオリ（Vo）TICA・Little Woody（Wb）・金津朋幸（Sax）・井登友一（Trombone）・icchie（Tp）YOSSY LITTLE NOISE WEAVER・斎藤裕子（Violin）acoustic dub messengers・手島絵里子（Viola）・ハタヤテツヤ（Piano）



▼チケット購入サイト参画▼


https://eplus.jp/sf/detail/4212120001-P0030001P021001?P1=1221