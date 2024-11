ジャズパンクを体現するトリオ F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」本日配信リリース / fooop株式会社

fooop株式会社

山崎円城(Vo+G)、沼直也(Dr)、真船勝博(Wb)の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated」をfooop/felicityから2024年11月20日に配信リリースした。TICAの武田カオリ(Vo)他、ホーンセクション、ストリングスと多彩なゲストミュージシャンを迎え、バリエーションに富んだ編成となっている。また、2024年12月14日には下北沢ADRIFTにてリリース・ライブも開催される。

□Albumリリース情報

アーティスト:F.I.B JOURNAL

タイトル:現象 hyphenated

リリース日:2024年11月20日(水)

レーベル:fooop / felicity

フォーマット:デジタル配信

Apple Music

https://music.apple.com/jp/album/%E7%8F%BE%E8%B1%A1-hyphenated/1778173633

Spotify

https://open.spotify.com/album/0iOIgP4bzmLLcqOcFYsbJE?si=d0laE9W2TY6j77B-mtMaaw

<収録曲>

1 木を知る - I know the tree

2 君の選択 - What do you want to do

3 水たまりが空を映した - Sky in a puddle

4 言葉にならない言葉を見つけてそれを名付ける - Name it

5 あなたを理解する - Understand you

6 答えも人と同じように老いる - Dead old answers

7 言葉はそれを映す - Mirrors that reflect

8 川が重なる - River is us

9 光が差し込むのはきっとそこから - Find the light ?

<メンバー>

ー F.I.B JOURNAL ー

山崎円城(Vo+G)

沼直也(Dr)

真船勝博(Wb)

ー Guest Musician ー

武田カオリ(Vo)TICA

Little Woody(Wb)

金津朋幸(Sax)

icchie(Tp・Trombone)YOSSY LITTLE NOISE WEAVER

斎藤裕子(Violin)acoustic dub messengers

手島絵里子(Viola)

ハタヤテツヤ(Piano)

Recording & Mastering : 谷澤一輝

Translation : 下野穣

Support : 茂田正和(OSAJI(https://osaji.net))

Photo : 小松原英介

F.I.B JOURNAL Biography

2023年に結成20年を迎えたポエトリージャズバンド。

2003年に、山崎円城のソロプロジェクトとしてスタート。

2005年より、EGO-WRAPPIN’のサポートベーシストとして活動する真船勝博、ドラマーの沼直也が加入しトリオ編成となる。

現在までに、トリオ編成で5枚、オーケストラ編成で1枚、音楽ユニットTICAの武田カオリをボーカルに迎えて1枚と、計7枚のアルバムを発表。近作は、過去の楽曲のフレーズの一部をサンプリング・コラージュして再構築した「This is GHOST」(配信プラットフォームでリリース)、タギングによるアートワークを山崎自身が手がけた。

「現象 hyphenated」Release Live

公演日:2024年12月14日 (土)

会場:ADRIFT https://adrift-shimokita.com(https://adrift-shimokita.com)

チケット:8,000円 ※1フード・1ドリンク 含む

開場:17:30 ※DJスタート

開演:19:00

【参加メンバー】

F.I.B JOURNAL / 山崎円城(Vo+G)・沼直也(Dr)・真船勝博(Wb)

Guest Musician / 武田カオリ(Vo)TICA・Little Woody(Wb)・金津朋幸(Sax)・井登友一(Trombone)・icchie(Tp)YOSSY LITTLE NOISE WEAVER・斎藤裕子(Violin)acoustic dub messengers・手島絵里子(Viola)・ハタヤテツヤ(Piano)

▼チケット購入サイト参画▼

https://eplus.jp/sf/detail/4212120001-P0030001P021001?P1=1221