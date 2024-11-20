ジャズパンクを体現するトリオ F.I.B JOURNAL 最新アルバム「現象 hyphenated」本日配信リリース / fooop株式会社
山崎円城（Vo＋G）、沼直也（Dr）、真船勝博（Wb）の3名からなるジャズパンクトリオ F.I.B JOURNALは、通算8枚目となるフルアルバム「現象 hyphenated」をfooop/felicityから2024年11月20日に配信リリースした。TICAの武田カオリ（Vo）他、ホーンセクション、ストリングスと多彩なゲストミュージシャンを迎え、バリエーションに富んだ編成となっている。また、2024年12月14日には下北沢ADRIFTにてリリース・ライブも開催される。
□Albumリリース情報
アーティスト：F.I.B JOURNAL
タイトル：現象 hyphenated
リリース日：2024年11月20日（水）
レーベル：fooop / felicity
フォーマット：デジタル配信
Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/%E7%8F%BE%E8%B1%A1-hyphenated/1778173633
Spotify
https://open.spotify.com/album/0iOIgP4bzmLLcqOcFYsbJE?si=d0laE9W2TY6j77B-mtMaaw
＜収録曲＞
1 木を知る - I know the tree
2 君の選択 - What do you want to do
3 水たまりが空を映した - Sky in a puddle
4 言葉にならない言葉を見つけてそれを名付ける - Name it
5 あなたを理解する - Understand you
6 答えも人と同じように老いる - Dead old answers
7 言葉はそれを映す - Mirrors that reflect
8 川が重なる - River is us
9 光が差し込むのはきっとそこから - Find the light ?
＜メンバー＞
ー F.I.B JOURNAL ー
山崎円城（Vo＋G）
沼直也（Dr）
真船勝博（Wb）
ー Guest Musician ー
武田カオリ（Vo）TICA
Little Woody（Wb）
金津朋幸（Sax）
icchie（Tp・Trombone）YOSSY LITTLE NOISE WEAVER
斎藤裕子（Violin）acoustic dub messengers
手島絵里子（Viola）
ハタヤテツヤ（Piano）
Recording & Mastering : 谷澤一輝
Translation : 下野穣
Support : 茂田正和（OSAJI(https://osaji.net)）
Photo : 小松原英介
F.I.B JOURNAL Biography
2023年に結成20年を迎えたポエトリージャズバンド。
2003年に、山崎円城のソロプロジェクトとしてスタート。
2005年より、EGO-WRAPPIN’のサポートベーシストとして活動する真船勝博、ドラマーの沼直也が加入しトリオ編成となる。
現在までに、トリオ編成で5枚、オーケストラ編成で1枚、音楽ユニットTICAの武田カオリをボーカルに迎えて1枚と、計7枚のアルバムを発表。近作は、過去の楽曲のフレーズの一部をサンプリング・コラージュして再構築した「This is GHOST」（配信プラットフォームでリリース）、タギングによるアートワークを山崎自身が手がけた。
「現象 hyphenated」Release Live
公演日：2024年12月14日 (土)
会場：ADRIFT https://adrift-shimokita.com(https://adrift-shimokita.com)
チケット：8,000円 ※1フード・1ドリンク 含む
開場：17：30 ※DJスタート
開演：19：00
【参加メンバー】
F.I.B JOURNAL / 山崎円城（Vo＋G）・沼直也（Dr）・真船勝博（Wb）
Guest Musician / 武田カオリ（Vo）TICA・Little Woody（Wb）・金津朋幸（Sax）・井登友一（Trombone）・icchie（Tp）YOSSY LITTLE NOISE WEAVER・斎藤裕子（Violin）acoustic dub messengers・手島絵里子（Viola）・ハタヤテツヤ（Piano）
▼チケット購入サイト参画▼
https://eplus.jp/sf/detail/4212120001-P0030001P021001?P1=1221