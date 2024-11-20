「GIFTHOUSE」シリーズより「GIFTHOUSE 2nd」を新たに”熱海自然郷”にて2024年11月開業。グランドオープン記念30%OFFプランにて予約受付を開始。
リビングからの眺め
- CONCEPT
相模湾を一望できる高台に位置し、絶景のオーシャンフロントを望める海の壮大さと自然の豊かさが一体となる極上のロケーション。都会の喧騒から離れたプライベート空間をご提供いたします。
リビング・ダイニング
- ロケーション
目の前に広がる海と、絶景の相模湾を望め、夜には星空を眺めながら過ごす。海や山を眺めながらバレルサウナもお楽しみいただけます。
ロケーション（相模湾）
- 施設概要
絶景が望める景色の魅力を最大限に活かした広々としたリビングダイニングで非日常のひとときをお過ごしいただけます。
ダイニングキッチンには、大型冷蔵庫、調理器具も充実しておりますので、熱海の海鮮や特産品をお持ち込みいただきお楽しみいただけます。
キッチン
キッチン
プライベートバレルサウナ/天然温泉をご用意しております。
時間を気にせずお楽しみいただけます。ジャグジーもございますのでサウナ後のリフレッシュに最適です。
リビングソファ
アメニティーにはLEAF&BOTANICS、ドライヤーはDysonなど設備や備品もこだわっております。
見晴らしの良いテラススペース、多彩なベッドルーム、２タイプのジャグジー、バレルサウナのある空間で非日常体験をお楽しみください。
寝室１.
ジャグジー
寝室２.
寝室３.
寝室４.
寝室４.ソファ
【 お得なグランドオープン記念プラン 】
オープンを記念して、2024年11月20日より期間限定でオープン記念30%OFFプランを開始いたします。
《 グランドオープン記念 30%OFF プラン 》
宿泊期間：2024年11月22日～2025年3月14日まで（年末年始・土日・祝日を除く）
販売開始期間：2024年11月20日より
ご予約は、下記サイトより受付中でございます。
〈公式HP〉https://atami.gifthouse.jp/atami2nd/(https://atami.gifthouse.jp/atami2nd/)
〈一休.com〉 https://www.ikyu.com/00051911/(https://www.ikyu.com/00051911/)
〈Airbnb〉 https://www.airbnb.com/slink/qpGDAqgU(https://www.airbnb.com/slink/qpGDAqgU)
住所
静岡県熱海市上多賀1065ｰ1860
https://maps.app.goo.gl/aYnY3GkNjr8i6Pt7A?g_st=ic
TEL
0557-48-7183(#)
info@gifthouse.jp
交通アクセス
都内より車で90分
駐車場
有り（普通車3台）
名称 GIFTHOUSE 2nd 熱海自然郷
開業日 2024年11月20日
業態 スモールラグジュアリーヴィラ（1棟貸切貸別荘）
客室面積
〈敷地面積〉1983平方メートル
〈1階ゲストルーム・浴室〉163.14平方メートル
〈2階リビングルーム〉136.64平方メートル
〈3階玄関入り口・ゲストルーム・ジャグジーテラス〉91.67平方メートル
客室 1棟貸切／寝室4部屋
【寝室詳細】
1階 ダブルベッドルーム1、ツインベッドルーム1
2階 8名以上のご利用の場合のみ和布団3枚までご用意可能（リビングにご用意）
3階 ダブルベッドルーム1、ツインベッドルーム1
定員最大 12名
館内設備 ダイニングキッチン、ダブルベッド2台、セミダブルベッド4台、和布団3枚、Wi-Fi、プライベートサウナ（バレルサウナ）、温泉×1、バスタブ×1、ジャグジー×1、98インチ液晶TV、スピーカー
チェックイン 15:00ｰ24:00
チェックアウト 11:00
料金 変動がございます。予約サイトよりご確認くださいませ。
予約 公式HP、一休.com 、Airbnbより
支払 事前決済（クレジットカードのみ）
メール info＠gifthouse.jp
公式LINE ＠735dgrqc
公式Instagram https://www.instagram.com/gift_houseofficial/
GIFTHOUSE TAILORED STAY.
特別な人と贅沢な滞在を。
（会社概要）
社名：株式会社スタートステイ
代表者：山口 七奈
設立：2023年4月14日
所在地：静岡県伊東市八幡野1084-55
事業内容：ホテル、地方創生、まちづくり事業
スタートステイについて
スタートステイは「別荘に新たな出会いを」をコンセプトに新しいホテルの形を実現するため、2023年4月に設立されました。
再生をテーマに別荘、ホテルの運営・マネジメントを担う「株式会社スタートステイ」を設立し、ホテル運営をはじめとするスモールラグジュアリーホテル、ヴィラ開発を推進しています。
【OPEN施設】
2023年3月 GIFTHOUSE 館山 伊戸
-Small luxury villa -
https://gifthouse.jp/tateyama/
2023年3月 ドギーズ 伊豆城ヶ崎(本館)
https://doggys.jp/izu/
2023年12月 GIFTHOUSE 館山 那古海岸
https://nagokaigan.gifthouse.jp/nagokaigan/
-Small luxury villa -
2024年8月 ドギーズ ハナレ-Pet friendly Hotel-
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/187283
2024年11月 GIFTHOUSE 2nd 熱海 自然郷 -Small luxury villa -
https://atami.gifthouse.jp/atami2nd/
2024年12月 GIFTHOUSE 館山 伊戸 ハナレ - Pet friendly Hotel -
2025年2月 GIFTHOUSE 2nd 富津 -Small luxury villa -
【Open予定】
2025年 GIFTHOUSE 2nd TOKYO 西麻布
2025年 GIFTHOUSE 2nd 三浦海岸 -Small luxury villa-
2025年GIFTHOUSE 2nd 日光 -Small luxury villa-
2025年 GIFTHOUSE 山形 蔵王温泉 -Small luxury villa-
2025年 GIFTHOUSE 箱根 強羅 -Small luxury villa-
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【その他お問い合わせ】
info@startstay.co.jp